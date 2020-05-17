Oyun
Ubisoft, Google ve Apple’a telif davası açıyor!
Ünlü oyun firması Ubisoft, telif hakkı sebebiyle Google ve Apple‘a dava açma kararı aldı. Firmanın, iki şirketin mobil mağazasında yer alan Rainbow Six Siege benzeri bir oyun nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.
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Ubisoft iki şirkete aynı sebepten dava açıyor!
Ubisoft firmasının sevilen yapımı olan Rainbow Six Siege oyununun, oldukça benzerinin Google Play Store ve AppStore içerisinde yer alması ortamı kızıştırdı. Area F2 isimli oyunun, Rainbow Six Siege oyununun iddialara göre neredeyse “karbon kopyası” olması Ubisoft cephesini çileden çıkardı. Firmanın bu oyunu kaldırması için daha önceden Google ve Apple firmalarına uyarı gönderdiği de öğrenildi. Ancak iki firma da bu işe yanaşmazken, Ubisoft sıradaki hamleyi telif davası açarak buldu. Görsel sunumun ve oyunun bazı mekaniklerinin kopyalandığını iddia eden firma Los Anglese Federal Mahkemesi‘ne dava başvurusunda bulundu.
Mobil oyun dünyasında, büyük oyunlardan esintiler her zaman olağan bir durum iken, Ubisoft firmasının bu denli agresif aksiyonlar alması da işin ciddiyetini gözler önüne serdi. Area F2 oyununun davaya göre geleceği belli olacakken, yapımcı firma şu an için sessiz kalmayı tercih ediyor. ABD sınırları içerisinde -eğer Ubisoft’un iddiaları doğruysa- büyük bir suç olarak görülen bu mesele bakalım nasıl sonuçlanacak. Hali hazırda Google Stadia için de Google ile iş birliğini sürdüren firma, acaba bu konuda da bir aksiyon alacak mı ilerleyen günlerde göreceğiz. Ancak oyun dünyası şimdilik bu gündem ile bir süre daha meşgul olacak gibi duruyor.
Haber
Anthem, Bioware tarafından tamamen yenileniyor
Geçtiğimiz dönemde kullanıcılar tarafından büyük bir coşkuyla beklenen fakat beklentileri kesinlikle karşılamayan Anthem, Bioware tarafından yeniden revize ediliyor.
Şubat ayında, Bioware kurucusu Casey Hudson oyunu “Yeniden keşfetmeyi” planladığını açıklamıştı. Çok geçmeden bugün Anthem’in revize süreci hakkında firma tarafından bir makale yayınlandı. Mevcut makale oyunun yeniden yapımı içerisinde, yapımcıların dikkat edeceği noktaları barındırıyor. Anthem’in büyük bir beklentiyle kullanıcılara sunulduğunu ve yeteri kadar iyi olmadığını kabullenen firma, oyunu daha oynanabilir hale getirmek için yayınlanan güncellemelerin yeterli olmadığının da farkında. Yaklaşık 30 kişilik bir ekibin yenileme çalışmasında görev aldığını bildiren Bioware prototipleri, hüsrana uğrayan oyuncularla sık sık paylaşacağını da aktarıyor.
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An update on Anthem from Christian Dailey.https://t.co/yKNmt5l3Sh
— BioWare (@bioware) May 15, 2020
Tüm detaylar düşünüldüğünde revize sürecinin beklenenden çok daha uzun süreceğini bildiren yapımcı, mevcut ekiple sürekli fikir alışverişi yaptığını ve kullanıcılara en iyiyi sunmak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. EA’in genelde neredeyse tüm oyunlarında sunucu bazlı sorunlar yaşadığını düşündüğümüzde, burada yapımcı firmadan çok dağıtımcı olan EA’e de fazlasıyla rol düşüyor.
Oyun ilk açık betasında günlerce kullanıcıların giriş yapamaması ve sunucu sorunları nedeniyle oyuncuların stabil bir deneyim yakalayamaması yüzünden topa tutulmuştu. Kendini tekrar eden oyun yapısı sebebiyle yeniden revize edilmesi planlanan Anthem, umuyoruz ki gelecekte kayda değer değişimler yakalar ve kullanıcıları mutlu eder.
Haber
Haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimleri-2
Coronavirus pandemisi nedeniyle, dijital oyun platformlarının ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Genelde Epic Games tarafından her hafta çoğunlukla iki adet oyun verildiğini ve bu oyunların büyük kitlelere sahip olan yapımlar olduğunu biliyoruz. Son olarak GTA 5’i ücretsiz olarak dünya çapında tüm kullanıcılara sağlayan Epic Games’in ardından, Steam cephesinde de ücretsiz oyun haberleri gelmeye başladı.
Sadece oyunları değil, içerisinde bulunan DLC paketlerini de ücretsiz olarak sağlayan Steam, Epic Games ile girdiği yarışa hız vermeye başlayacak gibi görünüyor. Mevcut haberimizde sizler için haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimlerini derledik.
Ücretsiz yapımlar
The LEGO NINJAGO Movie Video Game
Lego temasıyla birlikte, alanında en iyi ninja olmaya çalıştığımız aksiyon, macera türü yapımda, Lego Ninjago içerisinden kesitler ve geliştirmelerle sürükleyici bir maceraya adım atıyoruz.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Başlangıç: 15 Mayıs 17:00
Son gün: 21 Mayıs 23:59
Crusader Kings II
Ortaçağ temalı, strateji oyunu Crusader Kings II’da, krallığımızı ve bölgemizi çeşitli risklerle beraber büyütmeye çalışıyoruz. Yapay zeka unsurlarının kuvvetli olduğu yapımda alışılagelmiş savaş dinamikleri bulunuyor. Oyuna ek olarak Horse Lords adlı paketi de hesabınıza kalıcı olarak ekleyebiliyorsunuz.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Ek pakete ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve ardından üstteki bağlantıdan ek paketi edinmek.
Son gün: 18 Mayıs
Aegis Defenders
Basit bir mantıkla kule savunma oyunu olarak değerlendirilen Aegis Defenders, bünyesinde barındırdığı hikaye ve dinamiklerle kullanıcıların ilgisini ciddi oranda çekmeyi başarıyor.
Diğer oyunlara nazaran aracı bir platform ile elde edilebilen oyunu nasıl alabileceğinizi derledik:
İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Bundle sayfasına erişin.
Karşınıza çıkan ekranda ‘Get the Game’ butonuna tıklayarak hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Ardından hesabınıza ait e-posta adresine gelen maile tıklayın.
E-posta adresinize gönderilen içerikte aşağıda yeşil olarak beliren ‘Redeem Now butonuna tıklayın.
Açılan sayfanın altında ‘Reveal your Steam key’e tıklayın ve Steam platformu için verilen oyun anahtarını kopyalayın.
Bu aşamadan sonra Steam uygulamasını açarak aldığınız oyun anahtarını “Bir Oyun etkinleştir” kısmına yapıştırarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz.
Son gün: 17 Mayıs
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İndirimler
Strateji unsurları barındıran yapımlarıyla dikkat çeken Paradox Interactive büyük çaplı bir indirim kampanyası duyurdu. Hearts of Iron IV ve Cities: Skylines gibi dikkat çeken yapımların bulunduğu indirimleri sizler için derledik.
Kampanyada yer alan indirimler:
Hearts of Iron IV %75 indirimle (14,75 TL)
Prison Architect %75 indirimle (12,50 TL)
BATTLETECH %75 indirimle (15,25 TL)
Stellaris %75 indirimle (14,75 TL)
Imperator: Rome %50 indirimle (30,50 TL)
Europa Universalis IV %75 indirimle (14,75 TL)
Surviving Mars %66 indirimle (17,00 TL)
Cities: Skylines %75 indirimle (12,25 TL)
Age of Wonders: Planetfall %50 indirimle (38,50 TL)
İndirimlerin tümünü içeren Steam sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Oyun
Epic Games “Mega İndirim” dönemini başlattı!
Epic Games Store, dün GTA V’i ücretsiz vermesinin ardından mağazasında “Mega İndirim” kampanyasını başlattı. Söz konusu kampanya, oyun severler için büyük fırsatlar içeriyor.
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Steam ile kıyasıya bir yarış içinde olan şirket, dün Grand Theft Auto 5 oyununun Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmasından sonra, bir de MEGA İndirim kampanyası başlattı. Kampanya dönemi boyunca küçük, büyük çok sayıda oyun indirime girdi.
Dijital oyun platformu, yapmış olduğu indirim kampanyasının yanında müşterilerine 60 tl değerinde kupon da hediye etti. MEGA indirim kampanyası, 14 Mayıs – 11 Haziran 2020 tarihleri arasında devam edecek. Bu zaman zarfında da % 10 ile % 90 arasında değişen indirimlerin olduğu yüz kırk farklı oyun seçeneğiniz olacak. Ancak bu kuponu kullanmak için bazı şartları var.
Epic Games Store’dan alışveriş yaparken, şirket tarafından hediye edilen kuponu 79,99 TL veya üzeri oyunlarda ve indirilebilir içerikler kullanabileceksiniz. Bununla birlikte, her satın alım işleminden sonra başka bir kupon kazanacaksınız. Kazandığınız kuponlarınızın geçerliliği 1 Kasım 2020 Pazar günü TSİ 10:59 sıralarında sona erecek.
Kampanya sayfasına baktığımızda, Control, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds, The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, Metro, Far Cry, Watch Dogs, Darksiders, Assassin’s Creed, Tom Clancy’s serisi, Star Wars Jedi: Fallen Order, Alan Wake ve Anno 1800 oyunlarının dikkat çektiğini görebiliyoruz.
Witcher 3’ün 22,50 TL, Red Dead Redemption 2’in 239,20 TL’ye sahip olacağınız indirimler 11 Haziran’a kadar devam edecek. Ancak GTA V yoğunluğundan dolayı siteye erişim problemi yaşanıyor. Mega indirimden bağımsız olarak Grand Theft Auto 5’e ücretsiz sahip olmak için son tarih, 21 Mayıs olduğunu unutmayın.