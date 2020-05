Ubisoft, Google ve Apple’a telif davası açıyor!

Epic Games Store, dün GTA V’i ücretsiz vermesinin ardından mağazasında “Mega İndirim” kampanyasını başlattı. Söz konusu kampanya, oyun severler için büyük fırsatlar içeriyor.

Steam ile kıyasıya bir yarış içinde olan şirket, dün Grand Theft Auto 5 oyununun Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmasından sonra, bir de MEGA İndirim kampanyası başlattı. Kampanya dönemi boyunca küçük, büyük çok sayıda oyun indirime girdi.

Dijital oyun platformu, yapmış olduğu indirim kampanyasının yanında müşterilerine 60 tl değerinde kupon da hediye etti. MEGA indirim kampanyası, 14 Mayıs – 11 Haziran 2020 tarihleri arasında devam edecek. Bu zaman zarfında da % 10 ile % 90 arasında değişen indirimlerin olduğu yüz kırk farklı oyun seçeneğiniz olacak. Ancak bu kuponu kullanmak için bazı şartları var.

Epic Games Store’dan alışveriş yaparken, şirket tarafından hediye edilen kuponu 79,99 TL veya üzeri oyunlarda ve indirilebilir içerikler kullanabileceksiniz. Bununla birlikte, her satın alım işleminden sonra başka bir kupon kazanacaksınız. Kazandığınız kuponlarınızın geçerliliği 1 Kasım 2020 Pazar günü TSİ 10:59 sıralarında sona erecek.

Kampanya sayfasına baktığımızda, Control, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds, The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, Metro, Far Cry, Watch Dogs, Darksiders, Assassin’s Creed, Tom Clancy’s serisi, Star Wars Jedi: Fallen Order, Alan Wake ve Anno 1800 oyunlarının dikkat çektiğini görebiliyoruz.

Witcher 3’ün 22,50 TL, Red Dead Redemption 2’in 239,20 TL’ye sahip olacağınız indirimler 11 Haziran’a kadar devam edecek. Ancak GTA V yoğunluğundan dolayı siteye erişim problemi yaşanıyor. Mega indirimden bağımsız olarak Grand Theft Auto 5’e ücretsiz sahip olmak için son tarih, 21 Mayıs olduğunu unutmayın.