Ubisoft, Google ve Apple’a telif davası açıyor!

Ünlü oyun firması Ubisoft, telif hakkı sebebiyle Google ve Apple‘a dava açma kararı aldı. Firmanın, iki şirketin mobil mağazasında yer alan Rainbow Six Siege benzeri bir oyun nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.

İlginizi çekebilir; Apple AR gözlükler tahminlere göre 2021 yılında çıkabilir!

Ubisoft iki şirkete aynı sebepten dava açıyor!

Ubisoft firmasının sevilen yapımı olan Rainbow Six Siege oyununun, oldukça benzerinin Google Play Store ve AppStore içerisinde yer alması ortamı kızıştırdı. Area F2 isimli oyunun, Rainbow Six Siege oyununun iddialara göre neredeyse “karbon kopyası” olması Ubisoft cephesini çileden çıkardı. Firmanın bu oyunu kaldırması için daha önceden Google ve Apple firmalarına uyarı gönderdiği de öğrenildi. Ancak iki firma da bu işe yanaşmazken, Ubisoft sıradaki hamleyi telif davası açarak buldu. Görsel sunumun ve oyunun bazı mekaniklerinin kopyalandığını iddia eden firma Los Anglese Federal Mahkemesi‘ne dava başvurusunda bulundu.

Mobil oyun dünyasında, büyük oyunlardan esintiler her zaman olağan bir durum iken, Ubisoft firmasının bu denli agresif aksiyonlar alması da işin ciddiyetini gözler önüne serdi. Area F2 oyununun davaya göre geleceği belli olacakken, yapımcı firma şu an için sessiz kalmayı tercih ediyor. ABD sınırları içerisinde -eğer Ubisoft’un iddiaları doğruysa- büyük bir suç olarak görülen bu mesele bakalım nasıl sonuçlanacak. Hali hazırda Google Stadia için de Google ile iş birliğini sürdüren firma, acaba bu konuda da bir aksiyon alacak mı ilerleyen günlerde göreceğiz. Ancak oyun dünyası şimdilik bu gündem ile bir süre daha meşgul olacak gibi duruyor.