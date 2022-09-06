JBL, yeni ve ilginç bir TWS kulakiçi kulaklığı olan Tune Flex‘i tanıttı. Buradaki noktası, açık bir kulak ucu tasarımı veya ekstra silikon kulak uçlu bir kulak içi TWS kullanabilmesidir. Şirket, bunun dünyanın ilk “dönüştürülebilir” TWS’si olduğunu ve bunun farklı şekillerde kullanılabileceği anlamına geldiğini söylüyor.

JBL Tune Flex, JBL’nin Bas Sesi ile geliştirilmiş 12 mm sürücülerle birlikte geliyor ve altı Aktif Gürültü Önleme (ANC) ayar modundan sorumlu iki mikrofona sahiptir. Ayrıca Bluetooth 5.2, daha iyi arama kalitesi için dört mikrofona sahiptir.

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JBL Tune Flex TWS kulaklıklar, 24 saat ek pil ömrü sunan şarj kutusuyla tek bir şarjla sekiz saate kadar müzik çalabilir. Böylece tamamen 32 saate kadar uzun bir pil ömrü elde edeceksiniz. Ter ve suya dayanıklılık için IPX4 derecesine sahiptir.

Kullanıcılar, JBL Headphone uygulamasını kullanarak açık ve kapalı tasarım arasında hızla geçiş yapabilecek ve dinleme deneyimlerini tamamen kişiselleştirmek için “Sound Fit”i de kullanabilecekler. Uygulama aynı zamanda kullanıcıların dokunmatik kontrol özelliklerini özelleştirmelerine de olanak tanıyor.