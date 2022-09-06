HUAWEI, bu sabah yaptığı lansman ile birlikte amiral gemisi Mate 50 Serisini tanıttı. Dört farklı model tanıtan marka iddialı özelliklerle birlikte geliyor. Leica sonrasında marka kendi geliştirdiği XMAGE yazılımı, fiziksel olarak değiştirebilen diyafram ve yazılımıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 2 saat 30 dakikalık tanıtımda Mate 50 Serisi haricinde diğer ekosistem ürünleri ve araç için geliştirilen HarmonyOS yazılımı ile de tüketicilere yeni teknolojilerini tanıttı. Peki siz HUAWEI Mate 50 Serisi ve diğer ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

HUAWEI Mate 50 Serisi’nin lansmanına göz atmak için buraya bakabilirsiniz: https://youtu.be/eywb3a9VeJg