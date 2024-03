Alan adı, internet üzerindeki belirli bir konumu tanımlamaya yardımcı olan, insan tarafından okunabilir bir adrestir. Alan adlarını sayısal IP adreslerine çeviren ve bilgisayarların ağ üzerinden birbirlerini bulmalarını ve bağlanmalarını sağlayan hiyerarşik bir sistem olan Domain Name System’in (DNS) bir parçasıdır.

Domain Nedir?

Alan adı yani domain web sitesinin adıdır. İnternet kullanıcılarının belirli bir web sitesine eriştiği benzersiz adrestir. Kısacası, domain kullanıcının herhangi bir web sitesine eriştiği web sitesinin internet adresidir.

İnternet kullanıcılarının, sitenin IP adresini hatırlamak yerine, bir alan adı yardımıyla çeşitli web sitelerini tanımlamaları çok daha kolaydır. Bir web sitesi alan adı oluşturmak birincil hedeftir, ancak alan adını kullanmadan önce kaydedilmesi gerekir. Her yıl veya süre dolduktan sonra yenilenmesi gerekir.

Alt alan adı nedir?

Alt alan adı, temel olarak ana alan adının altında bulunan bir alt alan adıdır. Örneğin, website.com için bir alt alan adı shop.website.com olabilir. Üçüncü düzey alan adları olarak da kabul edilen alt alan adları oldukça yaygındır. Bir alan adını kaydettikten sonra, dilediğiniz kadar alt alan adı oluşturmak sizin yetkiniz dahilindedir.

Birçok web sitesi, ana alan adı altında ayrı siteler kurmak için alt alan adlarını kullanır. Örnek olarak, ticari bir web sitesi blog.domain.com veya shop.domain.com’da görüldüğü gibi blogları veya e-ticaret mağazaları için bir alt alan adı oluşturabilir.

www alan adlarının bir parçası mıdır?

Genellikle www olarak kısaltılan World Wide Web, internetin ilk dönemlerinde bir web adresini belirtmek için sıklıkla kullanılırdı. Ancak günümüzde web sitelerinin çoğu URL’lerinde www kullanımını bırakmıştır. Temel olarak www, ana alan adınızın bir alt alanı olarak algılanır. Ana alan adınızdan önce gelen ve egitim.sirketadi.com gibi bir nokta ile takip edilen herhangi bir dize, bir alt alan adı olarak kabul edilir. Alan adınız doğru yapılandırıldığı sürece bu durum, ”www” olsun ya da olmasın web sitenizin erişilebilirliğini azaltmaz. Bu nedenle, bir web sitesinin alan adında www bulunması gerekliliği, zorunlu bir gereklilikten ziyade kişisel bir tercih meselesi haline gelmiştir.

İyi bir domain seçmek neden önemlidir?

Akılda kalıcı ve alakalı bir domain seçmek, kullanıcıların web sitenizi kolayca bulmasına yardımcı olduğu ve sitenizi diğerlerinden ayırdığı için çevrimiçi bir varlık oluşturmak için çok önemlidir. İyi seçilmiş bir alan adı, arama motoru optimizasyonunu (SEO) da geliştirerek sitenizin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasını sağlayabilir.

Alan Adı Sistemi Nedir?

“DNS” alan adlarını IP adreslerine çeviren sistemdir. “Nameserver” adı verilen yüksek teknolojili bir sunucu tarafından yönetilir.

Tüm Alan Adı Sistemi (DNS), kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan “The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” (ICANN) tarafından sistematik olarak kontrol ve koordine edilir. Böylece her alan adının ve IP adresinin farklı ve benzersiz olması sağlanır. Böylece hiç kimse bunları çoğaltamaz veya kötüye kullanamaz.

Alan Adları Nasıl Çalışır?

Alan adlarının işleyişi, DNS ve çeşitli bileşenlerin insan tarafından okunabilir alan adlarını sayısal IP adreslerine çevirmek için işbirliği yapmasını içerir ve internet üzerinde verilerin yönlendirilmesini kolaylaştırır.

Bir kullanıcı bir web tarayıcısına bir alan adı (örneğin, www.abc.com) girdiğinde, kullanıcının bilgisayarı alan adını bir IP adresine çevirmek için bir DNS çözümleme işlemi başlatır. Yerel DNS çözümleyici daha sonra, istenen alan için IP adresinin zaten olup olmadığını görmek için önbelleğini kontrol eder. Eğer bulunursa, çözümleyici diğer adımları atlayarak IP adresini doğrudan döndürür. IP adresi yerel önbellekte yoksa, çözümleyici bir kök DNS sunucusuyla iletişim kurar. Kök DNS sunucuları üst düzey alan adı (TLD) sunucuları hakkında bilgi sağlar. Yani, kök DNS sunucusu daha sonra çözümleyiciyi alan adının belirli TLD’si ile ilişkili TLD DNS sunucusuna yönlendirir (örneğin, “.com” TLD sunucusu). TLD DNS sunucusu daha sonra talep edilen alan adı içindeki ikinci düzey alan adı (SLD) için yetkili DNS sunucusu hakkında bilgi sağlar.

Çözümleyici, istenen etki alanıyla ilişkili IP adresi için yetkili DNS sunucusunu sorgular.

Alan Adı Sisteminden Kim Sorumludur?

Genellikle DNS olarak kısaltılan Alan Adı Sistemi, çevrimiçi dünyanın “telefon rehberine” benzerdir. Sayısal IP adreslerini kullanarak siteleri aramak zahmetli olsa da, DNS, saklanması kolay alan adlarını kullanma avantajını sunar.

Dünya çapında farklı kuruluşlar DNS’yi yönetme sorumluluğunu taşır. Bu yetkili kuruluşlar, bu önemli sanal dizinin uygun şekilde düzenlenmesini, koordine edilmesini ve sürdürülmesini sağlar. Alan adlarını ilgili IP adresleriyle eşleştirmek ve sanal dünyanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için kodlama ve düzenlemeleri ele alırlar.

Bu önemli görevlerin başında Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ya da ICANN bulunmaktadır. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ICANN, DNS’i koordine eder ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca her internet adresinin farklı olmasını sağlayarak olası karışıklıkları önler.

ICANN’in altında, farklı alan düzeyleri ile ilgilenen bir şirketler ve kuruluşlar hiyerarşisi vardır. Örneğin kayıt kuruluşları; .com, .net veya .org gibi üst düzey alan adlarıyla (TLD’ler) ilgilenirler. Sonra, kayıt kuruluşlarının altında kayıt kuruluşları vardır. Alan adı kayıt hizmetleri sunarak doğrudan insanlarla etkileşime girerler.

Son olarak, web hosting şirketleri ve internet servis sağlayıcıları (ISP’ler) vardır. Bunlar sırasıyla DNS verilerini sunucularında depolayarak ve internet bağlantı hizmetleri sağlayarak DNS işleyişinde rol oynarlar.

Alan Adı (TLD) Türleri Nelerdir?

Top Level Domains (TLDs)

Alan adı uzantısı, üst düzey alan adı veya TLD olarak da bilinir ve web sitenizin URL’sinin son ekidir. En yaygın olan alan adı uzantıları .com, .online, .org, .net’tir. Başlangıçta bu TLD’ler yeterliydi, ancak web’deki web sitesi sayısının artmasıyla birlikte benzersiz alan adlarına olan talep de arttı ve daha yeni TLD’lere ihtiyaç duyuldu.

TLD’ler de farklı türlere ayrılır:

Ülke Kodu Üst Düzey Alan Adı (ccTLD) – ccTLD’ler belirli bir ülkeye özgü alan adı uzantılarıdır ve belirli bir ülkeye veya konuma pazarlama yapmak istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Türkiye için .tr, Birleşik Krallık için .uk, Kanada için .ca, Hindistan için .in, Avustralya için .au, Singapur için .sg, Yeni Zelanda için .nz, İrlanda için .ie ccTLD’lere birkaç örnektir. Daha küresel bir kitleyi hedefliyorsanız farklı türde TLD’ler almanız gerekebilir.

Jenerik Üst Düzey Alan Adı (gTLD) – gTLD’ler normalde kullandığınız ve çoğunlukla gördüğünüz alan adı uzantılarıdır. .Com ve .net, en yaygın gTLD türleridir. Ayrıca işletme için .biz, bilgi için .info, organizasyon için .org, hükümet için .gov, eğitim için .edu, bloglar için .blog gibi belirli gTLD türleri de vardır.

Yeni ve benzersiz olmalarının yanı sıra, bu TLD’ler son derece nişe özeldir ve markanıza en uygun olanı kullanabilirsiniz. Örneğin, bir e-ticaret mağazanız varsa .store, bir teknoloji girişimi için .tech, bir medya ve basın markası için .press vb. seçebilirsiniz.

Alan adı uzantıları bir web sitesini nasıl etkiler?

TLD olarak da bilinen alan adı uzantıları, bir web sitesinin algısını, arama motoru sıralamasını ve kitle erişimini etkileyebilir. Farklı TLD’ler belirli sektörlere, bölgelere veya amaçlara hitap eder. Web siteniz için uygun alan adı uzantısını seçmek, güvenilirliğini, çevrimiçi görünürlüğünü ve belirli bir niş veya pazarla ilişkilendirilmesini etkileyebilir.

Neden Bir Alan Adına İhtiyacınız Var?

Yeni bir web sitesi oluşturmak istediğinizde kendinize şu soruyu sorarız, neden bir alan adına ihtiyacım var? Her web sitesinin alan adı olarak bilinen belirli bir adı vardır ve bu ad web sitesinin temel parçasıdır.

İnternette farklı bilgisayarları tanımlamak veya tanımak için bir dizi sayı içeren IP adresi kullanılır. Bu sayısal değerleri hatırlamak çok zordur, bu nedenle alan adları ortaya çıkmıştır.

İyi Bir Domain Nasıl Seçilir?

1 – Akılda kalıcı olmalı

İyi bir alan adı kolayca hatırlanabilir ve faaliyetinizle ilgili olmalıdır. İlk ziyaretlerin en yüksek yüzdesinin bir arama motorundan gelmesi muhtemel olsa da, düzenli ziyaretçilerden oluşan sadık bir taban oluşturmak istiyorsanız, alan adınızın hatırlanması kolay ve şirketiniz veya faaliyetinizle kolayca ilişkili olması şansınızı artırır.

2 – Ticari markanızı içermeli

Halihazırda bir ticari markanız varsa, alan adınız için ilk tercihiniz bu olmalıdır. Özellikle de markanın müşterileri arasında zaten bir tanınırlığı varsa.

3 – Kısa olmalı

Kısa alan adları uzun olanlardan daha iyi sonuç verir. Ayrıca bir alan adı ne kadar uzun olursa yazarken hata yapma olasılığınız da o kadar artar.

4 – Anahtar kelimeleri içermeli

Arama motoru konumlandırması açısından, anahtar kelimeler içeren bir alan adına sahip olmak sitenizin alaka düzeyine önemli ölçüde katkıda bulunan önemli bir faktördür. Google’ın son algoritma güncellemeleri, bir alaka düzeyi faktörü olarak alan adının ağırlığını biraz azaltmış olsa da, son derece rekabetçi arama kategorileriyle ilgili anahtar kelimeler içeren kısa ve kolay hatırlanabilir alan adları web’de oldukça değerlidir.

5 – Uygun uzantı

İşletmeniz için en uygun alan adı uzantısını seçin. .Com alan adı uzantıları hatırlanması en kolay olanlardır, çünkü bu uzantı internetin ilk zamanlarından beri mevcuttur. Portalınız tamamen bilgilendirici bir faaliyete sahip olacaksa, .info alan adını kullanmak uygun olabilir. Web ile ilgili işletmeler veya yalnızca çevrimiçi varlığı olanlar için .net alan adları uygun bir seçimdir. Web sitenizin yerel pazarlarda rekabet edebilmesi gereken durumlarda, her ülkede rekabet edebilmek için .es, .co.uk, .fr gibi ccTLD alan adlarını (ülke kodu Üst Düzey Alan Adı, ülke uzantılı alan adları) tercih etmek avantajlı olabilir.

Bir Alan Adını Nasıl Kayıt Edebilirsiniz?

Alan adı kaydı, bir web sitesi için bir web sitesi adı ve bir alan adı uzantısından oluşan benzersiz bir adres edinme sürecidir. Bir web sitesine erişmek için, alan adı bir dizi sayıya (IP adresi) dönüştürülerek web sitesi sunucusu ile iletişim kurulur ve web sitesi içeriği için istek gönderilir ve alınır.

Domain Kayıt Kuruluşları ve Alan Adı Sorgulama İşlemi

Bir domain kaydederken, bir alan adı kayıt şirketi seçmeniz gerekir. Alan adı kayıt şirketleri, internetin alan adı sisteminde alan adlarının rezervasyonunu yöneten şirketler veya kuruluşlardır.

Bir alan adı kaydetmek için aşağıdaki temel adımları izleyebilirsiniz:

Bir alan adı seçin: Markanızı güçlendirecek ve hedef kitlenizin web sitenizi bulmasına yardımcı olacak benzersiz, akılda kalıcı bir ad seçin.

Markanızı güçlendirecek ve hedef kitlenizin web sitenizi bulmasına yardımcı olacak benzersiz, akılda kalıcı bir ad seçin. Bir alan adı kayıt kuruluşu seçin: İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek için çeşitli kayıt şirketlerinin sunduğu hizmetleri, fiyatları ve desteği karşılaştırın.

İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek için çeşitli kayıt şirketlerinin sunduğu hizmetleri, fiyatları ve desteği karşılaştırın. Alan adınızı satın alın ve kaydedin: Alan adı kayıt işlemini tamamlamak için gerekli bilgileri ve ödeme ayrıntılarını sağlayın.

Alan adı kayıt işlemini tamamlamak için gerekli bilgileri ve ödeme ayrıntılarını sağlayın. Alan adı sözleşmesine göz atın: Yenileme ücretleri, transfer politikaları ve anlaşmazlık çözümü dahil olmak üzere alan adı kaydınızla ilgili hüküm ve koşulları anlayın.

Alan adı kayıt işlemi sırasında, seçilen alan adının mevcut olduğundan ve daha önce başka biri tarafından kaydedilmediğinden emin olmanız çok önemlidir. Bir alan adı sorgulaması, kayıt işlemini tamamlamadan önce istediğiniz alan adının kullanılabilirliğini doğrulamaya yardımcı olabilir.