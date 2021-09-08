Tablet/Notebook/Laptop
realme Laptoplar Çok Yakında Ülkemizde Satışa Çıkacak!
realme, ürün gamını hızlı bir şekilde genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde realme 8 ve 8 Pro modellerini ülkemize getirmekte geciktiğini düşündüğümüz şirket, laptop modelleriniyse çok kısa bir süre içinde ülkemizde satışa sunabilecek gibi görünüyor. Burada Huawei’ye benzer bir adım atarak pandemiyle birlikte yükselişe geçen laptop piyasasına giren realme’nin laptoplarındaki tasarım da bizlere Huawei’nin MateBook ailesini anımsatmadı desek yalan olur diye düşünüyoruz.
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realme laptoplarla ilgili neler biliyoruz?
Ülkemizde hangi donanımlara sahip olacağını henüz bilmediğimiz realme laptop modelleri, şimdiden realme Türkiye Ofisi’nde yerini almış durumda. Şirket çalışanlarının sosyal medya paylaşımından gördüğümüz üzere bu bilgisayarlar mavi ve metalik olmak üzere 2 ayrı renk seçeneğine sahip olacak. Ekran çözünürlüğü, işlemci gibi detaylarının yakında açıklanacağını düşündüğümüz laptopa ait realme’nin Türkiye sitesinde şimdilik herhangi bir bilgi mevcut değil. Fakat şirketin Hindistan sitesini incelediğimizde ülkemizdeki laptopun da olası teknik özelliklerinin bu cihazla aynı olduğunu düşünerek sizlere muhtemel teknik özellikleri aktarmaya çalışacağız.
Hindistan’da 9 Eylül’de satışa açılacağını bildiğimiz realme Book, 2K ekran çözünürlüğüne sahip ve sRGB renk gamutunu destekleyen bir panele sahip. İşlemci olaraksa, Intel’ın 11. jenerasyon i5 işlemcisi ve i3 işlemcisi tercih edilmiş durumda. Depolama tarafında 512GB SSD bulunan cihazda 8GB RAM de mevcut. Pil tarafında tam dolu halde 11 saate varan ekran süresi verebileceği belirtilen cihazın 30 dakikalık şarjla da %50 doluluk seviyesine ulaşabileceği söyleniyor.
Dikkat çeken detaylardan biri de ses tarafında. realme burada masraftan kaçınmayarak; iyi bir ses kalitesi elde edebilmek için Harman Kardon’la çalışmış ve DTS destekli çifte hoparlör sunmuş. Ülkemizde satılacak olan modelde de Harman Kardon hoparlörler kullanılır mı bilmiyoruz fakat cihazın ses performansı şimdilik bizim için de bir merak konusu. Soğutma tarafında da işini garantiye almak isteyen realme, alt tarafta çift fanlı bir soğutma sistemi tercih etmiş.
Cihazın ekranıyla ilgili detaylara bakacak olursak da; 2K çözünürlük sunulduğunu görüyoruz. Bununla da yetinmeyen realme, sRGB gamutunu da %100 oranında destekleyen bir panel tercih etmiş. Ekrandaki en boy oranıysa 3:2. Gayet ince ölçülere de sahip olduğunu gördüğümüz cihaz 1.38 kg ağırlığında.
Ülkemizde satışa sunulacak olan realme Book modellerinin teknik spesifikasyonlarına dair henüz kesin bir bilgi olmadığını hatırlatalım. Yukarıda özelliklerine değindiğimiz modeller realme’nin Hindistan için tercih ettiği özellik konfigürasyonuna sahip. Yine de biz, ülkemizde satılacak versiyonda da büyük farklılıklar beklemiyoruz. Huawei’nin ardından bir başka akıllı telefon üreticisinin de ülkemizdeki laptop pazarından pay kapma mücadelesini izlemek gerçekten ilginç olacak.
realme Book Hindistan’da 46,999 rupiden başlayan fiyatlarla yani yaklaşık 5.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Ülkemizdeki satış fiyatıysa hala merak konusu.
realme Book ile ilgili detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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Tablet/Notebook/Laptop
Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Tab P11 5G Tanıtıldı!
Lenovo’nun yeni tablet modelleri Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Tab P11 5G tanıtıldı. İşte karşınıza P12 Pro 5G ve P11 5G modellerinin tüm özellikleri ve fiyatları.
Yeni tablet modelleri ile karşımıza çıkan Lenovo, bu sefer bir değil iki yeni tablet modelini tanıttı. Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Lenovo Tab P11 5G modellerini tanıtan Lenovo, her iki cihazında da isminden anlayacağınız üzere 5G desteğini kullanıyor. İsterseniz gelin lafı uzatmadan cihazların özelliklerine göz atalım.
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Lenovo Tab P12 Pro 5G Tüm Özellikleri!
Lenovo’nun tanıttığı 5G destekli tablet modellerinden birisi olan Lenovo Tab P12 Pro 5G 12.6 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. %87 ekran-gövde oranı sunan bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Ek olarak 600 nit‘e kadar parlaklık ve 2500×1600 piksel çözünürlük sunabilen bu panel, HDR10+ ve Dolby Vision gibi özellikler de sunuyor.
Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 yonga setinden alan Tab P12 Pro 5G, 6GB ve 8GB LPDDR5 RAM bellekler ile gücüne güç katıyor. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan P12 Pro 5G, ek olarak bir microSD kart desteği de sunuyor.
Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan cihaz, arka tarafında 13MP‘lik bir ana kameraya ve 5MP‘lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Elektriksel anlamda gücünü 10200mAh‘lik bataryasından alan P12 Pro 5G, 45W hızlı şarj destekli. Son olarak üzerinde USB-C ve 3.5mm ses jakı girişi taşıyan P12 Pro 5G, Wi-Fi 6 ve Miracast desteği de sunuyor. Cihazın fiyatı ise 899 Euro olarak şekilleniyor.
Lenovo Tab P11 5G Tüm Özellikleri!
Lenovo‘nun tanıttığı diğer tablet modeli ise Lenovo Tab P11 5G. Üzerinde 11 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran taşıyan Tab P11 5G, bu ekranda 60Hz yenileme hızı ve 2000×1660 piksel çözünürlük sunuyor. Yine ön kısmında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Tab P11 5G, arka tarafında 13MP‘lik bir adet kameraya yer veriyor.
Performansını yine Qualcomm tarafından gerçekleştirilen Snapdragon 750G‘den alan Tab P11 5G, 6GB ve 8GB RAM bellek seçeneklerine sahip. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olan Lenovo Tab P11 5G, elektriksel anlamda gücünü 7000mAh‘lik bataryasından alıyor ve 20W hızlı şarj destekliyor. Cihazın fiyatı ise 499 Euro olarak şekilleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Realme Pad ile İlgili Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı!
Eylül ayı, şirketlerin yeni ürünlerini kullanıcılara tanıtması için oldukça uygun bir zaman ve Realme de bu şirketler arasında yer alıyor. Realme, 9 Eylül’de gerçekleştireceği lansman ile Realme 8i ve Realme 8s’i tanıtacak. Bununla birlikte bu lansmanda şirketin yeni Realme Pad’i de resmi olarak karşımıza çıkacak. Lansmana bu kadar az bir zaman kalmışken firma, yeni tableti ile ilgili bazı önemli ayrıntıları kullanıcılarla paylaştı.
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Realme Pad hakkında hangi detaylar ortaya çıktı?
Realme Pad, 10.4 inçlik 2000 x 1200 piksel çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran/gövde oranı %82.5 olacak. Bununla birlikte daha önceki söylentilere göre tablet, Helio G80 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da cihazda mevcut. Realme’nin yeni tableti, ön ve arka tarafta 8 MP çözünürlüklü kamera ile gelecek. Tabletin kalınlığı ise 6.9 mm ile taşımaya oldukça uygun olacak. Cihaz, dört adet hoparlör, USB-C girişi, 7100 mAh batarya ve hızlı şarj özelliğine sahip. Realme Pad, arayüz tarafında ise Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ı kullanacak. Tahminlere göre cihaz, 233$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.
Realme, yeni akıllı telefonu GT Neo 2’yi yakında piyasaya sürecek!
Geçtiğimiz ay, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alan bir Realme cihaz, Geekbench’te ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazın çeşitli renderlarını da haber kaynakları paylaştı. Şimdi ise firma, önceki söylentilerin bir kısmını resmi olarak kullanıcılara duyurdu. Bu duyuruda cihazın yakın zaman içerisinde piyasaya çıkacağı da kesinleşmiş oldu. Yakın zaman önce, RMX3370 kod adlı bir akıllı telefon TENAA’da ortaya çıkmıştı. Bu cihazın Realme GT Neo 2 olması muhtemel gözüküyor. Sızıntılarda cihazın 6.62 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile geleceği söyleniyordu. Ayrıca bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızına da sahip olacak.
Realme GT Neo 2, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanına sahip olması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte TENAA sızıntıları doğru ise cihazın 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca henüz doğrulanmamış veriler, bu cihazın Realme GT Neo Gaming adı altında global pazara çıkacağını gösteriyor.
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