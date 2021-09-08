realme Laptoplar Çok Yakında Ülkemizde Satışa Çıkacak!

realme, ürün gamını hızlı bir şekilde genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde realme 8 ve 8 Pro modellerini ülkemize getirmekte geciktiğini düşündüğümüz şirket, laptop modelleriniyse çok kısa bir süre içinde ülkemizde satışa sunabilecek gibi görünüyor. Burada Huawei’ye benzer bir adım atarak pandemiyle birlikte yükselişe geçen laptop piyasasına giren realme’nin laptoplarındaki tasarım da bizlere Huawei’nin MateBook ailesini anımsatmadı desek yalan olur diye düşünüyoruz.

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realme laptoplarla ilgili neler biliyoruz?

Ülkemizde hangi donanımlara sahip olacağını henüz bilmediğimiz realme laptop modelleri, şimdiden realme Türkiye Ofisi’nde yerini almış durumda. Şirket çalışanlarının sosyal medya paylaşımından gördüğümüz üzere bu bilgisayarlar mavi ve metalik olmak üzere 2 ayrı renk seçeneğine sahip olacak. Ekran çözünürlüğü, işlemci gibi detaylarının yakında açıklanacağını düşündüğümüz laptopa ait realme’nin Türkiye sitesinde şimdilik herhangi bir bilgi mevcut değil. Fakat şirketin Hindistan sitesini incelediğimizde ülkemizdeki laptopun da olası teknik özelliklerinin bu cihazla aynı olduğunu düşünerek sizlere muhtemel teknik özellikleri aktarmaya çalışacağız.

Hindistan’da 9 Eylül’de satışa açılacağını bildiğimiz realme Book, 2K ekran çözünürlüğüne sahip ve sRGB renk gamutunu destekleyen bir panele sahip. İşlemci olaraksa, Intel’ın 11. jenerasyon i5 işlemcisi ve i3 işlemcisi tercih edilmiş durumda. Depolama tarafında 512GB SSD bulunan cihazda 8GB RAM de mevcut. Pil tarafında tam dolu halde 11 saate varan ekran süresi verebileceği belirtilen cihazın 30 dakikalık şarjla da %50 doluluk seviyesine ulaşabileceği söyleniyor.

Dikkat çeken detaylardan biri de ses tarafında. realme burada masraftan kaçınmayarak; iyi bir ses kalitesi elde edebilmek için Harman Kardon’la çalışmış ve DTS destekli çifte hoparlör sunmuş. Ülkemizde satılacak olan modelde de Harman Kardon hoparlörler kullanılır mı bilmiyoruz fakat cihazın ses performansı şimdilik bizim için de bir merak konusu. Soğutma tarafında da işini garantiye almak isteyen realme, alt tarafta çift fanlı bir soğutma sistemi tercih etmiş.

Cihazın ekranıyla ilgili detaylara bakacak olursak da; 2K çözünürlük sunulduğunu görüyoruz. Bununla da yetinmeyen realme, sRGB gamutunu da %100 oranında destekleyen bir panel tercih etmiş. Ekrandaki en boy oranıysa 3:2. Gayet ince ölçülere de sahip olduğunu gördüğümüz cihaz 1.38 kg ağırlığında.

Ülkemizde satışa sunulacak olan realme Book modellerinin teknik spesifikasyonlarına dair henüz kesin bir bilgi olmadığını hatırlatalım. Yukarıda özelliklerine değindiğimiz modeller realme’nin Hindistan için tercih ettiği özellik konfigürasyonuna sahip. Yine de biz, ülkemizde satılacak versiyonda da büyük farklılıklar beklemiyoruz. Huawei’nin ardından bir başka akıllı telefon üreticisinin de ülkemizdeki laptop pazarından pay kapma mücadelesini izlemek gerçekten ilginç olacak.

realme Book Hindistan’da 46,999 rupiden başlayan fiyatlarla yani yaklaşık 5.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Ülkemizdeki satış fiyatıysa hala merak konusu.

realme Book ile ilgili detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.