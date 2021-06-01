Kripto Para
0x API artık Polygon Network’te yayında!
Yapılan duyuruya göre 0x API artık Polygon Network’te yayında. 0x Project API’inin resmi olarak Polygon (önceden Matic ağı olarak biliniyordu) ile entegre olduğunu resmen duyurdu. DEX likidite API’sinin piyasaya sürülmesi, çeşitli DeFi protokollerinin bir araya getirilmesinin likiditesine dayanan bu canlı ekosistem poligonunu genişletmeyi amaçlıyor.
0x API is live on @0xPolygon! 🚀
Start building today or trading through our 0x API integrators:@matchaxyz @dexguru @dexkit @BreederDodo @MyCrypto @SetProtocol @zerion_io @zapper_fihttps://t.co/NcwgghsS3t
— 0x 🍵 (@0xProject) May 31, 2021
0x protokolü, Ethereum blok zincirinde eşler arası (P2P) varlık alışverişini sağlayan açık bir protokoldür. 0x API, profesyonel bir likidite toplayıcıdır. Bu API aracılığıyla geliştiriciler, Ethereum ve Binance ağına dayalı akıllı zincir ile en iyi Merkezi Olmayan borsaların (DEX’ler) likiditesine erişebilir ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) uygulamalarının geleceği için destek sağlayabilir.
Polygon, Ethereum ana zincirinden geçen Proof-of-Stake (PoS) kontrol noktaları üzerine kurulu Plazma çerçevesinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanır. Polygon’un yan zincirleri, Ethereum blok zincirinde çalışan çeşitli DeFi protokollerini desteklemek için tasarlanmıştır.
0x Project resmi bloğunda şu ifadeler yer alıyor:
“0x API, DeFi geliştiricilerinin DEX likiditesinden hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay bir şekilde faydalanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, böylece önemli olana, yani ürününüze odaklanabilirsiniz.”
Duyuruya göre, Polygon üzerindeki 0x API, esas olarak QuickSwap, SushiSwap, Curve, Dodo, mStable, Dfyn, Cometh ve daha fazlası gibi gibi DEX likidite kanallarını bir araya getirerek en uygun fiyat değişim tokenlerini sağlıyor. DeFi Pulse verilerine göre Polygon, toplamda 7,49 milyar dolarlık kilitli değerle 4. en büyük DeFi protokolü olarak yer alıyor.
0x API, piyasaya sürülmesinden bu yana, Ethereum ve Binance Smart Chain’de toplam 27 milyar dolardan fazla işlem hacmini temsil eden yaklaşık 300.000 benzersiz tüccardan 1.5 milyondan fazla alım satımı kolaylaştırdı.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Stellar için önemli bir güncelleme geri sayımı!
Stellar blok zinciri bugün önemli bir güncelleme için geri sayım yapıyor. Gelecek olan güncelleme, Stellar’ın yasal uyumluluğunu geliştirecek.
TSİ 18:00’da Stellar’ın doğrulayıcıları, geçen ayki en önemli güncellemeyi oylayacak. Stellar’ın geliştirilmesinde büyük rol oynayan ve kâr amacı gütmeyen Stellar Development Foundation’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, ağdaki doğrulayıcılar bugün Protocol 17 güncellemesini oylayacak.
Güncelleme ile Stellar’ın belirli bölgelerindeki menkul kıymet düzenleyici ihtiyaçlara uyum yeteneği geliştiren Varlık Geri Alma düzeneği aktifleşecek. Varlık geri alma, para piyasası fonları, tahviller ve hisse senetleri gibi düzenlenmiş finansal araçlar ihraç eden işletmeler için tasarlandı.
Stellar Protocol 17 is coming soon and introduces a new feature that opens up new possibilities for issuing regulated assets on the Stellar network.
Learn more on our blog:https://t.co/TQPfhfdc4f
— Stellar (@StellarOrg) May 19, 2021
Güncelleme ile gelecek yeni özellikler
- Gelecek yeni özellikler varlık ihraç edenlerin ya da transfer birimlerinin belli durumlarda varlıklarını iptal etmelerine imkan sağlayacak.
- İhraççılar varlıklarını etiketleyebilecek ve hileli şekilde elde edilen fonları geri alabilecek.
- Yasal taleplere karşılık verebilecek ve doğrulanmış şahısların kıymetli kayıplar durumunda varlıkları kurtarmasını sağlayabilecek.
Stellar geliştiricileri gelecek güncellemenin mevcut bakiyeleri ve hesapları etkilemeyeceğini vurguladı. Yeni özellikleri aktifleştirmek isteyen bir ihraççının, varlıklarını açıkça geri alma konusunda etkin olarak işaretlemesi gerekiyor. Ayrıca bu özellik, Stellar’ın yerel varlığı olan XLM’de herhangi bir ihraç hesabı olmadığından uygulanamaz. Geri alma geriye dönük şekilde de gerçekleştirilemez. Geri alma, ağ üzerinde yeni bir tür varlık yayınlamak için yeni bir tür ihraççıya yetki verir.
Geliştiriciler, güncelleme ile beraber Asset Clawback’in uygulanmasıyla ihraççıların fonları, tahvilleri ve hisse senetlerini tokenize edebileceğini ve düzenlenmiş finansal hizmetleri Stellar (XLM) ekosistemine entegre edebileceğini umuyor.
Resmi açıklama için buraya tıklayabilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
TCMB kripto para raporu ortaya çıktı! Raporda neler var?
Milliyet’in bildirdiğine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bir kripto para raporu hazırlandı. “Kripto Varlıklar” başlığıyla hazırlanan TCMB kripto para raporu, kripto paraların avantajları, dezavantajları ve vatandaşların korunmasına yönelik ifadeleri barındırıyor.
Hazırlanan raporda dijital para ve sanal paranın anlamları ve farkları açıklanıyor. Bunların yanında kripto paralar ve kripto paraların altında yatan teknoloji olan blok zincir teknolojisi hakkında bilgiler veriliyor.
Rapor, kripto varlıkların ödeme sistemleri üzerindeki etkilerini değerlendiriyor ve dünyadaki merkez bankalarının bu alana yönelik başlattığı pilot araştırmalara değiniyor. Raporda kripto paralar için “asli bir değeri yoktur ve değeri çok oynaktır” ifadeleri kullanılıyor. Kripto para alanında hizmet veren platformların düzenlenmeyişinin dolandırıcılık olaylarına zemin hazırladığı ve vatandaşların maddi zarar gördükleri belirtiliyor. Türkiye’de bu konuya yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütüldüğü ve çalışmaların sonucunda da yasal düzenlemelerin geleceği bildiriliyor.
Kripto paraların çıkış noktası olan Bitcoin’den de bahsedilen raporda, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adlı kişi veya kişilerce yayımlanan “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” adlı makale sonrasında duyulduğu ve birkaç yıl içerisinde hızla yaygınlaştığı belirtiliyor.
Yatırım aracı
Kripto paraların değerlerinin oynaklığına vurgu yapılan raporda, ödeme aracı olarak kullanılmalarından ziyade yatırım aracı olarak kullanıldıklarından bahsediliyor. Raporda şu ifadeler yer alıyor:
“Ayrıca, günümüzdeki haliyle, işlemlerden yüksek ücret alınması ve işlemlerde performans kaynaklı gecikmeler yaşanması gibi nedenlerle daha çok bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.”
Bitcoin’in çalışma yapısından bahsedilen raporda, merkezi bir otoritenin bulunmadığı ve işlemlerin doğrudan eşler arasında gerçekleştiği, güvenilir ve güvenliğin açık kaynak kodlu şifreleme algoritmaları ile sağlandığı ifade ediliyor. Ayrıca raporda Bitcoin’in bir sahibinin bulunmadığı ve dünyadaki tüm kullanıcılar tarafından kontrol edildiği de belirtiliyor.
Barındırdığı riskler
Raporda kripto varlıkların hem finansal istikrar hem de tüketiciler açısından oldukça önemli riskler barındırdığı ifade ediliyor. Rapor, fiyat dalgalanmaları nedeniyle varlıklarda azalma ya da geri döndürülemez işlemler dolayısıyla mali kayıplar yaşama ihtimallerine vurgu yapıyor.
Türkiye’de yasal düzenlemeler
Çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu alana yönelik araştırma ve çalışmaların yapıldığının ifade edildiği raporda şu ifadelere yer veriliyor:
“Merkez Bankamız da görev ve sorumluluk alanı kapsamında dağıtık defter teknolojisi de dâhil olmak üzere finansal teknolojiler konusundaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve uluslararası çalışmalara katkı sağlamaktadır. Kripto varlık alım satım platformları da dahil olmak üzere kripto varlıklara ilişkin hizmetler ve işlemler ile genel hususlara ilişkin düzenlemelerin değerlendirilmesi çalışmalarına T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla devam edilmektedir. Kripto varlıklara ilişkin genel düzenleme bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacaktır.”
Türkiye’de mevcut olan iki resmi düzenleme var. Bunlardan birincisi aracı kuruluşların kripto para borsaların fon aktarımı sağlayamaması; ikincisi ise kripto varlıkların herhangi bir ödeme işleminde kullanılamaması. Daha geniş kapsamlı düzenlemelerin önümüzdeki süreçte gelmesi bekleniyor. Gelmesi beklenen düzenlemelerin yatırımcılar açısından en önemli olanı ise vergi konusunda.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Bitcoin arzının %76.7’si likit değil, bunun anlamı ne?
Lider kripto para birimi Bitcoin kısa süre önce, fiyatının nisan ortasında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64,8 bin dolardan mayıs ortasında 30 bin dolara düştüğünü gören bir piyasa çöküşü yaşadı.
Bununla birlikte, zincir içi analist William Clemente III, Bitcoin arzının %76.7’sinin likit olmaması nedeniyle Bitcoin fiyatının uzun vadede yükselmeye devam edebileceğini düşündüğünü belirtiyor:
“Bitcoin arzının %76.7’si likit değil. (güçlü ellerde) Bu sadece zamanla yükselir. Aynı zamanda, BTC’ye (yeni kullanıcılar) olan talep katlanarak artıyor. Bitcoin fiyatının uzun vadede gidebileceği tek bir yol var. “
Güçlü eller olarak tanımlanan grup, Bitcoin’i spekülasyon yaratmaktan ya da ondan faydalanmaktan ziyade elde tutma amacıyla satın alan yatırımcıları ifade ediyor.
Zincir üstü analitik bilgi sağlayıcısı Santiment de Clement’in görüşlerine yakın durarak şunları belirtiyor:
“İzlediğimiz kilit BTC milyoner grubu, holdinglerde hafif bir artış gördü. 100 ila 10.000 BTC’ye sahip adresler, geçen hafta yaklaşık 30 bin BTC daha biriktirdi.”
Bitcoin madenciliği Çin’den ABD’ye kayıyor
Documenting Bitcoin ölçümlerine göre Bitcoin madenciliği Çin’den ABD’ye ilerliyor. Bilindiği gibi Çin, kripto para madenciliği konusunda baskılar yürütüyor. Öyle ki İç Moğolistan ve Sichuan’daki Bitcoin madencilik makinelerinin satışında büyük artışlar var.
#Bitcoin mining is moving from China to the U.S. 🇺🇸 pic.twitter.com/VTot4BCPkq
— Documenting Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) May 28, 2021
Çin’in Bitcoin’e, kripto paralara ve Bitcoin madenciliğine yönelik sert tutumu, lider kripto para biriminin fiyatında oldukça kötü bir etkiye neden oldu. Bunun yanında İran’dan da kripto para madenciliğine yönelik kısıtlama kararı gelmişti. İran 4 ay süreyle Bitcoin madenciliğinin yasaklanmasına karar verdi. Gerekçe olarak ülkede sıkça yaşanmaya başlayan elektrik kesintileri gösterilse de BBC’ye göre İran, kripto para madenciliği yapanların hükümete kaydolmaları ve elektrik için fazladan ödeme yapmaları için böyle bir program yürütüyor.
Lider kripto para birimi yazı sırasında 37.198 dolarda ve son 24 saat içerisinde %3,83’lük bir değer artışı kaydediyor. Bitcoin fiyatının kısa vadede nasıl bir grafik çizeceğini hep beraber göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: hasanaydogdu, 5 gün önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 5 gün önce
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 1 ay önce
Stellar için önemli bir güncelleme geri sayımı!
realme İlk Yerli Üretimi C21’i Tanıttı
Strix XG43UQ HDMI 2.1 monitörün yakında piyasada olması bekleniyor
0x API artık Polygon Network’te yayında!
Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu Başlıyor!
Bitcoin paranın yerini alabilir mi? | Nedir bu Bitcoin!
Poco X3 Pro İnceleme | Mekanın Sahibi Geri Geldi!
General Mobile GM21 Pro İnceleme | GM Ailesinin En Güçlüsü!
EDIFIER TWS200 Plus İnceleme | Ah 100₺ daha ucuz olsaydı!!
Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
Bitcoin paranın yerini alabilir mi? | Nedir bu Bitcoin!
Poco X3 Pro İnceleme | Mekanın Sahibi Geri Geldi!
General Mobile GM21 Pro İnceleme | GM Ailesinin En Güçlüsü!
EDIFIER TWS200 Plus İnceleme | Ah 100₺ daha ucuz olsaydı!!
Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.