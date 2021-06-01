Yapılan duyuruya göre 0x API artık Polygon Network’te yayında. 0x Project API’inin resmi olarak Polygon (önceden Matic ağı olarak biliniyordu) ile entegre olduğunu resmen duyurdu. DEX likidite API’sinin piyasaya sürülmesi, çeşitli DeFi protokollerinin bir araya getirilmesinin likiditesine dayanan bu canlı ekosistem poligonunu genişletmeyi amaçlıyor.

0x protokolü, Ethereum blok zincirinde eşler arası (P2P) varlık alışverişini sağlayan açık bir protokoldür. 0x API, profesyonel bir likidite toplayıcıdır. Bu API aracılığıyla geliştiriciler, Ethereum ve Binance ağına dayalı akıllı zincir ile en iyi Merkezi Olmayan borsaların (DEX’ler) likiditesine erişebilir ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) uygulamalarının geleceği için destek sağlayabilir.

Polygon, Ethereum ana zincirinden geçen Proof-of-Stake (PoS) kontrol noktaları üzerine kurulu Plazma çerçevesinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanır. Polygon’un yan zincirleri, Ethereum blok zincirinde çalışan çeşitli DeFi protokollerini desteklemek için tasarlanmıştır.

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0x Project resmi bloğunda şu ifadeler yer alıyor:

“0x API, DeFi geliştiricilerinin DEX likiditesinden hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay bir şekilde faydalanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, böylece önemli olana, yani ürününüze odaklanabilirsiniz.”

Duyuruya göre, Polygon üzerindeki 0x API, esas olarak QuickSwap, SushiSwap, Curve, Dodo, mStable, Dfyn, Cometh ve daha fazlası gibi gibi DEX likidite kanallarını bir araya getirerek en uygun fiyat değişim tokenlerini sağlıyor. DeFi Pulse verilerine göre Polygon, toplamda 7,49 milyar dolarlık kilitli değerle 4. en büyük DeFi protokolü olarak yer alıyor.

0x API, piyasaya sürülmesinden bu yana, Ethereum ve Binance Smart Chain’de toplam 27 milyar dolardan fazla işlem hacmini temsil eden yaklaşık 300.000 benzersiz tüccardan 1.5 milyondan fazla alım satımı kolaylaştırdı.