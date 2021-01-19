Windows 10 sisteminin yeni görünüşünden ekran görüntüleri geldi

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Windows 10 işletim sisteminin bu yılın sonlarına doğru bir ara yüz yenilemesi alması muhtemel. Bizi bekleyen şeylerle ilgili de yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de yuvarlak kenarlar.

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Hatırlanacağı üzere daha önceden de Microsoft firmasının keskin kenarları, pencere veya diğer ara yüz araçlarından çıkarabileceği; onun yerine ise eskisi gibi yuvarlak kenarlara geçiş yapabileceği duyulmuştu. Yakın zamanda ise Ayarlar panelinin görüntüsünde yuvarlak bir kenar modeli sızdırılmıştı. Bu tip bir yeni görünüşün de Sun Valley ismiyle bilinen bu büyük ara yüz yenilemesi projesinde başrol oynayacağı düşünülüyordu.

Windows Latest tarafından gelen bilgiler de Windows 10 sisteminin güncel ön izleme versiyonlarında Microsoft firmasının; Başlat menüsü, Eylem merkezi ve Ayarlar gibi masaüstü ara yüzü ana elementlerinin kenarlarına hafif yuvarlak görüntüsü veren yeni bir prototip denemesi yaptığını bizlere söylüyor.

Microsoft’un amacının bu olduğu görülebiliyor ancak 2021 yılının ikinci güncellemesinde gelecek olan Sun Valley ile beraber yuvarlak kenarlar hayata geçer mi bekleyip görmek gerekecek. Her ne kadar Microsoft bu süreçte fikrini değiştirebilecek olsa da; güncellemeyle amaçlanan daha yeni bir görüntü için bu fikrin uygun gözüktüğünü söyleyebiliriz.

Windows 10 21H2 güncellemesinin ise Haziran gibi RTM versiyonuyla bitebileceği duyulanlar arasında. Ancak yeniliklerin büyüklüğü düşünüldüğünde Microsoft’un test için biraz daha zaman kullanması beklenebilir. Normal şartlarda ise sistemin ikinci yıllık güncellemesi Ekim-Kasım gibi kullanıcıya ulaşıyor ancak bundan daha erken gelmesi de olasılık dahilinde.