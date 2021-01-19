İşletim Sistemleri
Windows 10 sisteminin yeni görünüşünden ekran görüntüleri geldi
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Windows 10 işletim sisteminin bu yılın sonlarına doğru bir ara yüz yenilemesi alması muhtemel. Bizi bekleyen şeylerle ilgili de yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de yuvarlak kenarlar.
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Hatırlanacağı üzere daha önceden de Microsoft firmasının keskin kenarları, pencere veya diğer ara yüz araçlarından çıkarabileceği; onun yerine ise eskisi gibi yuvarlak kenarlara geçiş yapabileceği duyulmuştu. Yakın zamanda ise Ayarlar panelinin görüntüsünde yuvarlak bir kenar modeli sızdırılmıştı. Bu tip bir yeni görünüşün de Sun Valley ismiyle bilinen bu büyük ara yüz yenilemesi projesinde başrol oynayacağı düşünülüyordu.
Windows Latest tarafından gelen bilgiler de Windows 10 sisteminin güncel ön izleme versiyonlarında Microsoft firmasının; Başlat menüsü, Eylem merkezi ve Ayarlar gibi masaüstü ara yüzü ana elementlerinin kenarlarına hafif yuvarlak görüntüsü veren yeni bir prototip denemesi yaptığını bizlere söylüyor.
Microsoft’un amacının bu olduğu görülebiliyor ancak 2021 yılının ikinci güncellemesinde gelecek olan Sun Valley ile beraber yuvarlak kenarlar hayata geçer mi bekleyip görmek gerekecek. Her ne kadar Microsoft bu süreçte fikrini değiştirebilecek olsa da; güncellemeyle amaçlanan daha yeni bir görüntü için bu fikrin uygun gözüktüğünü söyleyebiliriz.
Windows 10 21H2 güncellemesinin ise Haziran gibi RTM versiyonuyla bitebileceği duyulanlar arasında. Ancak yeniliklerin büyüklüğü düşünüldüğünde Microsoft’un test için biraz daha zaman kullanması beklenebilir. Normal şartlarda ise sistemin ikinci yıllık güncellemesi Ekim-Kasım gibi kullanıcıya ulaşıyor ancak bundan daha erken gelmesi de olasılık dahilinde.
İşletim Sistemleri
Android sistemine yeni Uyku modu geliyor
Android Açık Kaynak Projesi takımı, kullanılmayan uygulamaların kullandığı alanı azaltacak yeni bir uyku modu üzerinde çalışıyor.
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Özellik şu anda hala gelişiminin ilk aşamalarında ancak Android 12 güncellemesi ile gelmesi bile mümkün olabilir. Android 12 çıkışı için resmi bir tarih ise elimizde yok. Bununla beraber Android 11 Geliştirici Önizleme versiyonunun 2020 Şubat ayında çıktığını düşünürsek, bekleyiş fazla uzun sürmeyebilir.
Yeni uyku modundan bahsedecek olursak, çok kullanıcılı bir Android cihazının bir kullanıcısının bir uygulamayı uyku moduna alması durumunda; uygulama, önbelleğindeki o kişiyle alakalı olan bilgileri temizliyor ve cihaz üzerinde yer açıyor. Bu özellik uygulamaya geçirilmiş durumda.
Ama daha ilginç olan kısım, cihazın kullanıcılarının tamamının bir uygulamayı uyku moduna almasıyla devreye giriyor. Çünkü birçok cihaz sadece tek kişilik kuruluma sahip. Bu özellik tam olarak hayata geçirilmediğinden dolayı da böyle bir durumda işletim sisteminin nasıl bir yol izleyeceği şimdilik kestirilemiyor.
Özelliğin isminden yola çıkacak olursak görünüşe göre uygulamalar tamamen cihazdan kaldırılmayacak. Ancak alandan kısmak için önbellek temizlemenin yanında belki bir de sıkıştırma yoluna gidilmesi düşünülüyor gibi. Sonrasında ise kullanıcı uygulamayı tekrardan kullanmak istemesi durumunda onu uykudan kaldırıp uygulamanın eski haline dönmesini sağlayabilir.
Tam olarak nasıl işleyeceğini ise özellik kullanıcılara ulaştığı zaman daha iyi anlayabileceğiz gibi duruyor.
İşletim Sistemleri
Ubuntu 21.04 sonunda bu güvenlik açığını da kapatıyor
Ubuntu işletim sistemine gelecek olan yeni güncelleme yaklaşık on seneden fazladır var olan güvenlik açığını sonunda kapatacak. İlk olarak 2006 yılında bildirimi yapılan hatanın çözümü, Ubuntu’nun Güvenlik Teknolojisi yetkilisi Alex Murray tarafından ileri sürüldü.
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Ubuntu sisteminin yazma izinleri sorunu oluşturuyordu
Diğer işletim sistemlerinin aksine Ubuntu varsayılan olarak herkese yazma izni veren bir kullanıcı ana dizini oluşturuyor. Bu da bazı güvenlik açıklarına yol açıyordu. Murray ise geçen sene sonlarına doğru tekrardan bu sorunun altını çizdi ve artık sistemin sahip olduğu geniş kullanıcı yelpazesi için herkesin yazma izni olduğu ana dizinlerin özellikten çok tehlike oluşturduğunu belirtti.
2006 yılında herkesin yazılım yapabileceği ana dizinlerinin, Ubuntu sistemini çoklu kullanıcı çevresi açısından daha kolay kullanılabilir yaptığı iddia edilmişti. Ancak Murray’in belirttiğine göre bu tip izinler günümüz bağlantılarına sahip bir çevrede kötü sonuçlara yol açabilirler.
Murray sorunun çözümünü ise varsayılan seçeneğini değiştirerek yazım izinlerini sadece ve sadece dizin sahibine atamakta buldu. Yine onun açıklamasına göre ise yapılan değişiklikle beraber yayınlanacak farklı sürümlerde, oluşabilecek sorunların halledilmesi de amaçlanıyor.
Sunulan öneri herhangi bir itiraz almamışa benziyor. Dolayısıyla da bu fikrin uygulamasına Ubuntu 21.04 versiyonunda geçilmesi planlanıyor.
İşletim Sistemleri
Windows 10X işletim sistemi demosu kullanıcılara ulaştı
İlk defa 2019 yılında çift ekranlı ekranlar için duyurulan, geçen yıl ise laptop gibi cihazlarda çalışmasına odaklanılan Windows 10X işletim sistemi; kullanıcılarla buluşmak için hala zamana sahip. Çıkışına bir sene civarında zamanı olan işletim sisteminin bitmiş haline yakın bir versiyonu ise kullanıcıların indirip kurması için sızdırılmış durumda.
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Windows Central tarafından yayınlanan bir videoda Windows 10X işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayar görülebiliyor. İşletim sisteminin daha önceden sadece ekran görüntülerinde görülebilen yeniden tasarlanmış kullanıcı ara yüzü de videoda gözlemlenebiliyor.
Yenilenen ve düzenlenen ara yüzde özellikle güncellenmiş görev çubuğu göze çarpıyor. Görev çubuğundaki simgelerin merkeze yerleştirildiği ve başlat menüsünün ise tamamen yeniden tasarlandığı görülebiliyor. Yeniden tasarlanmış kısa yollara sahip yeni bir bildirim merkezi de sistemde yerini almış durumda. İşletim sisteminin Dosya Düzenleyicisi de oldukça basit hale indirgenmiş ve sistemin bütün uygulamaları biraz garip bir şekilde tam ekranda açtığı görülebiliyor.
Bilineceği üzere Windows 10X genel anlamda Windows 10 sisteminin daha hafifleştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sistemle ilgili en büyük endişelerden birisi şu anda normal Windows 10 uygulamalarının hiçbirini desteklememesi. Bu da şimdilik sadece Microsoft Store ve web uygulamalarının kullanılabileceği anlamına geliyor. Bunun ve dosya yöneticisinin biraz garip olması dışında; sistem, stabil çalışması durumunda daha düşük özelliklere sahip bilgisayarlar ve tabletler için oldukça güzel bir seçenek sunabilir gibi duruyor.
Windows 10X işletim sisteminin, bu senenin sonunda çıkması planlanan bazı cihazlarda önceden yüklü olarak gelmesi bekleniyor.
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