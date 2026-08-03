Son yıllarda konsolu tamamen kaplayan devasa MBUX Hyperscreen ve Superscreen panelleriyle araç içi dijitalleşmenin öncüsü olan Mercedes-Benz, müşteri geri bildirimleri doğrultusunda önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Şirketin CEO’su Ola Källenius, otomotiv sektörünün dokunmatik paneller uğruna geleneksel tuşları ortadan kaldırma konusunda sınırları aştığını ve kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda fiziksel butonların kademeli olarak geri döneceğini açıkladı.

1. “Sırf Teknoloji Uğruna Müşteri Deneyimi Geri Planda Kaldı”

Autocar’a konuşan Mercedes CEO’su Ola Källenius, otomotiv markalarının son dönemde sürüş ergonomisini göz ardı ettiğini açık bir dille kabul etti:

Teknoloji Uğruna Yapılan Hatalar: Källenius, “Bazen sınırları aşıp sırf teknoloji yapmış olmak için teknoloji geliştiriyoruz ve bu süreçte müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını unutabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kullanıcı Araştırmaları Net: Yapılan müşteri kliniklerinde sürücülerin devasa ekranları görsel olarak beğendiği, ancak klima, ses seviyesi ve sık kullanılan temel işlevlerde gözünü yoldan ayırmadan ulaşabileceği fiziksel kumandaları kesin olarak talep ettiği görüldü.

2. İlk Adım Direksiyonda Atıldı: Butonlar Geri Geliyor

Mercedes, sürücülerin kullanım esnasında en çok zorlandığı ve eleştirdiği kapasitif/dokunmatik direksiyon tuşlarından vazgeçmeye başladı bile:

Dokunmatik yüzeylerin yerini yeniden hassas fiziksel çevirmeli tekerlekler ve basmalı düğmeler almaya başladı.

Yeni dönemde klimanın yanı sıra sürücülerin seyir halindeyken menü aramak zorunda kaldığı kritik fonksiyonlara özel fiziksel kısayollar atanacak.

3. Ekranlar Tamamen Kalkmayacak: “Zirvede Değiliz Ama Dipteyiz”

CEO Källenius, bu kararın araçlardaki dev ekranlardan tamamen vazgeçileceği anlamına gelmediğini vurguladı:

“Ekran büyüklüğü konusunda zirve noktasına ulaştık mı bilmiyorum, ancak fiziksel tuş sayısı açısından kesinlikle dip seviyedeyiz.”

Bu yaklaşım, gelecekteki Mercedes modellerinde devasa bilgi-eğlence ekranları ile kullanışlı fiziksel kontrollerin bir arada sunulacağı hibrit bir kokpit mimarisinin benimseneceğini gösteriyor.

4. Otomotiv Sektörü ve Euro NCAP de Aynı Yönde

Mercedes-Benz bu özeleştirisinde yalnız değil: