Dokunmatik ekranlar nasıl çalışır

Günümüzde yaygın olarak kullanılan cep telefonları, tabletler, akıllı saatler ve birçok elektronik cihaz artık dokunmatik ekran teknolojisini kullanıyor. Peki dokunmatik ekranların çalışma prensipleri ve kullanılan teknolojiler neler ?

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Dokunmatik ekranlarda üç yaygın teknoloji

Dokunmatik ekranlar hayatımızda vazgeçilmez bir teknoloji oldu. Yaklaşık 20 sene önce telefonlarda kompakt tuşlu tasarımlara alışmışken ,dokunmatik ekran teknolojisinin gelişmesi yeni tasarımların ortaya çıkmasını sağladı. Özellikle 2007 yılında tanıtılan iPhone 3G modeli ile telefon sektörü yeni bir bakış açısı kazanmıştı: Dokunmatik ekran. Peki, bu teknoloji dokunduğumuz lokasyonları nasıl algılayabiliyor ? Bu sorunun cevabı algılama mekanizmasında kullanılan üç ana sistemde bulunuyor.

1- Dirençli dokunmatik ekran teknolojisi

Dokunmatik ekran teknolojisinde en ilkel sistemlerden birisi budur. Oldukça basit bir altyapıya sahiptir. Ekranın yansıtılması için çeşitli tabakalar görev yapmaktadır. En üst 3 tabaka ise dokunmatik ekranın etki-tepki sistemini gerçekleştirmekle görevlidir.

Bu üç katmandan ilki, elinizin hareketini yalıtkan sisteme ileten katmandır. İkinci kısım ise yalıtkan maddenin bulunduğu alan. Bu alan üçüncü katmanda bulunan dirençli tabakaya parmak hareketinizin aktarılmasını sağlar. Parmağınızın önce ekrana bastırmanız, bu baskının yalıtkan tabakadan geçip dirençli tabakaya aktarılması gerekmektedir. Bu işlemi yaparken ekranın içe doğru hareket ettiğini hissedebilirsiniz. Son olarak dirençli tabakada oluşan baskı elektrik akımının değişmesine yol açar. Elde edilen değişim verileri işlemciye aktarılır ve ekranda dokunduğunuz alanın kordinat verileri bulunur. Bu sayede sistemin çalışması sağlanır.

2- Kızılötesi dokunmatik ekran

Tahmin edebileceğiniz üzere ışık demetlerinin kesilme sistemi üzerine çalışma şekli vardır. Ekran yapısında ışık kesilmeleri anlık olarak takip edecek kızılötesi ( fototransistörler) algılayıcılar bulunmaktadır.

Yatay ve dikey olarak senkronize veriler algılayarak dokunduğunuz alanın kordinatları anlık olarak işlemciye aktarılır. İşlemci dokunduğunuz alanı tespit ederek geri dönütünü sisteme iletir.

3- Kapasitif ekran teknolojisi

Akıllı telefonların teknik özelliklerinde sıkça duyduğumuz ve diğer teknolojilerin yaygınlık oranından çok daha yüksek bir teknolojidir. Bu teknoloji, diğer yapılara göre esneme ve görüntü bozulması oranı çok daha düşüktür. İki tane çalışma düzeni vardır. Bunlardan daha yaygın olanı yüzeysel kapasitif sistemdir.

Çalışma prensibinde ekran altında bulunan iletken ITO( indiyum kalay oksit ) tabakasında dört adet algılayıcı vardır. Ekranın her alanına voltaj eşit olarak paylaştırılır. Siz ekranın bir bölümüne bastığınızda buradaki izole sistem bozulur ve dokunduğunuz alanda değişim meydana gelir. Bu değişim işlemciye aktarılır ve geri dönüt sağlanır.