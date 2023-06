Video kaç kere izlenmiş?

İzleyenler videonun ilk 30, 60 ve 90 saniyesinde ne kadar seyretmeye devam etmiş?

Video hakkında izleyiciler tarafından kaç sosyal medya paylaşımı yapılmış?

Video yayındayken ve sonrasında kaç tüketici, videoda verilen markanın internet satış sitesine girmiş ya da Pazar yerine ulaşmış?

Influencer tüketiciye videodan sonra alışveriş yapıp yapmadıklarını bir anketle sormuş ve ne yanıt almış?

Videonun yayını sonrasında en yakın rakip nasıl bir aksiyon almış?

İçeriğin özelliği: Kullanılan efektler, ses ve video programları

Kimin sunduğu yani Influencer’ın kimliği

Hangi ürün ve hizmeti tanıttığı

Tüketicinin ürünü ve hizmeti kullandığı zaman yaşayacağı deneyime en yakın deneyimi elde etmesi

Diğer pazarlama yöntemleri arasında sağladığı görsel avantajlar, tüketicinin ürünü ve hizmeti bire bir kullanma deneyimine en yakın yöntemi barındırması ve günümüzün teknolojik olanaklarıyla video yöntemi, marketing pazarında zirvede bulunuyor. 2005 yılında sosyal medyanın küreselleşmeye başladığı dönemde önce müzik klipleriyle, sonra TV/dizi içerikleriyle yaşamımıza giren ve 2010’larda Influencer’ların hakimiyetiyle büyük bir pazara dönüşen video marketing dev bir ekonomi yarattı. Son verilere göre dünyada 2 milyar 600 milyon, Türkiye’de ise 58 milyon üyesi bulunan gezgenin en büyük video sosyal medya ağı YouTube’a dünya genelinde 60 saniyede 400 izleme saatlik video yükleniyor. Son dönemde ise bu videoların büyük çoğunluğu Influencer marketing çalışmalarından oluşuyor. Farklı araştırmalara göre videoların yüzde 90’ı en az bir kez tamamen izleniyor. İlk 5 saniyeyi izleyenlerin oranı ise tüm videoyu izleyenlerden çok daha fazla. Aynı zamanda video marketing faaliyetlerini izlemek, Türkiye’de günde 8 saati aşan internet kullanımıyla birlikte en çok gerçekleşen eylemler arasında bulunuyor. Tüketiciler bir ürün almadan önce mutlaka 2 Influencer marketing videosunu izliyor. Bu bilgiler ışığında markalara video pazarlamada başarıyı getiren yöntemleri sıralayan Digital Exchange’in uzman marketing ekibi, “Video marketing ile önemli kazançlar sağlamak mümkün. Ama bunu yaparken mutlaka video üretiminde altın kurallara uymak gerekiyor” ifadelerini kullandı.Video içerik üretiminde ilk etabın hangi ürünün ve hizmetin video marketing’in yapılacağına karar verilmesi olduğunu ifade eden Digital Exchange Ekibi, “Markalar tüm ürünlerinin ve hizmetlerinin videoya uygun olduğu düşüncesine sahiptir. Burada önemli olan profesyonel ekipleri, markaları doğru yönlendirmesidir. Örneğin bir tatil grubunun marketing faaliyetlerinin mutlaka video yöntemiyle gerçekleşmesi gerekir. Çünkü konaklanacak odanın kalitesi, sağladığı avantajlar, tesisin havuz, deniz, spa, masaj, dinlenme, yiyecek alanları, doğa vurgusu ancak video marketing yapılarak anlatılabilir. Bu açıdan bakınca yaklaşan turizm sezonu ile birlikte Influencer video marketing yapan konaklama ve turizm şirketlerinin sezona iyi başladığını söyleyebiliriz” denildi. Başta Instagram ve YouTube’da gezi ile seyahat alanında uzman Influencer’lar olduğunu belirten Digital Exchange ekibi, şöyle konuştu: “İster yaz, ister kış, isterse de sağlık turizmi olsun. Sosyal medyada her biri bu alanlarda uzmanlaşan ve tamamen hedef kitlenin takip ettiği Influencar’lar yer alıyor. Markalar Influencer marketing yaparken ‘en çok kimin takipçisi var’ yanılgısına düşerler. Oysaki burada Influencer’ı tanımak, hangi alanda çalıştığını bilmek gerekir. Sağlık turizmi alanındaki uzman Influener’a deniz-güneş-kum turizmi yaptırmak, önemli bir bütçe harcayıp hedef kitleyi es geçmek anlamına gelebilir. Bu nedenle Influencer’ları tanıyan profesyonel marketing ekipleriyle birlikte faaliyetler gerçekleştirilmelidir.”Video marketing’de başarı için bir başka yöntemin Influencer’ın paylaşım geçmişini ve başarısını bilmek olduğunu ifade eden Digital Exchange Marketing ekibi, şu ifadeleri kullandı: “Bir gıda, kozmetik ya da elektronik ürünü tanıtmak isteyen marka, video marketinge de karar kıldıktan sonra geriye hangi Influencer ile çalışacağı geliyor. Bugün Influencer’ların tamamı video marketing alanında faaliyet gösteriyor olsa da kaçının video marketing alanında uzman olduğu ve markaya geri dönüşünün ciro ile itibar artışı yolunda bulunduğunu bilmek gerekiyor. Onun için Influencer’ın önceden yaptığı işler konusunda bir doküman, bir arşiv bulunması gerekir. Birçok Influencer’de böyle bir belge ve kanıt bulamazsınız. Onlar takipçi sayıları ve alacakları ücretleri markaya sunar. Burada önemli olan o Influencer’ın yaptığı video marketing’in nasıl bir sonuç elde ettiğine dair Performans Pazarlaması Raporu’dur.Elde bu verileri bulunmayan Influencer ya da onun ajansı ile çalışmak markaya zaman, itibar ve para kaybına neden olabilir. Video marketing yaparken mutlaka Performans Pazarlaması Raporu’nun da istenmesi gerekir.”Video marketing için sadece YouTube’un düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Digital Exchange Marketing Ekibi, şu ifadeleri kullandı: “Bugün birçok sosyal medya kanalında video marketing en çok takip edilen içerikler arasında yer alıyor.Tüm bu unsurlar video marketing için önemlidir. Yayınlanan mecra da ayrıca önem taşır. YouTube’da dakikalar süren bir video içeriğe imza atabilirsiniz. Büyük bir oteli başta sona gezebilirsiniz. Tiktok’ta ise daha kısa ve ilk saniyeden itibaren ürünün, markanın logosunun olduğu, satış alanının belirtildiği içerik yapmak gerekir. Twitter’da yoğun gündem arasında tüketicinin ilgisini çekecek görselliğe daha önem veren bir video marketing tercih edilebilir. Instagram’da Reels’de yine başta kozmetik, gıda ve tekstil olmak üzere çok izlenen kategorilere yönelik video içerikler yapılabilir. LinkedIn her ne kadar bir iş sosyal medya platformu olsa da buradaki Influencer’lar üzerinden takipçi kitlesine uygun aynı zamanda başta tatiller olmak üzere özel gün ve zamanlarda yapılacak aktiviteleri, beyaz-mavi yakalı kişilerin gidebileceği aktiviteleri anlatan video marketing faaliyetleri gerçekleştirilebilir.”Dünyada video pazarlamanın giderek arttığını belirten Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, “YouTube baz alındığında izleyicilerin yüzde 50’si Influencer marketing videolarına yorum yapıyor, yüzde 45’lik bir bölüm de satın alma eğilimini gösteriyor” dedi. Bu oranların Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında da video marketing’in yükselişiyle arttığını kaydeden Pamuk, “Salgın döneminde dünyada video izleme oranı 2 katına çıktı ve yaklaşık 2.5 saati buldu. Dolayısıyla video marketing de yükseliş kaydetti. Bu alışkanlık internetten alışverişin yükselmesiyle birlikte de sürüyor. Tüketici önce videoları izliyor, sonra o ürünü alıyor ya da o sağlık kuruluşuna, otele, tamirciye gidiyor. Dolayısıyla alışveriş yapılan her alana ilişkin ayrı bir video marketing yöntemi ile dili oluştu. Bunu da en iyi profesyonel ajanslar biliyor. Video marketing’in kalitesi günümüzde en iyi kamerayı, montajı, sesi, efekti kullanmak ile olmuyor, en iyi sonucu almakla ölçümleniyor” dedi.Video pazarlama ile bir ürün ve hizmetin 10 daha fazla görünürlük sağladığını aktaran Emrah Pamuk, “Sitenize özel videolar eklemek sadece pazarlamada başarılı olmasını sağlamaz, aynı zamanda Google aramalarında 53 kata kadar daha fazla görünür olmasını da beraberinde getirir” bilgisini paylaştı.” Bugün video üretiminin internet sitesi ve Pazar yeri yönetimiyle de doğrudan ilgili olduğunu belirten Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Tüm pazarlama faaliyetleri birbiriyle tam uyumlu olduğu zaman başarının yakalanmaması için hiçbir sorun kalmaz. Video marketing’i internet satış sitenizin her sayfasında uygularsanız, tüketicinin sitede kalma ve alışveriş oranı artar” dedi. Pamuk, “Bir ürünü satın alacak müşterinin yüzde 73’ü o ürüne ilişkin video görünce alışveriş yapmaktan yana tercih koyuyor. Bu da video pazarlamanın önemini gösteriyor. İlk beş saniye kuralı nedeniyle de hemen markanın görselinin olduğu, ne anlatıldığının dile getirildiği, satış sitesine yönlendirmenin yapıldığı videoları tercih etmek gerekiyor” dedi.