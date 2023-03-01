Kablolu ağınız için bir Ethernet kablosu satın almak sıradan bir alışveriş gibi görünebilir. Ancak doğru kabloyu seçmek, internet ve yerel ağ bağlantılarınızdan maksimum performansı elde etmeniz için oldukça önemlidir. 1990‘lı yılların ortalarında popülerlik kazanan Ethernet kabloları, verilerin dolaşmasına izin veren bir dizi kablonun birleşimi olarak tanımlanabilir.

Wi-Fi gibi kablosuz teknolojiler daha uygun olsa bile, Ethernet daha hızlıdır ve aksamalara karşı daha güçlüdür. Ayrıca Wi-Fi’den çok daha güçlü bir güvenlik sunar. Sebebi ise bir Ethernet ağındaki verilere yalnızca bir cihazı fiziksel olarak ağa bağlayarak erişilebilmesidir. Ethernet kabloları, geniş bant sinyallerini taşımak için modem, yönlendirici, bilgisayar veya diğer internet özellikli cihazları bağlamak için yaygın olarak kullanılır. Ancak piyasada birçok sayıda seçenek mevcut olduğu için ne tür Ethernet kablosunun doğru olduğunu belirlemek zor olabilir. Bu rehber, hangisinin ihtiyaçlarınız için en iyi olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Ethernet Kablosu Türleri

Bir ethernet kablosu satın alacağınız zaman karşılaşacağınız yaygın bir terim “Cat“dir. Cat, Ethernet kablolarının hıza veya diğer benzersiz özelliklere göre ayrıldığı farklı kategorileri ifade etmektedir.

Kategori 5e : Bu kablo, 2001 yılında orijinal Cat 5 kablosunun yerini almıştı. Kablo, veri ağı uygulamaları için tanınan giriş seviyesi kablodur. 100 MHz ‘e kadar frekanslar için derecelendirilmiştir ve 1 Gbps ‘ye kadar iletim hızlarını destekler. Hem korumalı hem de korumasız versiyonları mevcuttur.

: Bu kablo, 2001 yılında orijinal Cat 5 kablosunun yerini almıştı. Kablo, veri ağı uygulamaları için tanınan kablodur. ‘e kadar frekanslar için derecelendirilmiştir ve ‘ye kadar iletim hızlarını destekler. Hem korumalı hem de korumasız versiyonları mevcuttur. Kategori 6 : Cat 6 , bant genişliği sınırını 250 MHz ‘e yükseltir. Cat 5e gibi 1 Gbps ‘ye kadar iletim hızlarını destekler. Ancak, daha kısa mesafelerde (55 metreden az) 10 Gbps ‘ye kadar iletim hızlarını destekleyebilir. Ayrıca hem korumalı hem de korumasız versiyonları da mevcuttur.

: , bant genişliği sınırını ‘e yükseltir. gibi ‘ye kadar iletim hızlarını destekler. Ancak, daha kısa mesafelerde (55 metreden az) ‘ye kadar iletim hızlarını destekleyebilir. Ayrıca hem korumalı hem de korumasız versiyonları da mevcuttur. Kategori 6a : Bu kablo, daha uzun mesafelerde 500 MHz ‘e kadar bant genişliğini destekler. Ayrıca 10 Gbps ‘ye kadar hızları da destekler. Yalnızca korumalı olarak mevcuttur.

: Bu kablo, daha uzun mesafelerde ‘e kadar bant genişliğini destekler. Ayrıca ‘ye kadar hızları da destekler. Yalnızca korumalı olarak mevcuttur. Kategori 7 : Bu kablo etkileyici özelliklere sahitir. Ancak diğer kablolarda görülen standart RJ-45 konnektörü yerine benzersiz bir GG45 konektörü kullandığı için hiçbir zaman popüler olmamıştır. Ayrıca önemli derecelendirme kuruluşlarının onayından da yoksundur.

: Bu kablo etkileyici özelliklere sahitir. Ancak diğer kablolarda görülen standart konnektörü yerine benzersiz bir konektörü kullandığı için hiçbir zaman popüler olmamıştır. Ayrıca önemli derecelendirme kuruluşlarının onayından da yoksundur. Kategori 8: Cat 8, 2 GHz‘e kadar bant genişliğini desteklerken maksimum 30 metre mesafede en fazla 25 Gbps (Cat 8.1) veya 40 Gbps (Cat 8.2) hıza sahiptir. Yalnızca blendajlı kablo olarak mevcuttur (Blendaj: Elektriksel veya magnetik alanların yayılmasına engel olan bir metot olarak bilinir).

Tüm Ethernet kabloları, elektrik hatları, cihazlar ve radyo dalgaları gibi elektromanyetik parazitlerden (EMI) bir dereceye kadar koruma sağlamak için bükümlü çift mimariyi kullanır. Korumalı kablolar, iletkenleri çevreleyen bir folyo veya örgülü metal tabakası sayesinde EMI korumasını bir üst seviyeye taşımaktadır. Korumasız kabloların çoğu ev ve küçük işletme için yeterli kabul edilir. Ancak istediğiniz kategorideki kablo yalnızca korumalı olarak mevcutsa, bunun zarardan çok faydası olacaktır.

Uygun Kabloyu Seçmek

Ethernet kablolarının en yaygın uygulamalarından biri yönlendirici, bilgisayar ve oyun konsolunu birbirine bağlayan basit bir kablolu ağ kurulumu olarak tanımlanır. Bu durumda doğru Ethernet kablosunu seçmenin ilk adımı, internet bağlantınızın hızını kontrol etmektir. Ardından yönlendiricinizin desteklediği hızları, cihazın arkasında bulunabilir veya yönlendiricinin model numarası için internette arama yaparak doğrulayabilirsiniz. Yönlendiriciniz maksimum 1 Gbps ile sınırlıysa, Cat-5e kablo yeterli olacaktır.

Ancak 10 Gb/sn hızı destekleyen bir yönlendiriciye ve buna uygun bir internet bağlantısına sahip olacak kadar şanslıysanız, donanımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için Cat-6 veya daha iyisine yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Cat-5e ve Cat-6 kabloları arasındaki fiyat farkı genellikle %10 ila 20 civarında oldukça küçük miktarlardır. Bu nedenle, kablo satın alırken aşırıya kaçmanın çok az zararı vardır. Ancak ters yöne gitmediğinizden emin olmanız gerekir.

Diğer bir durum ise tüm ev veya daire içerisinde kablo çekmektir. Bunu yaparken muhtemelen karşılayabileceğiniz en hızlı ağ kablosunu çekmek isteyeceksiniz. Yani bu durumda Cat-6a hatta Cat-8 kablosu düşünülmelidir.

Kalite Önemli midir?

Ethernet kablolarındaki iletkenler kaliteyi belirler. Burada sözkonusu olan iletken ise bakırdır. Bakır, 1820’lerden beri elektrik iletkeni olarak kullanılan oldukça iletken bir malzemedir. Daha az sinyal kaybı için, %99,95’e varan saflık seviyelerine sahip oksijensiz bakır kabloyu tercih edebilirsiniz. Fakat normal bakır ile oksijensiz bakır arasındaki farkı, attığınız taşın ürküttüğünüz kuşa değmeyeceği şeklinde tanımlayabiliriz. Büyük olasılıkla ekstra masrafa değmeyecektir.

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Kesinlikle kaçınmak isteyeceğiniz türden bir kabloya değinmek istiyoruz. Bu, alüminyum telin üzerine ince bir bakır kaplamanın uygulandığı kablolardır. Bu türden kablolar “bakır kaplı” kablolar olarak tanımlanır. Bu tür kablolar sinyal kaybına da neden olabilirler.

Piyasadaki en hızlı kablo bile kaliteli sonlandırmalar olmadan bir hiçtir. Özellikle, RJ-45‘in temas noktalarının altın kaplama olmasına dikkat edebilirsiniz. Altın, diğer metallerin çoğundan daha yavaş oksitlenmektedir. Bu da iyi bir bağlantıyı daha uzun süre koruyacaktır. Kaliteli kablolar sürekli çıkarılıp takılmaya daha çok dayanmaları için daha kalın bir altın kaplama kullanırlar. Kaplamanın kalınlığı genellikle kutuda veya çevrimiçi açıklamada yer alır. Bu kaplama ise genellikle 50 mikrondur.