DJI Mavic Mini, yazılım güncellemesi aldı

Çin’in önde gelen drone üreticisi DJI, Mavic Mini modeli için yazılım güncellemesi yayınladı. Yeni güncelleme ile manuel olarak odaklama yapılabilecek; bunun yanı sıra çekimlerinizdeki beyaz dengesini manuel olarak kontrol edebileceksiniz. Güncellemede yer alan bir diğer sürpriz de 2.7 K ve 1080p çekimlere dahil olan ekstra FPS seçenekleri.

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DJI Mavic Mini yazılım güncellemesi detayları neler

v01.00.0500 olarak adlandırılan yeni yazılım, DJI’ın büyük başarı yakalayan kompakt drone modeli Mavic Mini için kullanıcıların talepleri göz önüne alınarak yayınlandı. Cihazın en büyük eksiğinin manuel odaklama opsiyonu olduğu; adeta ağız birliği edilmişçesine bütün kullanıcılar tarafından dile getirildi. Kullanıcıların isteklerine kayıtsız kalmayan DJI bu opsiyonu da Mavic Mini kullanıcılarına sunarak iyi bir iş çıkardı diyebiliriz. Bu özellikle beraber cihazın profesyonel alanlardaki kullanımı da artacaktır.

Beyaz dengesinin manuel olarak ayarlanabilmesi ile ise, faklı ışık koşulları altında (örneğin bulutlu bir gün ya da açık ve güneşli bir gün) kullanıcının doğru ayarları yaparak istenilen görüntüyü yakalamasını kolaylaştıracak.

Yeni gelen FPS seçenekleri ise 1080p ve 2.7 K çözünürlükler için geçerli. 24 FPS seçeneğini de bu iki çözünürlük seviyesi için ekleyen DJI, kullanıcıların manzara pozlarında daha sinematik bir görüntü yakalayabilmesini amaçlıyor.

Güncellemeyi nasıl edinebilirim

DJI FLY uygulaması veya DJI Assistant 2 üzerinden yeni güncellemeyi edinebilirsiniz.

Belirtmeden geçmeyelim, Mavic Mini için gelen yeni güncelleme sadece bunlarla sınırlı değil. Bazı özel koşullarda daha stabil uçuş ve uzaktan kontrol sisteminde iyileştirmeler de mevcut.

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