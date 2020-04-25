Drone
DJI Mavic Mini, yazılım güncellemesi aldı
Çin’in önde gelen drone üreticisi DJI, Mavic Mini modeli için yazılım güncellemesi yayınladı. Yeni güncelleme ile manuel olarak odaklama yapılabilecek; bunun yanı sıra çekimlerinizdeki beyaz dengesini manuel olarak kontrol edebileceksiniz. Güncellemede yer alan bir diğer sürpriz de 2.7 K ve 1080p çekimlere dahil olan ekstra FPS seçenekleri.
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DJI Mavic Mini yazılım güncellemesi detayları neler
v01.00.0500 olarak adlandırılan yeni yazılım, DJI’ın büyük başarı yakalayan kompakt drone modeli Mavic Mini için kullanıcıların talepleri göz önüne alınarak yayınlandı. Cihazın en büyük eksiğinin manuel odaklama opsiyonu olduğu; adeta ağız birliği edilmişçesine bütün kullanıcılar tarafından dile getirildi. Kullanıcıların isteklerine kayıtsız kalmayan DJI bu opsiyonu da Mavic Mini kullanıcılarına sunarak iyi bir iş çıkardı diyebiliriz. Bu özellikle beraber cihazın profesyonel alanlardaki kullanımı da artacaktır.
Beyaz dengesinin manuel olarak ayarlanabilmesi ile ise, faklı ışık koşulları altında (örneğin bulutlu bir gün ya da açık ve güneşli bir gün) kullanıcının doğru ayarları yaparak istenilen görüntüyü yakalamasını kolaylaştıracak.
Yeni gelen FPS seçenekleri ise 1080p ve 2.7 K çözünürlükler için geçerli. 24 FPS seçeneğini de bu iki çözünürlük seviyesi için ekleyen DJI, kullanıcıların manzara pozlarında daha sinematik bir görüntü yakalayabilmesini amaçlıyor.
Güncellemeyi nasıl edinebilirim
DJI FLY uygulaması veya DJI Assistant 2 üzerinden yeni güncellemeyi edinebilirsiniz.
Belirtmeden geçmeyelim, Mavic Mini için gelen yeni güncelleme sadece bunlarla sınırlı değil. Bazı özel koşullarda daha stabil uçuş ve uzaktan kontrol sisteminde iyileştirmeler de mevcut.
Güncelleme ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Drone
DJI Mavic Air 2 fiyatı, lansmana kısa bir süre kala belli oldu
En popüler drone üreticisi konumundaki DJI, Mavic Air 2 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Lansmana çok kısa bir süre kalmışken ortaya çıkan sızıntılara göre Mavic Air 2 modeli, 799 Dolar fiyat etiketine sahip olacak.
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DJI Mavic Air 2 lansmanı öncesi neler biliyoruz
Mavic Air 2, daha önceki model olan Mavic 2’ye göre %50 daha büyük oranda bataryaya sahip olacak. Bu da daha uzun süre havada kalabilme ve daha uzun süre çekim yapabilmek anlamına geliyor. Mavic Air 2, havada 70 km/h hızlara kadar çıkabilecek. 48 MP’lik kamerası ile 4K çözünürlükteki çekimleri de destekleyebilecek.
3 yönlü stabilizasyona sahip olan Mavic Air 2 ile yaptığınız çekimlerde, sarsıntı, titreme, sallanma gibi problemler minimize edilmiş olacak. Active Track 3.0 teknolojisi ile de, herhangi bir cismin drone tarafından otomatik olarak takip edilmesini sağlayabileceksiniz.
27 Nisan 2020 tarihinde lansmanı yapılacak olan yeni DJI modelinin ne zaman raflarda yerini alabileceği ile ilgili DJI cephesinden yapılmış net bir açıklama henüz yok. Fakat lansman günü veya lansmandan kısa süre sonra ürün satışa açılacaktır diye tahmin ediyoruz.
Siz Mavic Air 2 fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Drone
Dronelar, Covid-19 ile verdiğimiz mücadeleye katılıyor!
Kulağa biraz bilim kurgu gibi gelse de; dronelar, insalığın Covid-19 salgını ile mücadelesine katılıyor. Benzer bir uygulamayı daha önce Çin’in yaptığını sitemizden duyurmuştuk. Hatırlarsanız, DJI Agras tarım ilaçlama dronelarını, salgınla mücadele amaçlı olarak; dezenfekte işlemi yapmaya yönelik modifiye ederek yapmıştı. Şimdi ise Avustralya’da üzerinde çalışılan yeni yöntem, droneların salgın ile mücadelede kullanılmasına farklı bir bakış açısı getiriyor.
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Dronelar, Covid-19 ile mücadelede nasıl bir görev üstlenecek
Drone üreticisi Draganfly, bir süredir dronelar üzerine yapay zeka destekli termal kamera monte edip işleme sunabilmek için çalışıyordu. Yapay zeka destekli bu görsel sistem, kişilerin vücut sıcaklığını, solunum ve kalp atış verilerini uzak mesafelerden tespit edebilecek. Hatta toplu alanlarda hapşıran kişileri anında tespit edebilecek. Draganfly’ın “The Vital Intelligent Project” adını verdiği bu proje, gerekli sağlık tetkiklerini yapacak sistemleri geliştirebilmek için; University of South Australia ve Avustralya Savunma Bakanlığı’nın da desteğini aldı.
Cihaz, genel adıyla bir “salgın droneu” olarak sınıflandırıldı. Sadece Covid-19 için değil; bütün bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme amaçlı olarak kullanılabilecek. Bildiğimiz üzere Covid-19 gibi pandemilerde yayılımın gerçekleşmeden; potansiyel taşıyıcı olabilecek bireylerin, erkenden tespit edilip gerekli testler uygulanarak, sonuca göre izole edilmesi çok önemli.
Sayılar üzerinden konuşacak olursak; bu dronelar, insanlara yaklaşmadan, 60 metrelik bir uzaklıktan bireylerin ateşini ölçebilecek. Ve bu ölçümler ile ilgili bir hata henüz tespit edilmedi. Bildiğimiz üzere sadece ateş ölçümü Covid-19 salgını ile mücadelede yeterli bir önlem değil. Aynı zamanda solunumu ve kalp atışlarını gözlemleyebilecek olan bu dronelar, umuyoruz mücadeleyi bir adım daha öteye taşıyabilir. Cihazlar üzerinde araştırmalar devam edecek. Umarız en kısa sürede gerekli standartlara sahip salgın droneları üretilebilir ve insanlığın Covid-19 salgını ile mücadelesinde aktif bir rol almaya başlarlar.
Eve kapalı kaldığımız ve hayatın normale dönmesini dilediğimiz şu günlerde, umut verici haberler duyabilmek bizleri bir nebze olsun rahatlatıyor. Bu droneların salgının yayılımını engelleyebilme potansiyeli ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Drone
DJI Mavic Air 2 görüntüleri sızdırıldı
Drone piyasasında lider konumda bulunan Çinli üretici DJI, yeni modelini henüz tanıtmadan; ürünün görselleri sızdırıldı. Nisanda tanıtılması beklenen DJI Mavic Air 2, tasarımsal anlamda radikal değişikliklere sahip değil.
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DJI Mavic Air 2 hakkında neler sızdırıldı
Bildiğimiz üzere DJI Mavic Air serisinin ilk modeli 2018 yılının Ocak ayında tanıtılmıştı. Aradan iki yıldan daha uzun süre geçmesine rağmen Mavic Air’ın yeni modelini görememiştik. Sızıntılardan fark ettiğimiz üzere; Mavic Air serisinin ikinci modeli olacak olan Mavic Air 2 tasarımsal anlamda Mavic 2 serisinden çok da farklı değil. Gelin sızdırılan görsellere hep beraber göz atalım.
Tasarım, renk ve malzeme Mavic 2 ile büyük oranda benzer gözüküyor. Bildiğimiz üzere Mavic 2 modeli rüşdünü ispatlamış ve piyasada çok tutulmuş; stabil bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda DJI, zaten güven uyandıran bu tasarımla fazla oynamayarak akıllı bir hamlede bulunmuş.
Orta kısımlara baktığımızda tıpkı Mavic 2’de olduğu gibi, LED ışık ve bazı sensörlerin yerleştirildiğini görüyoruz. Ayrıca kullanılan kanat sistemi de Mavic 2 ile aynı olan sessiz kanat sistemi.
Gimbal ve kamera sensörü ise gördüğümüz kadarıyla Mavic 2 ile aynı fakat Air modelinde kullanılan sensörün daha küçük olduğunu da söyleyebiliriz. Cihazın neresine bakarsak bakalım bir sensör olduğunu söylemek zor değil. Buna dayanarak cihazın 360 derece engellerden kaçınma yeteneği olacağını belirtebiliriz.
DJI’ın geçen sene yaptığı açıklamada 250 gramın üstündeki dronelarda, “ADS-B” adı verilen ve DJI dronelarının helikopter vs. gibi hava araçlarını algıladığında; risk teşkil etmemek adına kullanıcıya acilen uyarı verebileceği ve acil iniş yapmasını sağlayabilecek olan sistem üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Eğer sızıntılar doğru ise DJI Mavic Air 2 bu teknolojiye sahip ilk drone olacak. Bizce bu özellik, güvenliğin tam anlamıyla sağlanabilmesi adına bütün dronelarda standart olarak bulunmalı. Cihazın kumandasına baktığımızda ise fonksiyon tuşu, geri dönüş komutu tuşu, mod tuşu ve açma kapama tuşlarını görüyoruz. Ek olarak en altta dört adet batarya şarj seviyesini belirten LED ışıklar yerleştirildiğini görüyoruz. DJI Mavic Air 2 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.