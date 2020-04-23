DJI Mavic Air 2 fiyatı, lansmana kısa bir süre kala belli oldu

En popüler drone üreticisi konumundaki DJI, Mavic Air 2 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Lansmana çok kısa bir süre kalmışken ortaya çıkan sızıntılara göre Mavic Air 2 modeli, 799 Dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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DJI Mavic Air 2 lansmanı öncesi neler biliyoruz

Mavic Air 2, daha önceki model olan Mavic 2’ye göre %50 daha büyük oranda bataryaya sahip olacak. Bu da daha uzun süre havada kalabilme ve daha uzun süre çekim yapabilmek anlamına geliyor. Mavic Air 2, havada 70 km/h hızlara kadar çıkabilecek. 48 MP’lik kamerası ile 4K çözünürlükteki çekimleri de destekleyebilecek.

3 yönlü stabilizasyona sahip olan Mavic Air 2 ile yaptığınız çekimlerde, sarsıntı, titreme, sallanma gibi problemler minimize edilmiş olacak. Active Track 3.0 teknolojisi ile de, herhangi bir cismin drone tarafından otomatik olarak takip edilmesini sağlayabileceksiniz.

27 Nisan 2020 tarihinde lansmanı yapılacak olan yeni DJI modelinin ne zaman raflarda yerini alabileceği ile ilgili DJI cephesinden yapılmış net bir açıklama henüz yok. Fakat lansman günü veya lansmandan kısa süre sonra ürün satışa açılacaktır diye tahmin ediyoruz.

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