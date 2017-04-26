DJI ve Hasselblad Bugüne Kadar ki En Güçlü Droneu Üretti

Ocak ayında DJI, İsveç’in ünlü kamera üreticisi Hasselblad’ın çoğunluk hissesini satın almıştı ve iki şirket bazı ürünlerde birlikte çalışıyor.

DJI ve Hasselblad şimdi de bugüne kadar en güçlü kameraya sahip drone ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. 100 megapiksellik H6D-100c kamera taşıyacak olan drone, M600 Pro ile Ronin’in karışımı gibi duruyor. Kamera, Las Vegas’ta düzenlenmekte olna NAB endüstri konferansında duyuruldu.

Kameranın manzara ve sanat çekimlerinde kullanılmak amacıyla üretildi. Ayrıca haritalama için de kullanılacak. Kamera 53.4mm x 40.0mm sensöre sahip ve düşük ışıklı ortamda bile mükemmel bir detay ve renk yakalıyor.

M600 Pro şu anda 4.999$’dan satılıyor ve Hollywood seviyesinde film çekimlerinde kullanılıyor. M600 Pro, Ronin MX ile birlikte satışa çıktı. Ronin MX ise 1599$’dan satışa çıktı ve 6 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Yeni drone ile ilgili herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı ancak cihazın üzerinde yer alan H6D-100c kamera 30.000$’a satılıyor.