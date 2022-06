Disney+ ile üyeler bugünden itibaren Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in en iyi hikayelerinin yanı sıra her kesimden izleyiciye hitap eden genel eğlence türündeki yerli ve yabancı birçok içeriğe tek bir platformdan ulaşabilecekler.

Bakmakta fayda var: Wikipedia, Rusya’nın Savaştan Bilgi Kaldırma Girişimine İtiraz Etti!

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ bugün Türkiye’de yayın hayatına başladı. Üyelik ücreti aylık 34,99 TL veya yıllık 349,90 TL olarak duyurulan platforma bugünden itibaren tüm uyumlu cihazlardan erişilebiliyor.

Türkiye’ye özel olarak hazırlanmış bir içerik seçkisi ve yayın akışı ile Disney+; 170‘i orijinal olan 1.000‘den fazla film, 16.000‘in üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşivi ve güçlü yerli orijinal yapımlarıyla dünyanın en iyi hikayelerini tek bir platformda sunmaya hazır.

Daha önce duyurulduğu gibi üyeler platformda, Star Wars’un Disney+ orijinal içerikleri olan “The Book of Boba Fett” ve her iki sezonuyla “The Mandalorian”ın yanı sıra heyecanla beklenen “Obi-Wan Kenobi” dizilerine erişebiliyorlar. Disney+ ayrıca, Star Wars’un 1’den 9. bölüme kadar tüm filmleri, ara filmler ve animasyonlar ile Skywalker efsanesinin evi haline geliyor.

Ayrıca Oscar adayı “Shang-Chi ve On Halka Efsanesi”, “Eternals”, “Avengers: Endgame”, “Captain Marvel”, “Black Widow”’u içeren 60‘tan fazla Marvel filmi ve “Ms. Marvel”, “Loki”, “WandaVision” ve “Hawkeye” dahil 80’den fazla Marvel serisine erişebiliyorlar. “She-Hulk” ve Samuel L. Jackson’ın yer aldığı “Secret Invasion” sırada gelecek orijinal yapımlar arasında duyuruldu.

Dünyanın en çok sevilen animasyonlarından “Oyuncak Hikayesi” serisinin tamamı, iki Oscar® ödüllü “Soul”, Oscar Ödülü® adayı “Luka” ve son zamanların en eğlenceli animasyonlarından “Kırmızı” ve bundan sonra yayınlanacak tüm Disney ve Pixar içerikleri de Disney+’ta olacak. Oscar® ödüllü “Enkanto: Sihirli Dünya”, fenomen haline gelen Karlar Ülkesi filmleri ve Walt Disney Animation Studios‘a ait 100’den fazla yapımının yanı sıra “Raya ve Son Ejderha” ve “Mulan (2020)” gibi iddialı Disney filmleri de platformda yerini almış durumda. Ayrıca, Emma Stone’un efsanevi “Cruella de Vil”i canlandırdığı Oscar® ödüllü “Cruella”, Dwayne Johnson ve Emily Blunt ile “Jungle Cruise” ve Tom Hanks ile tekrar hayat bulmaya hazırlanan Disney+ orijinali Pinokyo gibi Disney’in tüm canlı aksiyon filmleri de Disney+’ta. “Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi”, “Fineas ve Förb” ve “Zatonya” da dahil olmak üzere yüzlerce Disney Channel çizgi dizisi, orijinal filmi ve özel bölümü de sadece Disney+ üyelerine sunulmakta.

National Geographic içeriklerinin de evi olan platformda izleyiciler; Oscar® ödüllü yönetmen ve yapımcılar E. Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin’in “Büyük Kurtarış” ve “Free Solo” gibi belgesellerinin yanı sıra “Gordon Ramsay ile Rota Dışı” gibi serilere ve James Cameron’ın yapımcılığını üstlendiği “Balinaların Gizemli Dünyası”, Renan Öztürk ile “Explorer: The Last Tepui” ve “Jeff Goldblum’un Dünyası” gibi Disney+ orijinallerine de ulaşabiliyorlar.

20th Century Studios, FX ve Searchlight Pictures gibi dünyanın birçok iddialı stüdyosundan her kesimden izleyiciye hitap eden genel eğlence içeriklerinde izleyiciler; popüler orijinal diziler “Pam & Tommy”, “How I Met Your Father”, “The Dropout” ve “The Kardashians”, efsane diziler “The Simpsons”, “The Walking Dead”, “American Horror Story” ve “Grey’s Anatomy”nin yanı sıra “How I Met Your Mother”, “Lost” ve “Desperate Housewifes” gibi kült dizilerin tüm sezonları ile “Death on the Nile”, “Free Guy” ve “The King’s Man” gibi büyük ilgi ile karşılanan yeni gişe filmlerine de erişilebiliyorlar.

Üyeler; yüksek görüntü kalitesine, dört adede kadar eşzamanlı yayına, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX Enhanced teknolojisi ile izleme ve yedi adede kadar farklı profil yaratma olanaklarının yanı sıra ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri Çocuk Profilleri ile sadece yaşa uygun içeriklere erişilmesine olanak sağlayan çocuk dostu ara yüz gibi birçok özellikle karşılaşıyorlar.