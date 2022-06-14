Wikimedia Vakfı, kendisini Wikipedia’da yasaklanmış bilgiler yayınlamakla suçlayan bir Rus davasına yanıt verdiğini açıkladı. Rusya’nın Moskova kentindeki Mahkeme, sahte olduğu iddia edilen makalelerden bilgi kaldırmadığı için vakfı 5 milyon ruble para cezasına çarptırdı.

Rus mahkemesi, Wikimedia Vakfı’nı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, işgal sırasındaki savaş suçları, Mariupol hastanesinin bombalanması ve diğerlerinin yanı sıra savaşla ilgili makaleleri kaldırmamakla suçluyor. Buna karşılık vakıf, bilgilerin gerçeğe dayalı olduğunu ve yanlış bilgi olmadan gönüllüler tarafından doğrulandığını savunuyor.

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Bu nedenle Wikipedia, Rusya yasağının insanların bilgiye erişim hakkını ihlal etmemesi için ifade özgürlüğünün korunmasını talep ediyor. Ancak Moskova Mahkemesi, Wikimedia Vakfı’nın Rusya bölgesinde faaliyet gösterdiğini ve bu nedenle yasalara uymakla yükümlü olduğunu beyan etti.

Rusya’da Vikipedi

Wikimedia Vakfı Baş Hukuk Müşaviri Stephen LaPorte, “Hükümet, kriz zamanlarında insanların yaşamları için hayati önem taşıyan bilgileri hedefliyor. Mahkemeyi, herkesin bilgiye erişim hakkı ve ifade özgürlüğü lehine yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz” dedi.

Wikimedia ayrıca, hizmet dünya çapında 300’den fazla dilde mevcut olduğundan, vakfın yalnızca Rusya’da Wikipedia sunmak için Rusya topraklarında faaliyet gösterdiğini iddia etmenin bir anlamı olmadığını savunuyor. Vikipedi bölgede engellenirse, Rusça hizmeti kullanan 145 milyondan fazla kişi etkilenecektir. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.