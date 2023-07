CEO Bob Iger yaptığı açıklamada, Disney’in Marvel Studios ve Lucasfilm için film ve dizi yapma konusunda yavaşladığını söyledi.

Hareket, şirketin Marvel’dan animasyona kadar son filmlerinin gişede yetersiz kaldığı bir dönemde maliyetleri düşürmeye çalışmasıyla geldi. Iger, “Sadece odaklanmak için değil, aynı zamanda maliyet kontrolü girişimimizin bir parçası olarak da geri çekiliyoruz. Yaptığımız şeye daha az para ve zaman harcamak için” dedi.

Bu yılın başlarında Disney, 3 milyar doları spor dışındaki içerikten kesilecek olan 5,5 milyar doları kısma maliyetlerini içeren geniş bir işletme yeniden düzenlemesi başlattı. Iger yaptığı açıklamada, şirketin amiral gemisi yayın hizmeti Disney+’ı desteklemek ve daha fazla müşteri çekmek için birçok karar alındığını söyledi. Disney’in son aylarda bazı Pixar animasyonlarını kaçırdığına dikkat çekerken, Marvel’ın şirketin orijinal içeriğini akışta artırma “gayretinin” özel bir örneği olduğunu söyledi. CEO, “Marvel bunun harika bir örneği. Televizyon işinde önemli bir seviyede bulunmamıştı ve sadece film çıkışlarını artırmakla kalmadılar, aynı zamanda bir dizi çekmeye başladılar” dedi.

Disney, Marvel’ı 2009’da 4 milyar dolardan fazla satın aldı ve o zamandan beri şirket için küresel gişede milyarlarca dolar hasılat yaptı. Bu yılın başlarında Iger, şirketin Marvel Sinematik Evrendeki her bir karakterin kaç devam filmi teşvik etmesi gerektiğini değerlendirmesi gerektiğini ve marka için “yeniliği” keşfetme zamanının geldiğini söylemişti. Bir yatırımcı konferansında “Marvel markası açısından hiçbir şekilde doğası gereği yanlış olan hiçbir şey olmadığını” ekledi.

Bu yılın başlarında, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, Marvel Sinematik Evreninde 31. film olarak giriş yaptı ve 15 yıllık serinin beşinci aşamasını başlattı. Film, açılış hafta sonundan lisanslama tarihindeki ikinci hafta sonuna kadar bilet satışlarında en keskin düşüşü görmüştü. Marvel bölümü ayrıca karışık ve olumsuz eleştiriler aldı. Bu arada, “Galaksinin Koruyucuları Vol. 3”, dünya çapında 800 milyon dolardan fazla hasılat yaparak çok daha iyisini yaptı.

“Bu bir olasılık. Bunu göz ardı etmeyeceğim”

Lucasfilm cephesinde ise 2019’dan beri vizyona giren bir Star Wars filmi yok ve şirket öncelikli olarak Disney+ için Emmy adayı “Andor” ve “Obi-Wan Kenobi” gibi dizilere odaklandı. Lucasfilm’in bu serideki beşinci filmi “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, 4 Temmuz gibi bir vizyon tarihine rağmen gişede yetersiz kaldı. Yine de Marvel’a benzer şekilde Lucasfilm, Disney için iyi bir gelir sağladı.

Şirket, Lucasfilm’i 2012’de yaklaşık 4 milyar dolara satın aldı ve kazançlı yeni film üçlemesinin yanı sıra “Rogue One” gibi bağımsız filmlerin ardından sadece altı yıl içinde yatırımının karşılığını aldı. Disney ve yayın yapan rakiplerinin çoğu için orijinal içerik, diğer platformlara lisanslanmak yerine yalnızca amiral gemisi akış hizmetlerinde yaşadı.

Iger, şirketin Disney içeriğini diğer akış platformlarına lisanslamasının mümkün olduğunu söyledi. CEO, “Bu bir olasılık. Bunu göz ardı etmeyeceğim” dedi. Lisanslamanın, geleneksel TV işini oluşturan bir model koleksiyonunun parçası olduğunu ve akışın ilk günlerinde kendi platformları için içeriği kısıtlamanın doğru hareket olduğunu ekledi.

Son zamanlarda, Warner Bros. Discovery, HBO içeriğinin Netflix de dahil olmak üzere diğer platformlara lisanslanması hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Şirket ayrıca içeriği Max hizmetinden kaldırdı ve Tubi gibi ücretsiz, reklam destekli akış platformlarına lisans verdi. Disney, akış platformundan içerik kaldırma konusunda da aynı şeyi yapmıştı.