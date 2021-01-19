Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu

Discovery, ülkemizin önde gelen dijital yayın platformu BluTV’nin %35 hissedarı oldu. Stratejik ortaklık, BluTV platformunda Discovery içeriklerinin yayınlanmasını da kapsıyor.

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Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketi Discovery Inc., Türkiye’nin ilk ve en büyük yerel abone bazlı online video izleme platformu (SVOD) olan BluTV‘ye yatırımını bugün duyurdu.

Dünya çapında Türkçe ve Arapça konuşan tüm izleyicilere hizmet veren BluTV, 2016’daki lansmanından bu yana, orijinal içeriklere ve teknolojiye odaklanması ve 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı içeriğiyle çok güçlü bir büyüme sağladı.

Discovery ve BluTV ortaklığı neler sunacak ?

Bu stratejik ortaklıkla Türk izleyiciler, Discovery’nin ikonik global ve yerel markalarından tüm içerikleri ve Eurosport’un premium spor yayınlarını BluTV’de keyifle izleyebilecekler. İleriki yıllarda BluTV’ye daha fazla yatırım yapma olanağı sağlayacak bu ortaklık, Discovery’nin 83 milyon nüfusa sahip Türkiye pazarına girişini hızlandıracak.

Türkiye’de her geçen gün artan 4 milyondan fazla SVOD abone tabanında, BluTV’nin güçlenmesini sağlayacak. Discovery, ayrıca BluTV’nin popüler Türkçe içeriklerini uluslararası dijital yayın platformu Discovery+ için Türkiye dışında kullanabilecek. Bu işlemler düzenleyici makam onayına tabi olacaktır.

EMEA Bölgesi Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli konuyla ilgili olarak, “Türkiye, Discovery’nin 20 yıldır yatırım yaptığı önemli bir pazar. Türkiye’nin önde gelen uluslararası medya şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. BluTV’ye yaptığımız bu ortaklık, pazardaki çoklu kanal stratejimizi güçlendirip, dünya çapında izleyicisi giderek artan güçlü Türk yapımlarına erişim sağlayacak. BluTV üyelerinin, çok yakında istedikleri yerde ve zamanda Discovery içeriklerinin keyfini çıkarabilecek olmalarından çok memnunuz. Bu yolculuğa BluTV ile birlikte başlamaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Güzel bir haber paylaşmak isterim. Amerika’nın en büyük medya şirketlerinden Discovery, BluTV’ye ortak oluyor. — A. Dogan Yalcindag (@adyalcin1) January 19, 2021

BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ise ile ilgili, “Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Vizyon ve stratejimizi paylaşan ve BluTV’yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz.” ifadelerine yer verdi.

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