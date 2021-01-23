Diablo 2 Remake için çalışmalar başladı!

Diablo 2 Remake için gerekli anlaşmalar yapıldı. Oyun tarihinde önemli bir yere sahip olan oyunun geliştirilmesi için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

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Diablo 2 Remake için Vicarious Visions ile anlaşıldı!

Oyun dünyasında yeniden yapım oyunların yani güncel adıyla “remake” yapımların sayısı gittikçe artıyor. Oyuncuların sevdiği önemli sayıda eski oyun bugüne kadar yeniden yapım süreci ile güncel oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı. Oyunlar tarihinin önemli bir markası olan ve hayranların deliler gibi saatlerini harcadığı bir yapım daha yenilenmiş haliyle bizleri karşılayabilir. Blizzard yapımı Diablo 2, resmi olmayan kaynaklardan gelen bilgilere göre yeniden geliştiriliyor. Çıkışından bu yana 20 yıl geçen efsanevi yapımın geliştirilme sürecine başlandığı öğrenildi.

Classics serisi için daha önceden Starcraft 2 Remastered ve Warcraft 3 Reforged yapımlarını piyasaya çıkaran Blizzard, Diablo 2 Remake için de Vicarious Visions ile anlaştı. Tony Hawk Pro Skater 1 + 2‘yi tekrar piyasaya süren stüdyo ile anlaşan firmanın, stüdyonun yapabildiklerinden sonra yeniden yapım için oldukça istekli olduğu öğrenildi. 2007 yılında Activision ile birleştikten sonra popülaritesi gittikçe azalan Blizzard‘ın bu hamle ile birlikte güncel oyunculara da kendini yeniden tanıtma fırsatını yakaladığı konuşuluyor. Özellikle Diablo 3‘ten sonra eleştirilerin odağında kalan Blizzard, bu “remake” ile birlikte kendi hayranlarının da gönlünü kazanmayı hedefliyor. Kesin olarak duyurusu yapılmayan ancak geliştirilme sürecine başlandığı öğrenilen oyunun tam olarak ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor. Umarız 20 yılın ardından kalitesini korumuş ve güncellenmiş bir oyunla karşılaşabiliriz.

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