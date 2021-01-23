Sentetik Kornea operasyonu ile görme engelli bir kişi tekrar görebildi

CorNeat adlı bir şirket tarafından geliştirilen KPro isimli sentetik kornea, 78 yaşında görme engelli kişinin gözüne başarılı bir operasyonun ardından yerleştirildi ve görmesi sağlandı. Bu operasyon ile 78 yaşındaki görme engelli adam, dünyanın ilk sentetik kornea implantı yapılan kişisi oldu. Operasyondan sonra aile bireylerini tanıyabildi ve kendisine gösterilen sayıları okuyabildi.

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Kornea Nedir?

Kornea, gözün dış tabakasının en önünde yer alır, şeffaf yapıda ve kubbe şeklinde bir dokudur. Kornea’nın bir görevi gözün içindeki yapıları korumak, diğer görevi ise ışığı kırarak, görmeyi sağlayan sinir tabakası olan Retina’ya net bir şekilde odaklamak. Kornea tabakasındaki bir hasar görmeyi doğrudan etkilemektedir.

Şeffaf yapıda olan kornea dokusu, yara dokusu oluşması gibi değişik sebeplerle bulanıklaşabilir ya da hasar görebilir. Bu durumda görme kaybı meydana gelir. Görmeyi düzeltmek ya da geri kazanmak için Kornea nakli operasyonuna başvurulur. Mevcut Kornea implant yöntemleri, karmaşık cerrahi prosedürler gerektiriyorlar ve son çare olarak başvuruluyorlar.

Sentetik kornea basit bir operasyonla takılabiliyor

CorNeat firmasının sentetik Kornea’sı KPro, en az sayıda dikiş gerektiren basit bir operasyonla gerçekleştirilebiliyor. Firmaya göre hücresel çoğalmayı uyaran ve ilerleyici doku entegrasyonuna yol açan bir malzeme kullanılıyor. KPro, donör dokusu olmaksızın yaralı veya deforme olmuş korneaların yerine doğrudan göz duvarına yerleştirilebiliyor.

Firmanın eş kurucusu Dr. Gilad Litvin: “Yıllarca süren sıkı çalışmalardan sonra bir meslektaşımın CorNeat KPro’yu kolaylıkla yerleştirdiğini görmek ve ertesi gün ise bir insanın görüşünü yeniden kazanmasına tanık olmak heyecan vericiydi,” dedi.

CorNeat, bu tedaviyi ilk aşamada ABD, Kanada, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere de taşımayı planlıyor. Öncesinde İlk operasyonun gerçekleştirildiği İsrail’de 10 hastaya daha uygulanması bekleniyor.

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