Haber
Sentetik Kornea operasyonu ile görme engelli bir kişi tekrar görebildi
CorNeat adlı bir şirket tarafından geliştirilen KPro isimli sentetik kornea, 78 yaşında görme engelli kişinin gözüne başarılı bir operasyonun ardından yerleştirildi ve görmesi sağlandı. Bu operasyon ile 78 yaşındaki görme engelli adam, dünyanın ilk sentetik kornea implantı yapılan kişisi oldu. Operasyondan sonra aile bireylerini tanıyabildi ve kendisine gösterilen sayıları okuyabildi.
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Kornea Nedir?
Kornea, gözün dış tabakasının en önünde yer alır, şeffaf yapıda ve kubbe şeklinde bir dokudur. Kornea’nın bir görevi gözün içindeki yapıları korumak, diğer görevi ise ışığı kırarak, görmeyi sağlayan sinir tabakası olan Retina’ya net bir şekilde odaklamak. Kornea tabakasındaki bir hasar görmeyi doğrudan etkilemektedir.
Şeffaf yapıda olan kornea dokusu, yara dokusu oluşması gibi değişik sebeplerle bulanıklaşabilir ya da hasar görebilir. Bu durumda görme kaybı meydana gelir. Görmeyi düzeltmek ya da geri kazanmak için Kornea nakli operasyonuna başvurulur. Mevcut Kornea implant yöntemleri, karmaşık cerrahi prosedürler gerektiriyorlar ve son çare olarak başvuruluyorlar.
Sentetik kornea basit bir operasyonla takılabiliyor
CorNeat firmasının sentetik Kornea’sı KPro, en az sayıda dikiş gerektiren basit bir operasyonla gerçekleştirilebiliyor. Firmaya göre hücresel çoğalmayı uyaran ve ilerleyici doku entegrasyonuna yol açan bir malzeme kullanılıyor. KPro, donör dokusu olmaksızın yaralı veya deforme olmuş korneaların yerine doğrudan göz duvarına yerleştirilebiliyor.
Firmanın eş kurucusu Dr. Gilad Litvin: “Yıllarca süren sıkı çalışmalardan sonra bir meslektaşımın CorNeat KPro’yu kolaylıkla yerleştirdiğini görmek ve ertesi gün ise bir insanın görüşünü yeniden kazanmasına tanık olmak heyecan vericiydi,” dedi.
CorNeat, bu tedaviyi ilk aşamada ABD, Kanada, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere de taşımayı planlıyor. Öncesinde İlk operasyonun gerçekleştirildiği İsrail’de 10 hastaya daha uygulanması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 ve 9 Pro, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Ekim 2020‘den bu yana, yaklaşmakta olan OnePlus 9 serisi akıllı telefonlar hakkında pek çok sızıntı kademeli olarak ortaya çıktı. Son raporlara göre yeni seri, OnePlus 9 Lite, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro olmak üzere üç telefondan oluşacak. Bugün ise Çinli bir sızıntıcı, OnePlus 9 serisi hakkında bazı önemli teknik detayları paylaştı.
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OnePlus 9 serisi hakkında neler ortaya çıktı?
Sızıntıya göre OnePlus 9 ve 9 Pro, nokta delik tasarımlı selfie kamerasına sahip olacak. Taban model, 6.55 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip düz bir ekran ile gelecek. Pro model ise 6.78 inçlik Quad HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip kavisli bir ekran ile geliyor olacak. Her iki ekranın da sol üst köşesine yerleştirilmiş 3.8 mm’lik delikli kamerası bulunuyor. Ayrıca yine her iki akıllı telefon da, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Sızıntının kaynağı cihazların batarya kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.
OnePlus 9, önceki tahminlere göre 4500 mAh değerinde bir batarya ile gelecek. Pro modelin ise daha yüksek batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Her iki cihazın 45W kablosuz hızlı şarjı desteklemesi de beklenen özellikler arasında yer alıyor. OnePlus 9 Lite hakkında ise henüz herhangi bir sızıntı veya resmi bir açıklama bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo S7t Dimensity 820 işlemciyle gelecek
Çinli akıllı telefon üretici Vivo’nun yeni telefonu Vivo S7t, MediaTek’in 7nm boyutundaki Dimensity 820 işlemcisiyle beraber gelecek.
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Vivo, 2009 yılında Shen Wei tarafından BBK Electronics çatısı altında kurulan, Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisidir. Çok kısa sürede Dünya’nın en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden biri olmayı başaran şirketin merkezi ise Dongguan’da yer almaktadır. Son dönemlerde oldukça yoğun olan şirket, peş peşe akıllı telefon modellerini çıkarmaya devam ediyor. S ailesinin S7e 5G modelini tanıtan Vivo, Şimdi ise bu ailenin yeni üyesi olan bir modelle geliyor. Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre, MediaTek Dimensity 820 işlemcili Vivo S7t geliyor. İşte telefonun bilinen tüm özellikleri.
Vivo S7t özellikleri
Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Vivo S7t, standart S7 modeline oldukça benzer özelliklerde olacak. Telefon İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 820 ile gelecek. 7nm olan bu işlemci şu an sadece Xiaomi Redmi 10X modelinde kullanılıyor. Telefon 6.44 inç FHD+ AMOLED bir ekranla gelirken, 33 W hızlı şarj desteği bulunan 4.000 mAh boyutunda bir bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında ön tarafta iki, arka tarafta ise üç olmak üzere toplamda beş kamera bulunacak. Bun kameraların özellikleri ise şöyle; Ön tarafta 44 MP geniş açı ve 8 MP ultra geniş açı kamera. Arka tarafta ise 64 MP ana kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü. Android 11 ile gelmesi beklenen telefonun, tıpkı S7 modelinde olduğu gibi 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama seçenekleri sunacağı düşünülüyor. Telefonun fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyan diğer bilgiler arasında. Ülkemize gelip, gelmeyeceği belli olmayan Vivo S7t modelinin, neler sunacağı ise önümüzdeki günlerde çıkışından sonra belli olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Sputnik-V koronavirüs aşısının Türkiye’de üretilmesi için anlaşmaya varıldı
Türkiye ile Rusya, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik-V aşısının ülkemizde üretimi için anlaşma imzaladı. Buna anlaşmaya göre; aşının üretimi Türkiye’de de yapılacak.
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Koronavirüsüne karşı kendi aşısını geliştirilen ülkelerden biri olan Rusya, aşının yurt dışında üretilmesi için anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Ülkede Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve geniş çaplı olarak uygulanmaya başlayan ilk aşı olan Sputnik V’nin yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu öne sürülmüştü.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Sputnik-V aşısının Türkiye’de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.
Yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşülüyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.
İyi araştırılmış ve teyit edilmiş insan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik-V, Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edildi. Aşının AB‘de tescil edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile 29 Aralık 2020’de gerçekleştirilen ortak basın toplantısında “Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı’mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye’de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.” demişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 19 Ocak 2021’de Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüşmüş ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kendileri ile Sputnik-V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik” ifadelerini kullanmıştı.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 18 saat önce
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