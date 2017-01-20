Destiny Bu Yıl Sevgililer Günü’nü Kutlamayacak

Geçen sene bir hayli ilgi gören Sevgililer Günü etkinliği, bu yıl es geçilecek.

Destiny; çıktığı günden bu yana, rakipleri kadar gündemi yansıtan temaları çok yansıtmasa da genellikle özel günleri kutlayan bir oyun oldu. Geçen sene yaptıkları yılbaşı ve Sevgililer Günü gibi özel gün etkinlikleri, Cadılar Bayramı konsepti ve buna benzer birçok özel gün, oyunda daima yerlerini buldular. Bu yıl ise üzücü haber oyunun yapımıcısı Bungie‘den geldi: Bu sene Sevgililer Günü (Valentine’s Day) oyunda kutlanmayacak.

Bungie‘nin geçtiğimiz saatlerde her hafta kendi internet sitelerinde oyuna dair güncellemeleri yayınladıkları başlıkta açıklanan durum, oyuncuları bir hayli üzecek duruyor. “Crimson Days (Oyunun Sevgililer Günü’nü yansıtan etkinliğin adı) bu yıl geri dönmeyecek. Geçtiğimiz sene bu özel gününüzde sizlere yeni şeyler getirmekte eğlendik ama bu yıl başka planlarımız var. Bunun yerine, tüm odak noktamızı sizlere daha değişik şeyler sunmaya çevirdik.” Bu sözler doğrultusunda, her yıl benzer şeyleri ısıtıp ısıtıp oyuncuların önlerine koyan oyun firmaları; yavaştan oyuncuların seslerine kulak başladılar gibi duruyor ne dersiniz?

Buna rağmen Bungie, getirecekleri “Live” takımı ile Destiny dünyasına tekrardan kan getirmeyi amaçlıyor. Bu takım hakkında daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde duyacağız, şimdiden merak içerisindeyiz. Ayrıca, yayınladıkları güncellemelere dair başlığın altında “Springtime” adı verilen ve oyuna gelecek en yeni güncellemenin de içeriği detaylandırılmış oldu. Buna göre, oyundaki silahlara bir takım dengelemeler getirilecek.

Destiny 2 gibi bir devam oyununu merakla beklediğimiz şu günlerde, oyuna dair güzel ama bir o kadar da içeriği kısıtlı bir etkinliğin yapılmayacak olması oyuncuları üzecek gibi duruyor. Güncellemeye dair tüm bilgi ve detayları, oyunun resmi sitesinden öğrenebilirsiniz.