Destiny 2’nin uzun bir süre beklenen PC oyunu sonunda hayranları ile buluştu, fakat yeni oyuncuların hevesi kursağında kaldı.

Bungie’nin forumları ve Reddit, şu anda tamamen yeni PC oyuncularının aklı karışmış mesajları ile dolmuş durumda. Banların sebebi üçüncü parti yazılımları olarak düşünülse de ne yazık ki Bungie forumunda topluluk görevlisi olan Cozmo’nun verdiği cevaba göre sebebin bundan kaynaklanmadığı da belirtilmiş durumda. “Destiny 2 ile uyumlu olmayan üçüncü taraf uygulamaları oyunun çalışmamasına neden olabilir, ancak bu banlanmanıza sebep olmaz” diyen Cozmo, oyun ile uyumsuz olan üçüncü parti yazılımlarının listesini paylaştı. Üçüncü parti yazılımlarının sebep olmadığını öğrenen oyuncular için bu konu daha da bir merak konusu oldu. Çünkü oyunu ilk defa başlatmaları ile beraber, daha oyuna giremeden ban yiyen oyuncuların, üçüncü parti yazılımlarından farklı bir sebepten ban yemeleri yeterince garip.

Şu anda bir hayli üzüntü yaşayan oyuncular, bir o kadar da sinirliler. Çünkü bu olaylar yaşanmaya başladıktan hemen sonra, bir forum başkanı “Destiny’de hesap kısıtlamaları ve banlar var. Hesap kısıtlamaları geçicidir fakat banlar asla geri alınamaz. Bungie’nin hesap kısıtlamalarını veya yasakları tartışmayacağını ve geri çevirmeyeceğini lütfen unutmayın.” gibi bir açıklama yaparak, banlanan oyuncuların üzüntüsünü aniden sinire dönüştürdü.

Bungie’nin etkilenen oyuncular için net bir neden sunmadığını görmek gerçekten zor, fakat şu andan itibaren herkes hemen hemen karanlıkta bırakılmış durumda.