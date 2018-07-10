Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, Haziran’da okuma rekoru kırdı.

Okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform olan uygulama, yayın indirme sayısı bir ayda 5 milyonu aştı. Haziran’da 4 milyon 425 bin dergi ve 850 bin gazete okundu. Önceki aya göre ise yüzde 20 artış kaydedildi. Yıl başından bu yana toplam 26 milyon 450 bin içerik indirildi. Haziran’da 500 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Aktif kullanıcı sayısı ise 1.7 milyonu geçti.

Artık yabancı dergiler de Dergilik’te

Ülkemizde yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan uygulama dünyanın en popüler yabancı dergilerini de raflarına taşıdı. 1000’e yakın yabancı dergiyle birlikte, uygulama üzerinden 1400 dergi ve 95 gazete ile toplam 1500’e yaklaştı, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik’e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün. Uygulama ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.