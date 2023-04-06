Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle beraber 6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binin üzerinde can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli elim deprem olayından etkilenen bölgelerde yaşayanlar ve bu durumu belgeleyenlerle ilgili önemli bir karar alındı. İşte detaylar!

Özel İletişim Vergisi Muafiyeti Geldi!

Olağanüstü hal kapsamında elektronik haberleşmede iletişimin sağlıklı ve kesintisiz sürdürülmesi amacıyla alınan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı ile Su Yapıları Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında depremden etkilenen bölgelerde yaşayanlar ve bu durumu belgeleyenlerden 1 adet yeni mobil abonelik için ilk tesis özel iletişim vergisi alınmayacak.

Ayrıca, deprem olmadan 24 saat öncesine kadar bölgede olan abonelerin mevcut aboneliklerinden 3 aylık telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti istenmeyecek.

Hatırlatmak gerekirse, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), telsiz kullanım ücretini 2023 yılı için 113,14 TL olarak belirlemişti. İlk tesis özel iletişim vergisi ise 2023 yılı için 260 TL olarak belirlenmişti. Yeni kararname ile beraber depremzede vatandaşlarımız bu vergilerden muaf tutulacak.

Bu vesileyle, ülkemizde son zamanlarda ardı ardına yaşanan afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza Hardware Plus ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İlginizi Çekebilir: Tuşlu Telefon Satışları Patladı! İşte Sebebi!