Bir dönemin modası olan tuşlu telefonlar, ülkemizde yeniden moda olmaya başladı. Telefoncuların vitrinlerinde yeniden boy göstermeye başlayan tuşlu telefonlara ilgi, 6 Şubat’ta yaşanan elim Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetli depremlerin ardından artmış durumda. Peki ama neden tuşlu telefonlar tercih ediliyor?

İçindekiler Daha Uzun Pil Ömrü ve Daha Dayanıklı Olmaları Tercih Sebebi

Daha Uzun Pil Ömrü ve Daha Dayanıklı Olmaları Tercih Sebebi

Her ne kadar günümüzde kullandığımız telefonlar sundukları performans ve özellikler bakımından tuşlu telefonlara kıyasla çağ atlamış olsalar da, modern telefonlar pil ömrü ve dayanıklılık konusunda sınıfta kalıyor.

Birçoğumuz Nokia’nın efsane 3310 modelinin çekiçten bile daha sağlam olduğuyla ilgili çeşitli şakalar yapıldığı dönemi hatırlıyoruz. Bu cihazların dayanıklılık ve pil ömrü konusunda modern telefonların çok daha ilerisinde olduğu bir gerçek ve tam da bu nedenle özellikle deprem bölgesinde yaşayan endişeli vatandaşlarımız tuşlu telefonlara yönelmiş durumda.

Yedek telefon olarak tuşlu telefon almak için telefon bayiilerine akın eden vatandaşlarımız, bu modellere büyük ilgi gösteriyor. Acil durumlarda modern akıllı telefonlara göre bazı yönlerden daha kullanışlı olan tuşlu telefonlar yeniden revaçta.

Bu ne yazık ki bir sürpriz değil. Yaşanan elim depremde enkaz altında kalan vatandaşlarımızın birçoğu, telefonlarını kullanarak yakınlarına ve acil durum ekiplerine yerini haber vermeye çalışmıştı. Bu da telefonun acil durumlardaki önemini açığa çıkarmış oldu.

Akıllı telefonların özellikle bekleme süresi konusunda çok ciddi bir eksikliği var. Bu cihazlara dokunmadığımız halde bile pilleri kendi kendine tükeniyor ve acil durumlarda bu cihazlara güvenemiyoruz.

Bununla birlikte, tam ekran tasarımının moda olmasıyla beraber bu cihazların kırılganlığı da artmış durumda. En ufak bir darbede bile cihazlar tuzla buz olabiliyor ve kullanılamaz hale geliyor. Eski tuşlu telefonlar bu konuda da modern telefonların önüne geçiyor.

Her ne kadar tuşlu telefon satışları patlamış olsa, da umuyoruz ki ülkemiz bir daha bu denli çok canımızın yitip gittiği afetler yaşamaz. Bu vesileyle, ülkemizde son zamanlarda ardı ardına yaşanan afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza Hardware Plus ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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