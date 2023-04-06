Olağanüstü hal (OHAL) süresince OHAL bölgesinde 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli elim deprem olayından etkilendiğini belgeleyen abonelerin cep telefonu faturalarının tahsilinden feragat eden GSM işletmecilerine bazı ayrıcalıklar tanınacak!

İşte Ayrıcalıklara Dair Detaylar!

OHAL kapsamında, elektronik haberleşme alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, OHAL bölgesinde depremden etkilendiğini belgeleyen abonelere 6 Şubat tarihinden itibaren düzenlenecek veya ödeme vadesi bu tarih ve sonrasına isabet eden faturalar ile OHAL süresinin sonuna kadar bu abonelere verilen hizmetler nedeniyle fatura edilecek bedellerden feragat edilmesi halinde bu fatura bedelleri vergi usul kanunu kapsamında “tahsiline imkan kalmayan değersiz alacak” olarak kabul edilecek.

Söz konusu abonelere 6 Şubat tarihinden itibaren sıfır bedelli düzenlenen hizmet faturalarında emsal bedel, 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamında sıfır olarak dikkate alınacak.

Kararname kapsamında, afet ve acil duruma yönelik ihtiyaç duydukları haberleşme hizmetini sağlayan işletmeciler, telsiz cihaz ve sistemlerini, gerekli bilgi ve belgeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna göndermek kaydıyla kurarak, OHAL süresince ücretsiz olarak kullanabilecek.

OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince GSM işletmecilerinin kendi tüzel kişilikleri adına tesis edilecek olan ve aciliyet arz eden iletişim altyapıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ücretsiz olarak verilecek yer seçim belgesi ve mahallin mülki amirliğince verilecek izin haricinde başkaca bir belge aranmaksızın kurulacak.

Bu tesisler için OHAL süresince kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde yer kullanım bedeli ve geçiş hakkı ücreti alınmayacak. Kurulan iletişim sistemleri ve altyapılarının OHAL süresi sonrasında da kullanımına devam edilmesi halinde OHAL süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde ilgili mevzuatındaki şartlar yerine getirilecek. İşletmeciler tarafından yapılan elektrik enerjisi talepleri, başvuruya konu yerde mevcut bir elektrik şebekesi bulunması halinde derhal karşılanacak. Aboneliğe ilişkin gerekli bilgi ve belgeler OHAL süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde tamamlanacak.