Dell Technologies Forum 2018 gerçekleştirildi

Türkiye’nin de dahil olduğu 42 ülkede 4 bin 600 işletme üzerinde gerçekleştirilen Dell Technologies Dijital Dönüşüm Endeksi (Dell Technologies Digital Transformation Index) sonuçları Dell Technologies Forum 2018’de açıklandı. Intel’in katkılarıyla, orta ve büyük ölçekli şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini, beklenti ve endişelerini açıklayan endekse göre, Türkiye’deki işletmeler arasında kendisini Dijital Lider olarak tanımlayanların oranı yalnızca yüzde 4. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacaklarını ifade eden yöneticilerin yüzde 26’sı işletmelerinin geride kalmasından endişe ediyor. Araştırmada işletmeler 5 ayrı sınıfta yer aldı:

Gruplar Açıklama 2018 Türkiye analizi Dijital Liderler Tüm formlarıyla dijital dönüşümü işletme DNA’sına dahil edenler %4 Dijitale Adapte Olanlar Olgun bir dijital planı, yatırımı ve yenilikleri yer alan %31 Dijitali Değerlendirenler Dijital dönüşümü yakından takip eden ve gelecek için planlama ve yatırım yapan %37 Dijitali Takip Edenler Az da olsa dijital yatırımlarına başlamış ve gelecek için planlar yapanlar %25 Dijitalde Ağır Kalanlar Herhangi bir dijital planı bulunmayan, kısıtlı inisiyatif ve yatırımı bulunan %3

Türkiye’deki dijital dönüşüm eğrisine bakıldığında, önemli bir farkındalık oluştuğunun ancak henüz hayata geçirmekte geride kaldığımızı görüyoruz. Liderlerin yalnızca yüzde 4’ü dijital dönüşümün yapılan işin DNA’sında yer aldığını ve işletmelerini dijital lider olarak tanımlıyor. Bununla birlikte işletmelerin yüzde 28’i ya dijital dönüşüm konusunda oldukça yavaş hareket ediyor ya da hiçbir dijitalleşme planları bulunmuyor.

Sevindirici gelişme ise Türkiye’deki üst düzey işletmelerin yaklaşık 3’te 1’inin olgunlaşmış bir dijital dönüşüm planı bulunuyor ve yatırımlarını, inovasyon çalışmalarını bu doğrultuda sürdürerek “dijitale adapte olan” sınıfında yer alıyorlar.

Dijital Dönüşümün önündeki engeller

Araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 92’si dijital dönüşümde büyük engellerle karşı karşıya. Dijital dönüşümün önündeki 5 önemli bariyer ise şu şekilde sıralanıyor:

1. Veri mahremiyeti ve siber güvenlik endişeleri (%45)

2. Bütçe ve kaynak eksikliği (%40)

3. Üst düzey destek ve sponsorluk (%29)

4. Regülasyonlar ya da yasal değişiklikler (%27)

5. Henüz olgunlaşmamız dijital kültür: şirket boyunca ortak çalışma ve iş birliği eksikliği (%27)

Bu engeller dijital dönüşüm için harcanan çabaların sonuçsuz kalmasına ya da yavaşlamasına sebep oluyor. İşletmelerdeki yöneticilerin yüzde 82’si dijital dönüşümün tüm şirkete yayılması gerektiğini düşünüyorlar. Yalnızca yüzde 27’si, 5 yıl içerisinde bu dönüşümden başarıyla çıkabileceğini düşünüyor.

Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, “İşletmelerle konuşmamızın üzerinden çok geçmemesine rağmen, bu araştırmada gördük ki her şey hızla değişiyor. Bir sonraki dijital döneme girdik ve nasıl yaşadığımıza, iş yapış modellerimize ve işimize doğrudan katkısına tanık olduk. Görünen o ki zaman çok önemli ve parlak bir geleceğe adım atılması için hemen şimdi dönüşümü başlatmak gerekiyor” dedi.

Önümüzdeki 3 yılda yapılacak yatırımlar belirlendi

İnovasyonda ya da çözümlerde zirvede yer alan iş liderlerinin önümüzdeki 3 yılda yatırımda bulunacakları alanlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Siber güvenlik (%70)

Çoklu bulut ortamı (%51)

Bilişim odaklı yatırımlar (%59)

Nesneletin interneti (%52)

Bilişsel sistemler (%52)

Araştırma hakkında daha fazla bilgi için https://www.delltechnologies. com/en-us/perspectives/ digital-transformation.htm adresini kullanabilirsiniz.