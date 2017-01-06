Dell, Surface Studio Benzeri Canvas Cihazını Duyurdu

Ekim ayında duyurulan Microsoft Surface Studio all-in-one bilgisayarın en büyük özelliklerinden biri Dell’in Canvas isimli cihazında bulunuyor.

Ancak Dell’in geliştirdiği Canvas bir all-in-one bilgisayar değil sadece bir monitör. Suface Studio’nun bir çizim tahtası gibi eğilebilir özelliği Canvas’ta da yer alıyor. Kullanıcılar Canvas’ı bilgisayarlarına takıyorlar ve stylus ile yapmak istedikleri şeyi yapmaya başlıyorlar.

Canvas’ın tek Surface Studio benzeri özelliği bu değil. Canvas aynı zamanda Surface Stıdio gibi puck benzeri bir kontrolcüye sahip. Bu kontrolcüyü ekrana yerleştirdiğinizde ona özel menü açılıyor ve buradan yapmak istediğiniz seçimleri yapabiliyorsunuz. Cihaz uyumlu olan bütün Windows uygulamalarını ve diğer uygulamaları destekliyor.

Bu minik cihazın adı Totem. Microsoft’un duyurduğu ise Dialdı. İki cihazda aynı şekilde çalışıyor ve iki cihazda aynı kod üzerinden çalışıyor. Basitçe diyebiliriz ki Dial hangi uygulamalarda nasıl çalışıyorsa Totem’de aynı şekilde çalışıyor.

Canvas 27 inç büyüklüğünde ekrana sahip ama kendisi çok daha büyük çünkü kenarlarında müthiş boşluklar var. Ayrıca cihazın boyutuna göre 2560 x1440 gibi düşük bir çözünürlüğü var. Surface Studio 4500 x 3000 çözünürlük sunuyor.