Dell 13 inç Büyüklüğünde Yeni XPS Modeliyle Geliyor

Dell’in XPS modeli dizüstü bilgisayarlarına yaptığı en son yenilik onları hem tablet hem dizüstü şeklinde 2’si 1 arada haline getirmek olacak.

Dell’in çıkaracağı yeni XPS modelinin şirketin sitesinde ortaya çıkan görseli Infinity Edge ekrana sahip olacağı. Bir süredir bu modellerde gördüğümüz Infinity Edge özelliği ekranın neredeyse çerçevesiz olması. Henüz bir detay paylaşılmadı ancak görünen o ki teknoloji devi bütün varını yoğunu geçen senenin en beğenilen ürününe verecek.

2015 yılında tanıtılan XPS 13 modeli dizüstü bilgisayar modellerinin geleceğinden gelmiş gibi duruyordu. Bu yüzden büyük bir ihtimalle bu sene düzenlenecek olan Consumer Electronics Show’da yeni XPS modeli büyük bir ilgiye maruz kalacak.

XPS 13 çıktığından beri diğer üreticiler de benzer şeylere yöneldiler. Örneğin Microsoft Surface Studio ile dokunmatik ekran alanına önemli bir adım attı. Diğer taraftan 2’si 1 arada modelleri de son derece ön planda olmaya başladı. Geçen seninin en iyi dizüstü modellerinden birisi HP Spectre X360 ve Lenovo Yoga 910’du ve ikisi de hem tablet hem de dizüstü olarak kullanılabiliyor.