HyperX yeni Fury DDR4 ve Impact DDR4 ailesini genişletiyor!

Kingston’ın oyuncu odaklı alt markası olan HyperX, Fury DDR4 DIMM ve Impact DDR4 SODIMM belleklerini yüksek frekans ile güncelledi. Yeni modellerde Fury DDR4, 3466 MHz hızına çıkabilirken, Impact DDR4 ise 3200 MHz hızına çıkabiliyor. 8 GB ile 64 GB arasında değişen boyutlar ve kitler sunacak olan DDR4 serisi, artık daha hızlı olacak.

Fury tarafı daha hızlı video düzenleme, 3 boyutlu tasarım, oyun ve yapay zekâ işlemleri için Intel ve AMD platformlarına destek verecek. Ayrıca tak-çalıştır özelliği ile siyah, kırmızı ve beyaz renk skalası sunacak. Impact DDR4 SODIMM 16GB’lık modül ve 64GB’a varan kit kombinasyonu ile genişletilebilir olacak. Voltaj olarak 1.2V temel alınırken XMP profilleri ile kolayca hız aşırtma yapılması desteklenecek.

HyperX FURY DDR4 Teknik Özellikleri

Tekli: 4GB, 8GB, 16GB

4GB, 8GB, 16GB 2’li kit: 8GB, 16GB, 32GB

8GB, 16GB, 32GB 4’lü kit: 16GB, 32GB, 64GB

16GB, 32GB, 64GB Frekans: 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz, 3466MHz1

2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz, 3466MHz1 Gecikme Süresi: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

CL15, CL16, CL17, CL18, CL19 Voltaj: 1.2V

1.2V Çalışma Sıcaklığı: 0°C to 85°C

0°C to 85°C Boyutlar: 133.35mm x 34.04mm

HyperX Impact DDR4 SODIMM Teknik Özellikleri