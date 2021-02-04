DDR3 RAM fiyatları 2021 yılında artabilir

DRAM modüllerine olan talebin tedarikten fazla olması nedeniyle DDR3 RAM fiyatlarında %50’ye kadar artış görebiliriz.

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DDR4 RAM modüllerinin çıkışından yaklaşık yedi yıl sonra süper-hızlı denilen DDR5 RAM’ler gelmek üzere. Ancak buna rağmen Digitimes tarafından gelen bilgilere göre DDR3 RAM talepleri hala tedarikten fazla.

DDR4 şu anda bilgisayarlarda daha yaygın olan RAM türü olsa da; 2007 yılında çıkan DDR3 RAM’ler de hala birçok cihazda yaygın olarak kullanımda. Yine de Samsung ve Hynix gibi firmalar DDR3 RAM üretimlerini yavaşlatma hatta durdurma yolunu izliyorlar. Bunun nedeni ise bu sene toplu üretime başlaması planlanan DDR5 RAM modüllerine hazırlık yapılması.

SK Hynix 2GB DDR3 hafıza çipleri üretimini tamamen durdurmuş halde. Diğer yandan Samsung ise DDR3 modülleri üretimini aylık 60.000’den 20.000’e indirmiş durumda.

Bununla beraber Nanya Teknoloji ve PSMC gibi daha küçük firmaların da üretime devam etmelerine rağmen; Digitimes bu üretimlerin talepleri yeterince karşılamayacağını belirtiyor.

Rapora göre DDR3 hafıza modülleri fiyatları 2021 yılının ilk çeyreğinde %20 artacak. Yıl sonuna kadar ise bu oran %40-%50’lere ulaşacak.

DDR3 RAM modülleri stoku az olan tek bilgisayar ve teknoloji ürünleri değiller. Aynı zamanda GDDR6 da şu sıralar bulunması güç teknolojilerin arasında yer alıyor. Dolayısıyla da AMD ve Nvidia tarafında RX 6000 ve RTX 3000 ekran kartlarında görülen tedarik sorunlarının bir süre daha devam etmeleri muhtemel.