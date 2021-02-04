Donanım
DDR3 RAM fiyatları 2021 yılında artabilir
DRAM modüllerine olan talebin tedarikten fazla olması nedeniyle DDR3 RAM fiyatlarında %50’ye kadar artış görebiliriz.
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DDR4 RAM modüllerinin çıkışından yaklaşık yedi yıl sonra süper-hızlı denilen DDR5 RAM’ler gelmek üzere. Ancak buna rağmen Digitimes tarafından gelen bilgilere göre DDR3 RAM talepleri hala tedarikten fazla.
DDR4 şu anda bilgisayarlarda daha yaygın olan RAM türü olsa da; 2007 yılında çıkan DDR3 RAM’ler de hala birçok cihazda yaygın olarak kullanımda. Yine de Samsung ve Hynix gibi firmalar DDR3 RAM üretimlerini yavaşlatma hatta durdurma yolunu izliyorlar. Bunun nedeni ise bu sene toplu üretime başlaması planlanan DDR5 RAM modüllerine hazırlık yapılması.
SK Hynix 2GB DDR3 hafıza çipleri üretimini tamamen durdurmuş halde. Diğer yandan Samsung ise DDR3 modülleri üretimini aylık 60.000’den 20.000’e indirmiş durumda.
Bununla beraber Nanya Teknoloji ve PSMC gibi daha küçük firmaların da üretime devam etmelerine rağmen; Digitimes bu üretimlerin talepleri yeterince karşılamayacağını belirtiyor.
Rapora göre DDR3 hafıza modülleri fiyatları 2021 yılının ilk çeyreğinde %20 artacak. Yıl sonuna kadar ise bu oran %40-%50’lere ulaşacak.
DDR3 RAM modülleri stoku az olan tek bilgisayar ve teknoloji ürünleri değiller. Aynı zamanda GDDR6 da şu sıralar bulunması güç teknolojilerin arasında yer alıyor. Dolayısıyla da AMD ve Nvidia tarafında RX 6000 ve RTX 3000 ekran kartlarında görülen tedarik sorunlarının bir süre daha devam etmeleri muhtemel.
Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, Snapdragon 888’in gerisinde kaldı!
Samsung, amiral gemisi serilerindeki akıllı telefonları farklı pazarlarda Qualcomm ve Exynos yonga seti ile birlikte piyasaya sürüyor. Bununla birlikte, her yıl bu iki yonga seti farklı platformlarda karşılaştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Exynos 990, özellikle pil ömrü açısından Snapdragon 865’in gerisinde kaldı. Bu yıl ise pil ömrü olarak Exynos ve Snapdragon işlemciler arasındaki fark azaldı.
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Exynos 2100 ve Snapdragon 888, hangi kriterlerde değerlendirildi?
Golden Reviwer, SPECint2006 ile birlikte bize hangi amiral gemisi yonga setinin daha iyi olduğunu gösterdi. Bu kıyaslama sistemi, yonga setlerinin güç çekişlerini ve performanslarını değerlendiriyor. Exynos 2100‘de bulunan Cortex-X1 çekirdeği, Snapdragon 888‘de bulunan Cortex-X1‘den daha yüksek saat hızına sahip. Buna rağmen Exynos 2100, Snapdragon 888‘den %7 daha az skor aldı. Ayrıca bu, Snapdragon 888 yonga seti lehine %12’lik watt başına performans farkı oluşturuyor. Her iki yonga setinin üç adet Cortex-A78 çekirdeği mevcut. Bu çekirdeklerde Exynos 2100, %12 daha fazla performans vermesine rağmen %52 daha fazla güç çekiyor. Bu nedenle, Exynos‘un watt başına performansı %26 daha az verimli olarak değerlendiriliyor.
Yine de, Exynos 2100‘ü geçtiğimiz yıl kullanılan Exynos 990 ile kıyasladığımızda büyük gelişmeler olduğunu görüyoruz. Yeni Exynos yonga seti, %22 daha fazla performans ve %34 daha yüksek verimlilik sağlıyor. Grafik tarafında ise Snapdragon 888‘in yine Exynos 2100‘ün önüne geçtiği skorlarda belirtiliyor. Sonuç olarak, iki yonga seti arasında geçtiğimiz seneye göre önemli ölçüde daha az fark var. Fakat yine de Snapdragon 888, hem verimlilik hem de GPU tarafında Exynos 2100’ün önüne geçiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei ve diğer 89 firma, yerel yarı iletken üretimini genişletecek!
Huawei, geçtiğimiz aylarda Amerika ambargosu sebebiyle akıllı telefon departmanında bazı sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Şirket, Çin pazarında hala sağlam bir yere sahip. Hatta Rusya gibi pazarlarda da firmanın oldukça önemli başarıları mevcut. Bununla birlikte, markanın Kirin yonga setini üretmekte yaşadığı sıkıntılar sebebiyle mobil departmanın geleceği şimdilik belirsiz. Amerika‘nın TSMC baskısı sonucu şirketin yarı iletken çip üretimi büyük bir sıkıntıya girdi. Bu gelişme, Çin‘in akıllı telefon pazarındaki kritik durumunu ortaya çıkardı. Bu durumun sonucunda, Çinli firmalar birleşip yakın zaman içinde yeni yarı iletken tesisleri üzerinde çalışacaklar.
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Huawei ve diğer firmalar, bu atılım ile neyi hedefliyor?
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 90 şirket, Ulusal Entegre Devre Standardizasyon Teknik Komitesi‘nin kurulması için başvuru yaptı. Çin‘in yarı iletken endüstrisi, elektronik üretimindeki en zayıf halkalardan birisidir. Huawei ve ZTE‘nin ABD teknolojisine erişimine gelen engel, yerel çip pazarının güvenlik açığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, yasağın yarattığı boşluğu doldurmak isteyen SMIC’e de aynı yasaklar uygulanmaya başladı. Yarı iletken dökümhanelerinin zayıflığı nedeniyle Çinli firmaların gruplar halinde bu işe ortak olmaları gerekiyor.
Şimdiye kadar 90 Çinli firma, bu konsorsiyuma dahil oldu. Bu firmalar arasında Huawei, Xiaomi, HiSilicon, Datang Semiconductor, ZTE Microelectronics, China Mobile, Tencent ve SMIC gibi büyük firmalar yer alıyor. Bu firmaların amacı, ABD teknolojisine bağımlı olmadan kendi teknolojilerini üretmek. Ayrıca bu doğrultuda üretim bandını günümüze uygun hale getirmek de ikinci temel öncelik olacak.
Apple
iMac 2021 benchmark testine göre Apple Intel’i tamamen bırakmadı
Intel Core i9-10910 işlemcili ve AMD Radeon Pro 5700XT’li bir sistem benchmark testlerinde ortaya çıktı. Mevcut bütün bilgiler ise yeni nesil iMac bilgisayarına işaret ediyor.
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Yakın zamanda çıkan söylentilere göre Apple firması; 2021 yılında gelmesi beklenen yeni iMac bilgisayarında Intel yerine kendi M1 işlemcilerine cihazlarında yer verecekti. Bunun yanı sıra bir Bloomberg raporu da M1 çiplerinin daha verimli ve daha az soğutmayla çalışabilmesi nedeniyle bu durumun firmaya bilgisayarları inceltmesinde yardımcı olacağından bahsediyordu.
Ancak Tom’s Guide tarafından bazı Ashes of Singularity benchmark testlerinde tespit edildiğine göre; şirket yine de şimdilik Intel işlemcilerini kullanmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Testlerde gözüken sistem 10 çekirdekli 20 işlem parçacıklı Intel Core i9-10910 çip ile yer alıyor. Bu işlemci ise iddialara göre Apple’a özel üretilen bir işlemci. Yine sızıntıya göre bu işlemcinin temel ve artırılmış hızları sırasıyla 3.6GHz ve 5GHz olarak görülebiliyor. Diğer yandan işlemci Isıl Enerji Tasarımı ihtiyacı ise 95W–125W arasında.
Her ne kadar bu benchmark testleri bizlere işlemcilerin performanslarıyla alakalı net bir bilgi vermese de; i9-10910 işlemcisi, önceden sızmış olan Geekbench 5 testine göre, i9-10900 çipine nazaran %10 daha hızlı.
Sızıntı aynı zamanda bilgisayarın henüz duyurulmamış AMD Radeon Pro RX 5700 XT kartını da gösteriyor. Bu kartın da Apple firmasına özel olması yüksek ihtimal.
iMac 2021 yeni bir tasarım da sunabilir
İç bileşenleri dışında gelecek iMac bilgisayarında yeniden tasarıma gidilmesi de olası. Söylentiler, 2019 Mart ayından beri fazla bilgi gelmeyen bilgisayarın Pro Display benzeri kenarları olacağını bildiriyor. Firmanın mevcut 21.5inç’lik model ile aynı boyuta indireceği 23 inçlik bir ekran da cihaza eşlik edecek.
Apple firmasının hard diskleri terk edip tamamen SSD kullanılan bir sisteme geçiş yapma isteğinin ihtimalini hatırlatacak olursak; yeni bilgisayarın böylelikle Fusion sürücülerinin sonu olacağı da konuşulanlar arasında.
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