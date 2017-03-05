Alman otomobil üreticisi Daimler AG bugün yaptığı açıklama ile dünya çapında bir milyondan fazla Mercedes Benz modelini geri çağırdığını belirtti.

Daimler Ag üretim kaynaklı bir hatadan dolay Mercedes modellerinin alev aldığını belirtti. Bugüne kadar 51 aracın alev aldığı ortaya çıktı. Ancak bu olaylarda herhangi bir kayıp yaşanmadı.

Bu araçlar 300.000’den fazlası yeni model. 2017 modellerin yanında bazı 2016 modellerinde alev aldığı belirtildi. 51 olayın 30’u Amerika’da gerçekleşti. Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada yeni araçların üretim bandından çıktığını ve bir çoğunun düzeltilmeden satıcılardaki yerini aldığını belirtti.

Şimdilik hem Daimler AG hem de Mercedes hangi modellerin kendiliğinden alev ladığına dair bir istatistik yapmadı. Şirket sitesine yeni bir sayfa ekledi. Bu sayfadan Daimler üretimi araç sahipleri aracın şasi numarasını sorgulatarak araçlarının problemli olup olmadığını öğrenebilecek. Tamirat ya da yenilemelerin Temmuz ayından önce yapılamayacağı gelen açıklamalar arasında yer alıyor.