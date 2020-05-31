Dacia, Lodgy yerine 7 koltuklu SUV planlıyor!

Uzun süredir 7 koltuklu bir SUV için plan yapan Dacia, görünüşe göre bu planı hayata geçirmek için artık kendini hazır hissediyor gibi.

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L’argus‘un haberine göre, henüz adı belli olmayan aracın önümüzdeki baharda tanıtılacağı ve emekliye ayrılması planlanan Lodgy yerine geleceği söyleniyor. Lodgy, CarSalesBase verilerine göre pek de iç açıcı olmayan satış sayılarına sahip. Geçen sene Avrupa genelinde 220 bin 167 adet Duster satılmış. Fakat aynı yıl sadece 28 bin 994 adet Lodgy satılmış. Bu veriler, Lodgy’nin emeklilik sebebini oldukça iyi açıklıyor.

Fransız yayıncının haberine göre 7 koltuklu SUV‘nin yeni Clio, Juke ve Captur‘un paylaştığı CMF-B platformunun genişletilmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor. 4.5 metrelik bir uzunluğa sahip olması beklenen aracın Duster’dan farklı bir tasarım çizgisine sahip olacağı söyleniyor.

Yeni nesil Sandero ile gelmesi beklenen yeni bilgi-eğlence sisteminin, söz konusu yeni SUV’de de kullanılması bekleniyor. 2. seviye yarı otonom sürüş gibi ileri seviye sürüş destek sistemlerini bu araçta görmemiz pek olası değil. Fakat şeritten çıkma uyarısı ve kör nokta uyarı sistemi gibi temel sistemlerin araçta kendine yer bulabileceği söyleniyor.

Motor seçenekleri arasında 1.0 ve 1.3 TCe benzinli, 1.5 dCi dizel ünitelerin araçta sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. L’argus’un haberine göre ise yeni Clio’da gördüğümüz E-Tech hibrit sistemin ileri tarihlerde, bu araçta sunulabileceği düşünülüyor.