Genel
Dacia, Lodgy yerine 7 koltuklu SUV planlıyor!
Uzun süredir 7 koltuklu bir SUV için plan yapan Dacia, görünüşe göre bu planı hayata geçirmek için artık kendini hazır hissediyor gibi.
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L’argus‘un haberine göre, henüz adı belli olmayan aracın önümüzdeki baharda tanıtılacağı ve emekliye ayrılması planlanan Lodgy yerine geleceği söyleniyor. Lodgy, CarSalesBase verilerine göre pek de iç açıcı olmayan satış sayılarına sahip. Geçen sene Avrupa genelinde 220 bin 167 adet Duster satılmış. Fakat aynı yıl sadece 28 bin 994 adet Lodgy satılmış. Bu veriler, Lodgy’nin emeklilik sebebini oldukça iyi açıklıyor.
Fransız yayıncının haberine göre 7 koltuklu SUV‘nin yeni Clio, Juke ve Captur‘un paylaştığı CMF-B platformunun genişletilmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor. 4.5 metrelik bir uzunluğa sahip olması beklenen aracın Duster’dan farklı bir tasarım çizgisine sahip olacağı söyleniyor.
Yeni nesil Sandero ile gelmesi beklenen yeni bilgi-eğlence sisteminin, söz konusu yeni SUV’de de kullanılması bekleniyor. 2. seviye yarı otonom sürüş gibi ileri seviye sürüş destek sistemlerini bu araçta görmemiz pek olası değil. Fakat şeritten çıkma uyarısı ve kör nokta uyarı sistemi gibi temel sistemlerin araçta kendine yer bulabileceği söyleniyor.
Motor seçenekleri arasında 1.0 ve 1.3 TCe benzinli, 1.5 dCi dizel ünitelerin araçta sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. L’argus’un haberine göre ise yeni Clio’da gördüğümüz E-Tech hibrit sistemin ileri tarihlerde, bu araçta sunulabileceği düşünülüyor.
Diğer
Samsung Money kart duyuruldu!
Samsung, Apple ve Huawei şirketlerine rakip olacak “Samsung Money” olarak adlandırdığı kendi kartını duyurdu. Samsung Pay uygulaması ile çalışacak bir banka kartı duyuran şirket, rakipleri karşısında lider olmayı hedefliyor.
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Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple’dan sonra Samsung da kendi kartını duyurdu. Rakibi Apple Card gibi titanyum bir malzemeden yapılmış ve üzerinde kart sahibinin adı dışında herhangi bir kart numarası, son kullanma tarihi veya CVV kodu bulunmuyor.
Güney Koreli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada Samsung Money sahiplerinden herhangi bir hesap/kart kullanım ücretinin alınmayacağına da özellikle dikkat çekiliyor. Bununla birlikte kartın faiz oranının oldukça düşük olacağı da yetkililer tarafından belirtiliyor. Ayrıca banka kartı Samsung Pay mobil ödeme platformları ile bağlantılı olarak çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kartlarını kaybetse dahi, Samsung Pay üzerinden kapatabiliyor.
Şirketin yeni banka kartı, yapacağınız alışverişler ile birlikte ek puanlar kazanmanızı sağlayacak. Böylece bu puanları paraya veya diğer hizmetlere çevrilebilecek. Ayrıca kullanıcılar kartın gelmesine gerek kalmadan, Samsung Pay üzerinden kolaylıkla ödemelerini yapabilecekler.
Samsung’un yeni kartının ne zaman satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı. Söz konusu banka kartı ilk olarak sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulacak. Samsung Money kartının diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı da şimdilik bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet, Haziran ayında Avrupa’da
LG, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Velvet modelini Avrupa’ya getirmeye hazırlanıyor. Güney Kore’de tanıtılan akıllı telefon, şirketi eski günlerine getirmeye çalışacak.
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Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurmuştu. LG Velvet gücünü 7nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama alanı telefon, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.
LG’nin resmi İtalya internet sitesine göre Velvet, Haziran 2020’de Avrupa topraklarına ayak basacak. Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green renkleri ile gelen telefonun yaklaşık 734 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Söz konusu telefon Avrupa pazarına girdikten kısa bir süre sonra ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.
LG Velvet modelinin teknik özellikleri
- Boyut: 6.8 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 765G 7nm EUV Yonga seti Octa Core (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU)
- Adreno 620 GPU
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili depolama birimi (microSD ile 1 TB’a kadar hafıza arttırım imkanı)
- İşletim Sistemi: Android 10 işletim sistemi
- Arka Kamera: 48 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 Megapiksel ön kamera
- Parmak izi: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 27w wireless şarj desteki 4.300 mAh kapasiteli batarya
Akıllı Telefonlar
Infinix Hot 9 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı
Infinix, bugün düzenlediği etkinlik ile birlikte Infinix Hot 9 ailesini ailesine ait iki modelini duyurdu. Lansmanı yapılan cihazlar, özellikleri, dörtlü kamera kurulumları ve batarya kapasiteleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, Transsion’ın 2011 yılında Fransız Sagem Wireless firmasını satın almasının ardından Hong Kong’da kuruldu. Şirket sektörde yeni olmasına rağmen çıkarmış olduğu modellere ile piyasada rekabetçi olacak.
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Infinix Hot 9 ve Hot 9 Pro modelleri, ekranın sol üst köşesinde selfie kamerası deliğine sahip. Arka bölümde ise dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera modülüne yakın bir yerde de fiziksel parmak izi okuyucu bulunuyor.
Her iki cihaz da, MediaTek Helio P22 yonga seti tarafından desteklenen akıllı telefonlar, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryadan beslenen Infinix Hot 9 serisi, son derece iddialı bir pil ömrü vadediyor.
Midnight Black, Quetzal Cyan, Violet ve Ocean Wave olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen telefonlar, 5 Haziran tarihinde piyasada yerini alacak. Kutusundan Android 10 tabanlı XOS 6.0 arayüzü ile çıkacak olan Hot 9 modeli 112 dolar, Hot 9 Pro modeli ise 125 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Infinix Hot 9 özellikleri
- Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)
- Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm
- Ağırlık: 185g
- Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı
Infinix Hot 9 Pro özellikleri
- Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)
- Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm
- Ağırlık: 185g
- Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı