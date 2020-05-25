Fiat, Egea temelli bir SUV planı yapıyor olabilir!

Otomotiv sektöründeki en revaçtaki araç sınıflarından biri hiç şüphesiz SUV‘ler. Fiat‘da bu akıma uyarak kazançlarını arttırma peşinde olabilir.

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Fiat‘ın üst düzey yöneticilerinden Oliver Francois, Egea’nın yeni neslinde Volkswagen T-Roc, Hyundai Tuscon, Nissan Qashqai gibi kompakt SUV türündeki araçlar gibi yan modellere sahip olabilir.

Francois’in AutoExpress ile olan bir röportajında “Tipo (Egea) satışları iyi gidiyor fakat bir SUV kadar değil. Tipo’nun yeni nesliyle birlikte, SUV araçlarla daha rekabetçi bir ortam yakalamalıyız.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Fiat, yeni nesil Egea’nın geliştirirken mevcut model çeşitlerini (hatchback, sedan ve station) koruyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fakat Kia XCeed rakibi bir dördüncü modelle aileyi genişletebilir veya bu fikrin fişi tamamen çekilebilir. Başka bir seçenek ise söz konusu aracın Egea ailesinden ayrı, başka bir isim altında farklı bir model olarak gelmesi.

“Tipo (Egea)’nın üstünde, yanında veya yeni bir Tipo serisi görmeyi bekleyenler olabilir. Fakat aile taşımacılığı için tercih edilenler genelde Qashqai tarzında oluyor. Kimler bu konuda iyi? Skoda, Seat, Kia ve Hyundai gibi bütçe dostu markalar. Evet, biz onlarla rekabet edeceğiz dürüst olmak gerekirse. Fiat’ın ürün gamında, bu bölümün eksikliklerini hemen kapatmamız ve hızla beslememiz bizim için çok önemli.” diye ekledi Francois.

Fiat’ın bu planının, FCA-PSA grubu ortaklığından da nasibini alması bekleniyor. Fakat Peugeot 3008, Citroen C5 Aircross ve Opel Grandland X gibi modellerin, henüz akıbeti belli olmayan bu crossover için platformlarını paylaşıp paylaşmayacağı belli değil.

Fiat Punto yerine gelecek bir süper mini de planlanıyor

İtalyan üreticinin küçük sınıf hatchback üretmeye de hevesli olduğu söyleniyor. Birkaç sene önce üretimi sonlanan Punto ile Fiat, meydanı VW Polo, Renault Clio ve Ford Fiesta gibi rakiplerine bırakmıştı. Fiat’ın planladığı bu model için yine PSA‘yla ortak hareket edilebilir, Peugeot 208 ve Opel Corsa ile kardeş bir araç görebiliriz.

Francois, “B segmentinde bir temsilciye ihtiyacımız var. Bu aslında gizemli bir plan değildi. Sadece sürekli erteleniyordu. Şimdilerde ise gelişme aşamasında. Ancak bu modelden bahsetmek için henüz çok erken. Fakat B segmenti için bir temsilcimiz kesinlikle olacak.” dedi.