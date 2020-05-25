Genel
Fiat, Egea temelli bir SUV planı yapıyor olabilir!
Otomotiv sektöründeki en revaçtaki araç sınıflarından biri hiç şüphesiz SUV‘ler. Fiat‘da bu akıma uyarak kazançlarını arttırma peşinde olabilir.
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Fiat‘ın üst düzey yöneticilerinden Oliver Francois, Egea’nın yeni neslinde Volkswagen T-Roc, Hyundai Tuscon, Nissan Qashqai gibi kompakt SUV türündeki araçlar gibi yan modellere sahip olabilir.
Francois’in AutoExpress ile olan bir röportajında “Tipo (Egea) satışları iyi gidiyor fakat bir SUV kadar değil. Tipo’nun yeni nesliyle birlikte, SUV araçlarla daha rekabetçi bir ortam yakalamalıyız.” şeklinde bir açıklamada bulundu.
Fiat, yeni nesil Egea’nın geliştirirken mevcut model çeşitlerini (hatchback, sedan ve station) koruyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fakat Kia XCeed rakibi bir dördüncü modelle aileyi genişletebilir veya bu fikrin fişi tamamen çekilebilir. Başka bir seçenek ise söz konusu aracın Egea ailesinden ayrı, başka bir isim altında farklı bir model olarak gelmesi.
“Tipo (Egea)’nın üstünde, yanında veya yeni bir Tipo serisi görmeyi bekleyenler olabilir. Fakat aile taşımacılığı için tercih edilenler genelde Qashqai tarzında oluyor. Kimler bu konuda iyi? Skoda, Seat, Kia ve Hyundai gibi bütçe dostu markalar. Evet, biz onlarla rekabet edeceğiz dürüst olmak gerekirse. Fiat’ın ürün gamında, bu bölümün eksikliklerini hemen kapatmamız ve hızla beslememiz bizim için çok önemli.” diye ekledi Francois.
Fiat’ın bu planının, FCA-PSA grubu ortaklığından da nasibini alması bekleniyor. Fakat Peugeot 3008, Citroen C5 Aircross ve Opel Grandland X gibi modellerin, henüz akıbeti belli olmayan bu crossover için platformlarını paylaşıp paylaşmayacağı belli değil.
Fiat Punto yerine gelecek bir süper mini de planlanıyor
İtalyan üreticinin küçük sınıf hatchback üretmeye de hevesli olduğu söyleniyor. Birkaç sene önce üretimi sonlanan Punto ile Fiat, meydanı VW Polo, Renault Clio ve Ford Fiesta gibi rakiplerine bırakmıştı. Fiat’ın planladığı bu model için yine PSA‘yla ortak hareket edilebilir, Peugeot 208 ve Opel Corsa ile kardeş bir araç görebiliriz.
Francois, “B segmentinde bir temsilciye ihtiyacımız var. Bu aslında gizemli bir plan değildi. Sadece sürekli erteleniyordu. Şimdilerde ise gelişme aşamasında. Ancak bu modelden bahsetmek için henüz çok erken. Fakat B segmenti için bir temsilcimiz kesinlikle olacak.” dedi.
Apple
iPhone 12 de Lightning girişli olacak!
Apple iPhone 12, ne yazık ki Lightning girişli olacak. Ancak ortaya atılan bazı iddialara göre firma, bir sonraki seri için başka bir plan düşünüyor.
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Lightning sonrası, şarj girişi olmayan iPhone gelebilir!
Apple, her yıl olduğu gibi yine iPhone 12 serisi ile birlikte dikkatleri üzerinde toplamaya hazırlanıyor. Firmanın Eylül 2020 tarihinde tanıtmasını beklediğimiz seri hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Daha önceden fiyat ve özelliklerin sızdırılmasının ardından şimdi de ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fudge isimli bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12 serisinin Lightning girişi ile geleceğini duyurdu. Şu ana kadar ilginç olmayan iddia ise bundan sonra işleri değiştiriyor. Çünkü Fudge, bir sonraki serinin hiçbir şekilde şarj veya kulaklık girişine sahip olmayacağını iddia etti. Başka bir detay vermeyen Twitter kullanıcısı, kafalarda büyük soru işaretlerine neden oldu.
Bazı kaynaklardan gelen yorumlara göre Apple, iPhone 13 serisi ile birlikte AirPods cihazlarının şarj oluş sistemine benzer bir sisteme geçiş yapmayı düşünüyor. Akıllı bağlantı özelliğinin de olmayacağı düşünülürken, firmanın bu işin altından nasıl kalkacağı da merak konusu. Öte yandan serisinin Lightning ile gelmesi bazı hayranlar için hayal kırıklığına neden oldu. Ancak görünüşe göre Apple daha büyük bir plan için şimdilik şarj giriş kısmına odaklanmıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen cihaz bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Basın Bülteni
MediaMarkt, mağazalarını 1 Haziran’da açıyor!
MediaMarkt, mağazalarını 1 Haziran tarihi itibarıyla “güvenli alışveriş ilkelerine” bağlı kalarak açacağını duyurdu. Normalleşme süreci içerisinde 1 Haziran’dan itibaren birçok teknoloji mağazasının tekrardan hizmete girmeye başladığını göreceğiz.
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Türkiye’nin metrekare bakımından en büyük perakendecisi olarak bilinen firma, yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki mağazalarını 1 Haziran’da hizmete sokacağını açıkladı. Bununla birlikte firma, mağaza içerisinde alışverişinizi daha güvenli hale getirmek ve sağlığınızı korumak için “Güvenli Alışveriş İlkelerini” de açıkladı.
MediaMarkt Güvenli Alışveriş İlkeleri nelerdir?
- Mağazalarda bulunan müşteri sayısı satış alanının 1/10’u olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
- Mağaza girişlerinde dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanları, reyonlarda ise el dezenfektanı bulunuyor.
- Mağazalarımız her iki saatte bir dezenfektan ile temizlenir.
- Alışveriş arabaları ve alışveriş sepetleri günde üç defa olmak üzere dezenfekte edilir.
- Mağazaların girişinden çıkışına kadar olan tüm alanlarda sosyal mesafe uyarıları konumlandırılmıştır.
- Mağazalarda yer alan demo ürünleri, satış temsilcileri ürünleri müşteriler için dezenfekte eder. Müşteri arzu ederse demoya yardımcı olur.
- Müşterilerin satın almaya karar verdiği ürünler, satışı gerçekleştiren çalışanlar tarafından kasaya teslim edilir.
- Gamezone vb. bazı deneyim alanları, hijyen koşulları gereği geçici olarak kapatılmıştır.
- Çalışanlarımızın ateşi, günde üç defa ölçülür.
- Çalışanlarımız; maske, eldiven ve siperlik ile çalışır. Bu ürünlerin düzenli olarak değişimi sağlanır.
- Çalışanlarımıza mesai süresi içerisinde kısa ve sık molalar kullandırarak temizlik önlemlerini almaları sağlanır.
- Çalışanlarımızın kıyafetleri için kullanabilecekleri dezenfektan sağlanır.
- Giyinme odası, sosyal ve ortak alanların kullanımında sosyal mesafe dikkate alınır.
Aynı zamanda YouTube üzerinde bir video da yayınlayan şirket, tüm ilkelerini video eşliğinde de bizlere aktarmaya çalıştı. Videonun girişinde, müşterilerin firmaya gösterdiği ilgi de aktarıldı. Normalleşme sürecinde hayatımızın çok değişeceği ortada. Umarız ki bu önlemleri, diğer satış mağazaları üzerinde de görme şansı elde edebiliriz. Sektör içerisinde bulunan tüm teknoloji şirketlerinden buna benzer önlem açıklamalarını bekliyoruz. Diğer firmalar da muhtemelen yakında, ilkelerini müşterilerine duyuracaktır.
Belirtilen önlemler, virüsle mücadele kapsamında önem taşıyor. Her türlü sağlık önlemini hem müşterileri hem de kullanıcılarını düşünerek aldığı için MediaMarkt mağazalarına teşekkürlerimizi iletelim.
Genel
OPPO Band, tasarım ve bazı detaylarıyla ortaya çıktı
Birkaç gün önce OPPO, Çin merkezli sosyal medya ağlarında yeni ses ürünlerinin geleceğini doğrulamıştı. Çok geçmeden bugün şirket, OPPO Smart Band için bazı tanıtım fotoğrafları paylaştı. Ayrıca OPPO’nun Weibo’da yer alan Akustik bölümüne ait son gönderide, yeni bir gerçek kablosuz kulaklık Enco W51’in geleceği de belirtildi. Bahsi geçen W51 modeli, alt model W31’in yükseltilmiş bir sürümü olarak gelebilir. Yayınlanan görüntü, tasarım olarak W31 modeline yakın detaylar içeriyor.
OPPO Band için yayınlanan görüntülerde, iki farklı modelde siyah ve beyaz kordon seçenekleri ile sabitlenmiş bir ekran görüyoruz. Fotoğrafta da vurgulandığı gibi, model bünyesinde spor ve uyku modu gibi özellikler barındıracak gibi görünüyor. Düşünüldüğünde, Xiaomi Mi Band 4 rakibi olarak piyasada yer alabileceği söylenen model, uygun fiyatıyla kullanıcılar için iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor.
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Fotoğrafta yer alan detaylara bakıldığında, haziran ayı içerisinde beklenen kablosuz kulaklık ve akıllı saat modelleri için, aynı gün içerisinde bir etkinlik dahilinde tanıtım mümkün görünüyor. Son olarak uygun bir fiyat etiketiyle bizleri beklediği söylenen model için kesin bir fiyat paylaşılmadığını da ekleyelim.