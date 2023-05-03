Cyberpunk 2077, 2020 yılında geliştirici stüdyo CD Projekt Red’in en büyük projelerinden biri olarak tanıtılmıştı. Oyun, karşılaştığı teknik sorunlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Zamanla gelen güncellemeler ile sorunları büyük ölçüde azaltılan oyunun Steam çıkış fiyatı 249 TL olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz aylarda zamlanarak 499 TL olan oyuna çok sürmeden bir zam daha eklendi ve oyunun şu anki fiyatı 799 TL oldu! Steam ağlıyor!

Epic Games Fiyatı Artmadan Hemen Oyunu Alın!

2 Mayıs’ta yapılan zamla birlikte oyun Steam’de 799 TL fiyatla satılmaya başlandı. 249 TL fiyatla çıkış yapan oyun, ülkemizdeki artan döviz kurları ve enflasyondan nasibini almış gibi görünüyor.

Her ne kadar Steam oyuna geçtiğimiz aylardaki 499 TL’lik fiyata kıyasla %60 orannda zam yapmış olsa da, diğer bir popüler oyun istemcisi olan Epic Games, bu zamdan etkilenmemiş gibi görünüyor. Öyle ki, Epic Games’te oyunun 249 TL’den satıldığını görüyoruz. Bu fiyat oyununun çıkış fiyatıyla aynı.

Oyunun Steam halinin 500 TL’ye kadar zamlandığını düşündüğümüzde, Epic Games’teki 249 TL’lik fiyatın gerçekten tam bir soygun olduğunu belirtmek gerekiyor. Eğer fütüristik bir oyun olan ve ünlü aktör Keanu Reeves ile birlikte tanıtılan Cyberpunk 2077’yi oynamak istiyorsanız Epic Games üzerinden oyunu zam yemeden kütüphaneye eklemenizde fayda var.

Steam’in bu oyunda kısa aralıklarla indirime gittiğini de unutmamak gerekiyor. Daha birkaç hafta önce ciddi bir indirime giren Cyberpunk 2077’nin yeniden indirime girmesi muhtemel. Eğer özel olarak Steam istemcisini kullanmak istiyorsanız indirimleri bekleyebilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cyberpunk 2077’nin 799 TL’lik fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmınızda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!