Cyberpunk 2077 ilk büyük güncellemesini alıyor

Cyberpunk 2077 belki de son yılların en çok konuşulan oyunu durumunda. Oyun piyasaya çıkana kadar defalarca ertelenmesiyle sıklıkla gündeme geldi. Piyasaya çıktıktan sonra ise önceki nesil konsollara başarısız optimizasyonu ve içerdiği çok sayıda hata dolayısıyla oyun severlerin tepkilerini aldı. Hatta oyunun yapımcısı CD Projekt oyunculardan özür dilemek zorunda kaldı. Firma, son durum ile ilgili bir video yayınladı.

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CD Projekt, Cyberpunk 2077 için ilk büyük güncellemeyi 10 gün içinde yayınlayacak

CD Projekt, yayınladığı video ile birlikte güncellemelerle ilgili bir yol haritası paylaştı. Yol haritasına göre ilk güncelleme önceki nesil konsollardaki sorunları gidermeye yönelik olacak. Şubat ayı gibi daha büyük bir ikinci güncelleme gelecek. Yeni nesil konsollar için ise 2021’in ikinci yarısında bir güncelleme gelecek. Ancak yeni nesil konsol sahipleri PlayStation ve Xbox konsollardaki geriye dönük uyumluluk sayesinde yayınlanacak ilk iki güncellemeden yararlanabilecekler.

Firmanın kurucularından olan Marcin Iwinski bugün yayınlanan videoda, oyunun hatalı şekilde piyasaya çıkmasında kendisi ve yönetim kurulunun sorumlu olduğunu söyledi. Firmadaki hiçbir takımın bu durumdan sorumlu tutulmamasını istedi. Yapımcı, oyunun PC sürümü ile eski nesil konsollar için hazırlanan sürümü arasında kalite farkıyla ilgili olarak: “Başlangıçta oyunun PC’de kusursuz görünmesini sağlamayı istemek ve sonrasında konsollara adapte etmek, bizim için işleri daha zor hale getirdi” dedi.

Yayınlanan videoya göre, yakın zamanda duyurulan oyunun ücretsiz DLC’si de ilk iki güncellemenin sonrasına bırakıldı. Marcin Iwinski, Cyberpunk 2077’nin piyasaya çıkmasına yakın dönemdekinin aksine duyurdukları büyük güncellemeyi zorunlu fazla mesai yapmadan çıkarmayı düşündüklerini söyledi. Oyunun PlayStation Store’a ne zaman geri döneceği ile ilgili olarak ise düzeltmeler ve güncellemeler üzerinde uğraştıklarını ve Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’a geri getirmek için Sony ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Cyberpunk 2077, tüm bu hatalara rağmen 13 milyon’luk satış rakamına ulaşmayı başardı. Oyunun satışları ve firmanın geleceği güncellemelerin başarısına bağlı olacak.

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