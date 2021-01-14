Oyun
Cyberpunk 2077 ilk büyük güncellemesini alıyor
Cyberpunk 2077 belki de son yılların en çok konuşulan oyunu durumunda. Oyun piyasaya çıkana kadar defalarca ertelenmesiyle sıklıkla gündeme geldi. Piyasaya çıktıktan sonra ise önceki nesil konsollara başarısız optimizasyonu ve içerdiği çok sayıda hata dolayısıyla oyun severlerin tepkilerini aldı. Hatta oyunun yapımcısı CD Projekt oyunculardan özür dilemek zorunda kaldı. Firma, son durum ile ilgili bir video yayınladı.
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CD Projekt, Cyberpunk 2077 için ilk büyük güncellemeyi 10 gün içinde yayınlayacak
CD Projekt, yayınladığı video ile birlikte güncellemelerle ilgili bir yol haritası paylaştı. Yol haritasına göre ilk güncelleme önceki nesil konsollardaki sorunları gidermeye yönelik olacak. Şubat ayı gibi daha büyük bir ikinci güncelleme gelecek. Yeni nesil konsollar için ise 2021’in ikinci yarısında bir güncelleme gelecek. Ancak yeni nesil konsol sahipleri PlayStation ve Xbox konsollardaki geriye dönük uyumluluk sayesinde yayınlanacak ilk iki güncellemeden yararlanabilecekler.
Firmanın kurucularından olan Marcin Iwinski bugün yayınlanan videoda, oyunun hatalı şekilde piyasaya çıkmasında kendisi ve yönetim kurulunun sorumlu olduğunu söyledi. Firmadaki hiçbir takımın bu durumdan sorumlu tutulmamasını istedi. Yapımcı, oyunun PC sürümü ile eski nesil konsollar için hazırlanan sürümü arasında kalite farkıyla ilgili olarak: “Başlangıçta oyunun PC’de kusursuz görünmesini sağlamayı istemek ve sonrasında konsollara adapte etmek, bizim için işleri daha zor hale getirdi” dedi.
Yayınlanan videoya göre, yakın zamanda duyurulan oyunun ücretsiz DLC’si de ilk iki güncellemenin sonrasına bırakıldı. Marcin Iwinski, Cyberpunk 2077’nin piyasaya çıkmasına yakın dönemdekinin aksine duyurdukları büyük güncellemeyi zorunlu fazla mesai yapmadan çıkarmayı düşündüklerini söyledi. Oyunun PlayStation Store’a ne zaman geri döneceği ile ilgili olarak ise düzeltmeler ve güncellemeler üzerinde uğraştıklarını ve Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’a geri getirmek için Sony ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.
Cyberpunk 2077, tüm bu hatalara rağmen 13 milyon’luk satış rakamına ulaşmayı başardı. Oyunun satışları ve firmanın geleceği güncellemelerin başarısına bağlı olacak.
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Genel
CD Projekt, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!
Cyberpunk 2077‘nin geliştiricisi CD Projekt, kullanıcılardan özür diledi. Oyun içerisindeki hataların farkında olan şirket, Cyberpunk 2077 oyuncularından özür diledi.
Dünya’da en çok oynanılan oyunlar listesine en üst seviyeden giren Cyberpunk 2077, kalitesi ve muhteşem hikayesi ile kullanıcıları kendine çekmişti. Ancak oluşturduğu bu etkiyi oyun içerisindeki hatalar ve optimizasyon sorunları ile geri itti. Oyundan bıkma noktasına gelen kullanıcılar, Cyberpunk’ın geliştiricilerinin de dikkatini çekmiş gibi görünüyor.
Piyasada en çok oynanılan oyun olan Cyberpunk 2077, bildiğiniz üzere oyun içerisindeki bug’lar nedeniyle kalitesinden bir hayli ödün veriyordu. Öte yandan çok yüksek sistemler kullanan kullanıcıların bile kasma ve donma yaşadığını gördük. Bu sorunlar ile ilgili açıklama yapan oyun geliştiricisi CD Projekt, kullanıcılardan özür diledi.
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CD Projekt’in kurucusu özür videosu paylaştı!
Cyberpunk 2077 resmi YouTube kanalı, Marcin Iwiński tarafından çekilen özür videosunu paylaştı. CD Projekt‘in kurucusu olan Marcin Iwiński, ilk olarak oyunu yayınlama konusunda sorumlu olduğu için kendisi ve çalışanları adına özür diledi. Ayrıca oyunu geliştiren ekibin bir suçu olmadığını belirtti.
Öte yandan oyunun ilk olarak PC sürümü için geliştirildiğini söyleyen yetkili, daha sonra konsollara uyarlandığını, ancak pek başarılı olamadıklarını belirtti. Ancak konsol kullanıcılarının yaşadıkları sorunların farkında olan CD Projekt kurucusu Iwiński, ilk güncelleme ile bu sıkıntıların giderileceğini belirtti.
2021 yılında birçok güncelleme ile oyundaki hataların neredeyse sıfıra ineceğini belirten Marcin Iwiński, ilk güncelleme olan v1.1‘i 10 gün içerisinde yayınlayacaklarını belirtti. Ondan sonraki birkaç hafta içeriside ise v1.2 yaması paylaşılacak ve oyundaki sorunlar büyük ölçüde çözülecek.
Yine 2021 yılı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına ücretsiz DLC’ler dağıtacağını bildiren Iwiński, son olarak oyunu PlayStation Store‘a geri getirmeyi planladıklarını ve daha önceden yapılacak olan geri ödemeleri de gönderdiklerini açıkladı.
Cyberpunk 2077 hakkında yapılan açıklamalar bu şekildeydi. CD Projekt firmasının hatalarının farkında olması ve bu konu ile ilgili bir video çekmesi gerçekten kullanıcıları sevindiren nitelikte. Artık bıkma noktasına gelen kullanıcılar, gelecek olan güncellemeler ile oyunun tadını çıkaracaklar. Bakalım Cyberpunk 2077, aldığı güncellemeler ile sorunlarından kurtulabilecek mi.
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Oyun
Harry Potter hayranlarına kötü haber!
Harry Potter hayranları, J.K Rowling’in tarışmalı Tweet’lerinden sonra bir kötü haber de 2021 yılı içinde çıkması beklenen Hogwarts Legacy oyunundan aldı. Bugün yapılan resmi açıklamayla oyunun söz verilen tarihe yetişmeyeceğini ifade eden oyun yapımcıları, güncellenen çıkış tarihini de aynı açıklamada paylaştı.
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Yeni çıkış tarihi belli oldu: 2022 yılı!
Harry Potter severler ve oyun tutkunlarının heyecanla beklediği Hogwarts Legacy oyununun çıkış tarihi, bugün yapılan Twitter açıklamasıyla 2022 yılına ertelendi. Oyun yapımcısı Portkey Games, resmi açıklamada oyunun tam anlamıyla hazır olması ve oyun severlere kusursuz bir deneyim sunması için “oyuna ihtiyacı olan süreyi vermek istediklerini”; ve bundan dolayı oyunu ertelediklerini duyurdu. Ayrıca, Portkey Games, aynı açıklamada oyunculardan ve Harry Potter hayranlarından aldıkları pozitif tepkiye teşekkür etti. Bunlara ek olarak, açıklama metniyle paylaşılan oyun içi görüntü de dikkatlerden kaçmadı.
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Geçen sene PS5 etkinliğinde tanıtılmıştı
Geçen sene, ilk kez 16 Eylül tarihli PS5 tanıtım etkinliğinde görücüye çıkan Hogwarts Legacy, yayımlanan fragmanıyla büyük bir heyecan yaratmıştı. Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninin 1800’lü yıllarını konu alıyor. Bu zaman dilimi filmler ve kitaplardaki hikayenin çok daha öncesi demek. Doğal olarak, hikayenin bugüne kadar hiç görmediğimiz geçmişini anlatacak oyun, bu yönüyle de dünyadaki Harry Potter hayranlarının büyük ilgisini çekmekte. Ne yazık ki, hikayenin yeni detaylarını ve o büyüleyici Harry Potter evrenini görmek için en az bir yıl daha beklememiz gerekecek.
Hogwarts Legacy, oyun türü olarak ise bir açık dünya – aksiyon RPG (open-world – action RPG) oyunu. Fragmanında şapka seromonisi, Quidditch, büyücülük dersleri ve iksir hazırlama gibi oyun içi detaylar gösteren oyunun neredeyse tüm oyun platformlarına gelmesi bekleniyor. Oyunun çıkacağı kesinleşen platformlar ise şu şekilde: PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X. Oyunun, Nintendo platformundaki konsollarındaki akıbeti ise an itibariyle kesinlik kazanmış değil.
Kaynak: IGN
Genel
Bethesda Indiana Jones oyunu geliştiriyor!
Bethesda efsane film serisi Indiana Jones‘un oyununu geliştiriyor. Firma filmin haklarını elinde bulunduran Lucasfilm Games ile anlaştı.
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Bethesda Indiana Jones hayranlarını heyecanlandırdı!
Film ve oyun dünyaları birleşmeye ve ortak projeler çıkarmaya devam ediyor. Son dönemde artan film oyunlarına görünüşe göre bir yenisi daha eklenecek. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen ve hemen Star Wars oyunu için Ubisoft ile anlaşan Lucasfilm Games, şimdi de Bethesda ile Indiana Jones filmi için anlaşmaya vardı. Efsane film serisinin oyunu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanan firma, konu ile alakalı Twitter üzerinden bir video yayınlayarak hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.
— Bethesda (@bethesda) January 12, 2021
Oyun ile alakalı içerik göstermekten ziyade bir ipucu ve duyuru videosuna benzeyen paylaşım hem Bethesda hem de Indiana Jones hayranlarını harekete geçirmeyi başardı. The Elder Scrolls ve Fallout serisi ile oyuncuların gönlünü kazanmayı başaran firma, oyun için bir diğer önemli serisi Wolfenstein‘ın geliştiricileri olan Machine Games‘i seçti. Oyunun yönetmenlik kısmına ise The Elder Scrolls ve Fallout serilerinden tanıdığımız Todd Howard getirildi. Hali hazırda Fallout dizisi için çalışmalarını sürdüren firma, yoğun takvimi ile hayranların beklentilerini şimdiden yükseltti. Henüz oyunun yapısı ile alakalı bir bilgi paylaşılmazken, merakla beklenen Indiana Jones oyununun filmin yapısına uygun olması bekleniyor. Oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Lucasfilm Games bakalım oyuncuları başka hangi sürprizler ile şaşırtacak bekleyip göreceğiz.
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