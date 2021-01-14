Genel
CD Projekt, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!
Cyberpunk 2077‘nin geliştiricisi CD Projekt, kullanıcılardan özür diledi. Oyun içerisindeki hataların farkında olan şirket, Cyberpunk 2077 oyuncularından özür diledi.
Dünya’da en çok oynanılan oyunlar listesine en üst seviyeden giren Cyberpunk 2077, kalitesi ve muhteşem hikayesi ile kullanıcıları kendine çekmişti. Ancak oluşturduğu bu etkiyi oyun içerisindeki hatalar ve optimizasyon sorunları ile geri itti. Oyundan bıkma noktasına gelen kullanıcılar, Cyberpunk’ın geliştiricilerinin de dikkatini çekmiş gibi görünüyor.
Piyasada en çok oynanılan oyun olan Cyberpunk 2077, bildiğiniz üzere oyun içerisindeki bug’lar nedeniyle kalitesinden bir hayli ödün veriyordu. Öte yandan çok yüksek sistemler kullanan kullanıcıların bile kasma ve donma yaşadığını gördük. Bu sorunlar ile ilgili açıklama yapan oyun geliştiricisi CD Projekt, kullanıcılardan özür diledi.
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CD Projekt’in kurucusu özür videosu paylaştı!
Cyberpunk 2077 resmi YouTube kanalı, Marcin Iwiński tarafından çekilen özür videosunu paylaştı. CD Projekt‘in kurucusu olan Marcin Iwiński, ilk olarak oyunu yayınlama konusunda sorumlu olduğu için kendisi ve çalışanları adına özür diledi. Ayrıca oyunu geliştiren ekibin bir suçu olmadığını belirtti.
Öte yandan oyunun ilk olarak PC sürümü için geliştirildiğini söyleyen yetkili, daha sonra konsollara uyarlandığını, ancak pek başarılı olamadıklarını belirtti. Ancak konsol kullanıcılarının yaşadıkları sorunların farkında olan CD Projekt kurucusu Iwiński, ilk güncelleme ile bu sıkıntıların giderileceğini belirtti.
2021 yılında birçok güncelleme ile oyundaki hataların neredeyse sıfıra ineceğini belirten Marcin Iwiński, ilk güncelleme olan v1.1‘i 10 gün içerisinde yayınlayacaklarını belirtti. Ondan sonraki birkaç hafta içeriside ise v1.2 yaması paylaşılacak ve oyundaki sorunlar büyük ölçüde çözülecek.
Yine 2021 yılı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına ücretsiz DLC’ler dağıtacağını bildiren Iwiński, son olarak oyunu PlayStation Store‘a geri getirmeyi planladıklarını ve daha önceden yapılacak olan geri ödemeleri de gönderdiklerini açıkladı.
Cyberpunk 2077 hakkında yapılan açıklamalar bu şekildeydi. CD Projekt firmasının hatalarının farkında olması ve bu konu ile ilgili bir video çekmesi gerçekten kullanıcıları sevindiren nitelikte. Artık bıkma noktasına gelen kullanıcılar, gelecek olan güncellemeler ile oyunun tadını çıkaracaklar. Bakalım Cyberpunk 2077, aldığı güncellemeler ile sorunlarından kurtulabilecek mi.
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Genel
Epic Games, 280 TL’lik Star Wars Battlefront II’yi ücretsiz veriyor!
Epic Games, oyunseverlerin de bildiği üzere her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu haftanın oyunu ise 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II oldu. Kullanıcılar 14 Ocak 2021 saat 19.00 itibariyle Battlefornt II’yi kütüphanelerine ekleyebilecekler.
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Epic Games, Star Wars Battlefront II’yi ücretsiz dağıtıyor
Güçlü hikaye modunun yanında bizlere çok oyunculu (multiplayer) modu da sunan Star Wars Battlefront II bugün saat 19.00 itibariyle tüm Epic Games kullanıcıları için ücretsiz olacak. Kullanıcılar bu oyunu kütüphanelerine ekleyerek sonsuza kadar erişim hakkına sahip olacak.
2017 yılında Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen oyun Star Wars: Battlefront serisinin dördüncüsü olarak konumlanıyor. Pek çok oyuncunun ilgisini çeken oyun ülkemizdeki yüksek fiyatlar sebebiyle çok fazla tercih edilmemişti. Yüksek grafik kalitesi ile güzel bir deneyim sunan Battlefront II’yi kütüphanenize eklemeniz için 1 haftalık süreniz bulunuyor.
Sizler için hazırladığımız ve oyunculara özel indirimlerin bulunduğu tavsiye listemize bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Star Wars Battlefront II sistem gereksinimleri
Epic Games tarafından oyunculara ücretsiz sunulacak olan Star Wars Battlefront II’nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:
|Minimum Gereksinimler
|Önerilen Gereksinimler
|Windows İşletim Sistemi
64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10
|Windows İşletim Sistemi
64-bit Windows 10 veya daha yenisi
|Windows İşlemci
İşlemci (AMD): AMD FX 6350 İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600K
|Windows İşlemci
İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700 veya bu işlemciye eşdeğer bir işlemci
|Windows Bellek (RAM)
8 GB
|Windows Bellek (RAM)
16 GB
|Windows Minimum Depolama
60 GB
|Windows Minimum Depolama
60 GB
|Windows DirectX 11
|Windows DirectX 11
|Windows Ekran Kartı
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 GB Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 660 2 GB
|Windows Ekran Kartı
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 GB Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3 GB
Genel
Intel CEO değiştiriyor şirkette sular durulmuyor
Rekabette sürekli rakibi AMD’nin gerisinde kalan Intel, CEO değişikliğine gidiyor. Şirketin mevcut CEO’su Bob Swan 15 Şubat tarihinde görevi bırakıyor.
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Intel, merkezi Santa Clara, Kaliforniya’daki silikon Vadisi’nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirketin ana odağı mobil, masaüstü ve sunucular için işlemci çözümleri geliştirmek. Yaklaşık 20 yıldır işlemci dünyasının zirvesinde olan şirket, bu uzun süreli başarının getirdiği sorunlarla boğuşuyor. Rekabette uzun süre tek başına olan Intel, rakibi AMD’nin ZEN mimarisi kullanan Ryzen işlemcilerini piyasaya sürmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ryzen işlemciler uygun fiyatı ve yüksek performansıyla tüketicilerden o kadar ilgi gördü ki, mavi takım yıllardır elinde bulundurduğu Pazar liderliğini kaybetti. Durumun önüne geçmek isteyen Intel, CEO değişikliğine gidiyor.
Bob Swan Intel CEO ‘su görevini bırakıyor
Bir yandan CES fuarı sürerken, hiç beklenmedik bir haber Intel cephesinden geldi. Amerikalı yarı iletken yonga üreticisi yaptığı bir açıklamada, mevcut CEO Bob Swan’ın yerine, eski Intel CTO’su ve şimdilerde VMWare’in CEO’su olan Pat Gelsinger getirileceğini açıkladı. Son olarak 11. Nesil Tiger Lake işlemcilerini ve Iris X entegre grafik çözümlerini sunan Intel’in attığı bu adımlar da yetersiz kalmış olacak ki, bu kadar önemli bir teknoloji fuarının ortasında şirket bu kararı aldı. Intel CEO değişikliği haberlerinden sonra şirketin hisse değeri %13 civarında arttı. VMWare ise yaşadığı CEO kaybından sonra, %5 oranında değer kaybına uğradı. Kendisi de bir mühendis olan Pat Gelsinger’ın, şirketin kötü gidişatına dur diyerek doğru stratejik adımları atması bekleniyor.
Laptop piyasası da elden gidiyor
Yeni Intel CEO ‘su Pat Gelsinger, pek çok sorunla baş etmek zorunda kalacak gibi duruyor. Son olarak şirketin masaüstü pazarında liderliği kaybetmesiyle başlayan düşüş, bu yıl AMD işlemcilerle çıkan Premium laptoplarla devam ediyor. Son olarak şirketin uzun süreli ve stratejik ortağı Apple’ın M1 işlemcilerle X86 mimarisini terk etmesi adeta Bob Swan’ın tabutuna çakılan son çivi oldu. Bakalı Pat Gelsinger, yeni görevinde selefine oranla ne kadar başarılı olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti yeniden satışta!
Logitech, MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti’ni Ocak ayından itibaren %30’a varan indirim ile yeniden satışa sundu. Aynı anda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletle kullanılabilen, tam donanımlı bir set.
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Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti tekrardan satışa sunuldu
Easy-Switch teknolojisine sahip MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, tek dokunuşla üç cihaz arasında kolayca geçiş yapma imkânı tanıyor. Logitech DuoLink yazılımıyla çalışan MK850 Klavye ve Mouse Seti’nin yastıklı avuç içi desteği, bileği yormayan bir yazım pozisyonu sağlarken, klavyenin ayarlanabilir ayakları farklı kullanım yüksekliklerine olanak tanıyor. Aynı klavye ve mouse ile tüm cihazlara erişimi sağlayarak konfor sunan MK580 Klavye ve Mouse Seti; Windows, Mac veya Chrome OS bilgisayarda; Android ve iOS mobil cihazlarda kolayca çalışıyor. Logitech Unifying USB veya Bluetooth Smart ile bilgisayar, telefon veya tabletlerle rahatça eşleşiyor.
Bu cihazlarda, klavyenizin pillerini 36 ay boyunca değiştirmeden de kullanabilmeniz mümkün. Ayrıca bu değer, fare tarafında 24 aya kadar uzayabiliyor. Cihazlarınızı Logitech Unifying USB alıcı ile kablosuz olarak bağlayıp; Bluetooth ile eşleştirdikten sonra uzun süreli kullanım ömrü yakalayabilmeniz mümkün.
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