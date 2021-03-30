Genel
Cyberpunk 2077 için planlanan çok oyunculu mod iptal mi oluyor?
Cyberpunk 2077 için planlanan çok oyunculu mod bir süre daha netlik kazanmayacak gibi gözüküyor. Yapımcı firma CD Projekt Red, bu konuda henüz kesin karar verebilmiş değil. Yayınlanan yeni video ile firmanın çok oyunculu mod için yeniden düşünme kararı aldığı ortaya çıktı.
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Cyberpunk 2077 için çok oyunculu mod netlik kazanmadı!
Cyberpunk 2077, bir müddet daha oyun dünyasında kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. CD Projekt Red yapımı oyun, çıkışındaki büyük sorunlar nedeniyle hala belini doğrultamadı. Bununla birlikte firmanın imajı zedelenirken, oyun için oluşan pozitif hava yerini negatif havaya bıraktı. Uzun süredir yoğun uğraşlar veren CD Projekt Red, YouTube‘da “strateji güncellemeleri” adında yeni bir video paylaştı. Bir nevi kendini aklamaya çalışan firmada kameralar karşısına bu seferde CEO Adam Kiciński geçti. Olası hedeflerden ve gelişmelerden bahsedilen bu videoda bazı önemli detaylar da ortaya çıktı.
Özellikle açılan davalar ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle firmanın başı çok ağrıdı. Bu nedenle de firma daha şeffaf bir yönetim anlayışına geçti. Önümüzdeki dönemlerdeki planlarını CEO aracılığı ile açıklayan firma, Cyberpunk 2077 ile alakalı da bazı bilgileri hayranları ile paylaştı. Cyberpunk 2077 için yoğun çalışmaların sürdüğünü açıklayan CEO Adam Kiciński, oyun ile alakalı bazı konularda hala arayış içinde olduklarını belirtti. Bu konulardan en önemlisi de kuşkusuz çok oyunculu mod desteği. Hali hazırda oyun için çok oyunculu mod çıkaracaklarını açıklayan firma, görünüşe göre bu kararından vazgeçebilir. Cyberpunk 2077 için çok oyunculu mod konusunda yeniden görüşme kararı alan firma, bu desteği daha geniş çaplı bir şekilde oyunculara sunmayı hedefliyor.
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Cyberpunk evreninde geçen ayrı bir çok oyunculu mod destekli oyun çıkabilir!
Firma özellikle Cyberpunk 2077′de yaşanan problemlerin ardından, işini sağlama almak istiyor. Adam Kiciński yaptığı açıklama ile çok oyunculu mod desteğini ileride her oyunlarına eklemek istediklerini açıkladı. Genel perspektif olarak çıkarttıkları hikayeli oyunlar ile adlarından söz ettiren firma, bu konuda hayranların endişeye kapılmasına gerek olmadığını duyurdu. Her iki türlü de piyasanın gediklisi olmak isteyen CD Projekt Red, tam anlamıyla karar vermeden çok oyunculu mod desteğini Cyberpunk‘a getirmeyi düşünmüyor. GTA Online etkisi yapması beklenen modun gelmeme ihtimali tabi ki de oldukça sürpriz bir gelişme. Ancak firmanın Kasım 2020‘den beri yaşadıkları süreçler, bazı planların da aksamasına neden oldu.
Yeniden karar sürecinin sonucunda çıkacak karar ise merak konusu. Zira firmanın çok oyunculu mod desteğini komple iptal etmesi de masadaki seçenekler arasında. Ancak firmanın son hamlesinin ardından bu durumun oldukça düşük bir ihtimal olacağı tahmin ediliyor. Zira CD Projekt Red, çok oyunculu mod desteği için Kanadalı Digital Scapes ile resmi olarak anlaştı. Firmanın stüdyosu da CD Projekt Red Vancouver olarak değişti. Her ne kadar bu anlaşma çok oyunculu mod için yapılsa da, olayın içerisinde Cyberpunk 2077‘nin kesin olarak olup olmadığı bilinmiyor.
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri
Genel yapı itibariyle sorunların devam ettiği yapım, hala sistem terleten yapısı ile oyuncuları karşılamakta. Optimizasyon sorunları devam eden oyun, bazı iyi ve güçlü sistemlerde bile sorunlu çalışmakta. Bununla birlikte oyunun konsol performansı da pek iç açıcı değil. Eski nesil konsollarda facia yaratan oyun iade süreçleri nedeniyle kötü bir üne sahip olmuştu. Patch 1.2 ile bunun önüne geçmek isteyen CD Projekt Red, rekor sayıda iyileştirme yaptı. Tam 484 adet düzenlemeye sahip güncelleme sayesinde oyuncular yavaş yavaş oyun ile alakalı olumlu düşünceler sarf etmeye başladı. 30 GB’lık güncellemenin ardından ileride yeni güncellemeler bizleri bekliyor olacak. Bakalım firma büyük heyecan yaratan oyununu düzelmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 veya üstü
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon RX 470 veya üstü
- VRAM: 3 GB
- Depolama alanı: 70 GB
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G veya üstü
- RAM: 12B
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/ GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 470 veya üstü
- VRAM: 6 GB
- Depolama alanı: 70 GB (SSD)
Genel
Xiaomi Mi Laptop Pro 15 ve 14 Tanıtıldı!
Xiaomi yeni dizüstü bilgisayar modelleri Mi Laptop Pro 15 ve 14‘ü tanıttı. İşte Mi Laptop Pro 15 ve 14’ün tüm özellikleri ve fiyatları.
Çinli teknoloji devi Xiaomi son günlerde birden çok model ile karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon tarafında Mi 11 modelleri ile dikkat çeken Xiaomi şimdi dizüstü bilgisayar modelleri ile karşımıza çıktı. İşte Xiaomi’nin yeni laptop modelleri: Mi Laptop Pro 15 ve 14.
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Xiaomi bugün bir sürpriz ile yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Mi Laptop 15 ve 14 ile karşımıza çıkan Xiaomi bu modellerde isimlerinden de anlaşılacağı üzere 15 inç ve 14 inç ekranlar kullanıyor. Genel olarak normal kullanıma hitap eden Xiaomi laptop modellerinin detaylarına gelip hep birlikte bakalım.
Xiaomi Mi Laptop Pro 15’in tüm özellikleri!
Xiaomi bugün iki dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Genel olarak normal kullanıcılara hitap eden dizüstü bilgisayarların ilki, daha büyük ekran sunan Xiaomi Mi Laptop Pro 15. Mi Laptop Pro 15 isminden de anlaşılacağı gibi 15 inç büyüklüğünde E4 OLED bir ekran ile birlikte geliyor. 3.5K çözünürlük sunan bu ekran, 600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık değeri normal bir dizüstü bilgisayar için yüksek diyebiliriz.
Xiaomi‘nin amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kullanılan ekran ile aynı olduğu söylenilen bu ekran, DC karartma özelliğine sahip. 261 ppi piksel yoğunluğu sunan bu ekran 16:10 oranında görüntü veriyor. Son olarak DCI-P3 renk gamının tamamına sahip olan bu ekran düşük mavi ışık sertifikasına da sahip.
Cihazın performans tarafına göz attığımızda karşımıza Intel’in 11.Nesil işlemcileri çıkıyor. Kullanıcının isteğine göre i5 veya i7 ile güçlenen Mi Laptop Pro 15 içerisinde 2GB VRAM‘li Geforce MX450 grafik kartını barındırıyor. Öte yandan 100W hızlı şarj destekleyen Mi Laptop Pro 15, 66WHr bataryaya sahip.
15,99 mm kalınlığındaki Mi Laptop Pro 15, üzerinde iki adet USB-C, bir HDMI ve bir USB-A bağlantı noktasına sahip. Son olarak cihaz 16GB RAM, 512GB SSD ve Wi-Fi 6 ile birlikte geliyor.
Xiaomi Mi Laptop Pro 15’in fiyatı!
Xiaomi Mi Laptop Pro 15‘in fiyatına baktığımızda cihazın i5 işlemcili modelinin 990 Dolar fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. i7 işlemcili model ise 1220 Dolar olarak fiyatlandırılmış. Şu anda ön sipariş ile satılan cihazın dağıtımına 2 Nisan’da başlanılacak.
Xiaomi Mi Laptop Pro 14’ün özellikleri!
Xiaomi Mi Laptop Pro 14‘ün özelliklerine baktığımızda karşımıza 14 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlüğünde ve 16:10 en boy oranına sahip 120Hz LCD bir ekran geliyor. HDR desteği sunmayan bu ekran yine düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Diğer modelden 1,5kg daha hafif olan bu model, 15,6 mm kalınlığa sahip.
Performansını yine 11.Nesil Intel işlemcilerden alan Mi Laptop Pro 14, i5 veya i7 işlemci seçimi yapmanıza olanak sağlıyor. İçerisinde GeForce MX450 grafik kartı ile birlikte gelen cihaz 56WHr batarya ile geliyor. Bu batarya yine Mi Laptop Pro 15’de olduğu gibi 100W hızlı şarj destekliyor. Aynı zamanda Wi-Fi 6 bu cihazda da mevcut. Bu model de tıpkı Mi Laptop Pro 15 gibi 16GB RAM ve 512GB depolama ile birlikte geliyor. Genel olarak Mi Laptop Pro 15 ile yakın özellikler sunan Mi Laptop Pro 14 hakkında detaylar bu şekildeydi.
Xiaomi Mi Laptop Pro 14’ün fiyatı!
Xiaomi Mi Laptop Pro 14‘ün fiyatına baktığımızda i5 işlemcili modelin 805 Dolar olarak fiyatlandırıldığını görüyoruz. i7 işlemcili model ise 1065 Dolar fiyat etiketine sahip. Bu modelin satışları ise 1 Mayıs gibi gerçekleşecek.
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Apple
Apple WWDC 2021 etkinliği 7 Haziran’da gerçekleştirecek!
Apple WWDC 2021 etkinliğini gerçekleştireceği tarihi açıkladı. İşte Apple’ın WWDC 2021‘in gerçekleştirileceği tarih ve detaylar.
Apple tarafından her yıl gerçekleştirilen WWDC etkinliği, bu yıl da gerçekleştirilecek. Apple’ın yeni yazılımlarını ve teknolojilerini tanıttığı WWDC 2021 etkinliği için tarih belirlendi. Şimdi gelin önce WWDC nedir onu kısaca özetleyelim. Daha sonra da Apple’ın WWDC 2021’de tanıtabileceği yazılım ve teknolojilere göz atalım.
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WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) nedir?
Worldwide Developers Conference (WWDC) veya Türkçe adıyla Dünya Geliştiriciler Konferansı, Apple tarafından her sene gerçekleştirilen bir etkinliktir. Bu etkinlikte genellikle Apple yeni yazılımlarını ve tekolojilerini tanıtır. 4 gün süren etkinliklerde kodlama ve tasarım atölyeleri, Keynote sunumları ile yeni teknolojiler tanıtılır.
WWDC 2021 ne zaman, nasıl gerçekleşecek?
Apple her sene gerçekleştirdiği WWDC etkinliğini bu sene 7 Haziran’da başlatacak. Az önce de söylediğimiz gibi dört gün süren bu etkinlik 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Koronavirüs nedeniyle bir süredir sanal ortamda gerçekleşen etkinlik, 2021’de de böyle devam edecek. Yani WWDC 2021 online ortamda gerçekleşecek. Bu nedenle tüm geliştiricilerin katılması ücretsiz olacak.
WWDC 2021’de neler olacak?
İlk olarak herkesin merak ettiği konu iOS 15 ve macOS 12. Geçtiğimiz yıllarda WWDC etkinlikleri kapsamında iOS ve macOS‘un yeni sürümlerini tanıtan Apple, bu sene de böyle bir sürpriz yapacak. Apple’ın bu etkinlik kapsamında iOS 15, macOS 12 ve watchOS 8 işletim sistemlerini tanıtacağı biliniyor.
Hatta geçtiğimiz günlerde iOS 15’i alacak cihazlar da açıklanmıştı. O cihazlara da haberin devamında ulaşabilirsiniz. Ek olarak iPadOS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni versiyonları da bu etkinlik kapsamında tanıtılabilir. Ancak şimdilik kesin bir bilgi yok.
Öte yandan tanıtım görseline baktığımızda görseldeki memojinin gözlüğünün normal bir gözlük olmadığını görüyoruz. Burada bir süre önce sızıntıları gelen AR gözlük hakkında bir mesaj olabilir. Yani Apple bu tanıtımda bir artırılmış gerçeklik gözlüğü modeli tanıtabilir.
Geliştiricilere geldiğimizde WWDC 2021‘e katılan tüm geliştiriciler Apple mühendisleri ve tasarımcıları ile etkileşim kurabilecek. Ayrıca genç geliştiriciler gerçekleşecek öğrenci yarışmasına katılabilecekler. Şimdi gelin az önce bahsettiğimiz iOS 15 güncellemesini alacak cihazlara göz atalım.
iOS 15 güncellemesi hangi cihazlara gelecek?
Herkesin merak ettiği iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar daha önce belli olmuştu. Bu cihazların en başında 2021’de tanıtılacak olan iPhone modelleri yer alıyor. Daha sonra güncellemeyi alacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (2. nesil)
iOS 15 güncellemesini alacak cihazlara baktığımızda iPhone 7’nin bile bu güncellemeyi aldığını görüyoruz. Ne yazıkki daha önceki güncellemeleri alan iPhone 6S, 6S Plus ve SE 2016 artık iOS güncellemelerini alamayacak. Yani bu cihazlara iOS 15 gelmeyecek. Ancak şimdiye kadar güncelleme almaları bile Apple’ın cihaz desteğindeki uzun solukluluğunu gösteriyor.
Genel olarak baktığımızda Apple tarafından gerçekleştirilen WWDC 2021 geliştiriciler için verimli bir etkinlik olacak. Kullanıcılar ise iOS 15 ve macOS 12 için gün sayıyor diyebiliriz. Bakalım WWDC 2021’de iOS 15 hakkında ne gibi bilgiler verilecek? Sizce iOS 15 güncellemesi ülkemize ne zaman gelecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi ilk katlanan telefonunu tanıttı! | Xiaomi Mi MIX FOLD
Dün Xiaomi CEO’su Lei Jun’un sağlık problemleri nedeniyle Mix serisi tanıtılamamıştı. Mi Mix 3’ten yaklaşık 3 sene sonra yeni bir Mix telefonunu tanıttı. Yeni Mi Mix FOLD katlanabilen formuyla baştan aşağıya yenilenmiş oldu.
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Xiaomi’nin ilk katlanabilen akıllı telefonu: Mi Mix Fold
Özellikleriyle çok dikkat çekici bir yapıda olan Mi Mix Fold, katlanabilen telefonlar arasına ismini yazdırdı. Açıldığında 8.01 inç‘lik devasa bir ekran bizleri karşılıyor. DCI-P3 renk gamutunu destekleyen bu ekran “Katlanabilen AMOLED” formuna sahip. Ayrıca 1.07 milyar renk sunan cihaz; HDR10+ desteği ve 600nit parlaklık sunuyor. WQHD+ 2480×1860 piksel çözünürlüğü sunan model 387ppi değerine sahipken aynı zamanda 4:3 ekran yapısını benimsiyor. Bu ekran 60 Hz ekran yenileme oranına ve 120Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ekranın Dolby Vision desteğinin olduğunu da söylemeyi unutmayalım. Kapalı halinde ise 6.52 inçlik 840 x 2520 piksel çözünürlüğünde 650nit parlaklık sunan 90Hz ekran tazeleme, 180Hz ekran örnekleme hızına sahip AMOLED ekran mevcut. Ayrıca HDR10+ Dolby Vision destekli bir ekran. TrueColor Display teknolojisi sayesinde de ekran sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor.
İşlemci kısmında ise Qualcomm Snapdragon 888 kullanan Mi Mix Fold 12GB RAM/ 256GB ve 12GB RAM 512GB UFS 3.1 depolama birimi ve ram seçenekleri ile geliyor. Batarya konusunda gayet cömert olan cihaz 5020mAh pile sahip. Bu pili de 67W hızlı şarj ile beraber kısa sürede doldurabiliyor.
Xiaomi kamerada ilkleri sunmaya devam ediyor
Kamera konusunda Mi 11 Ultra’ya göre çok fazla üzerinde durulmasa da bir çok yeniliği de içinde barındırıyor. Surge C1 fotoğraf işleme işlemciyle geliyor. Ek olarak dünyanın ilk sıvı lensine sahip olduğunu da söyleyelim. Ana kamerada 108 MP, f/1.8 değere sahip dual pixel teknolojisini kullanıyor. 8 MP çözünürlüğünde TeleMakro kamerası kullanıyor. Bu sayede hem zoomlu fotoğraflar hemde makro çekimler yapabilmek mümkün. Ayrıca bir de 13 MP f/2.4 değerine sahip, 123˚‘lişk bir geniş açı kamerası mevcut. Bu kameralar ile video çekmek isterseniz de 8K 24/30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps çekimler yapabiliyorsunuz. Ön tarafta ise 20 MP değerine sahip bir kamerası mevcut. Bu kamera ile de 1080p 30/60fps, 720p 120fps çekim yapabiliyor.
Ses konusunda Mi 11 de Harman/Kardon ile yenilikçi bir işbirliği yapan Xiaomi burada çıtayı biraz daha yükselterek dörtlü bir stereo hoparlör sistemine geçmiş. Ek olarak modelde 3.5mm kulaklık girişi de bulunmuyor.
Mi MIX FOLD’a özel versiyon: Ceramic Special Edition
İsminden de anlaşılacağı gibi bu model standart versiyondan farklı olarak seramik arka yüzey ile geliyor. Standart versiyon seramik dokulu Corning Gorilla Glass 5 ile geliyor. Özel versiyonda ise altın bir orta çerçeve ve ses düğmelerinin yanı sıra özel lazer kazıma ile siyah bir seramik arka yüze sahip. Buna ek olarak seramik versiyon 16GB+512GB olarak geliyor.
Fiyatlarına baktığımızda ise ;
12GB+256GB versiyonu 9,999 YUAN,
12GB+512GB 10,999 YUAN,
16GB+512GB Seramik versiyon 12,999 YUAN‘dan satışa bugün itibariyle çıkıyor. Euro bazında da €1300‘dan başladığını söyleyelim.
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