Cyberpunk 2077 için planlanan çok oyunculu mod iptal mi oluyor?

Cyberpunk 2077 için planlanan çok oyunculu mod bir süre daha netlik kazanmayacak gibi gözüküyor. Yapımcı firma CD Projekt Red, bu konuda henüz kesin karar verebilmiş değil. Yayınlanan yeni video ile firmanın çok oyunculu mod için yeniden düşünme kararı aldığı ortaya çıktı.

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Cyberpunk 2077 için çok oyunculu mod netlik kazanmadı!

Cyberpunk 2077, bir müddet daha oyun dünyasında kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. CD Projekt Red yapımı oyun, çıkışındaki büyük sorunlar nedeniyle hala belini doğrultamadı. Bununla birlikte firmanın imajı zedelenirken, oyun için oluşan pozitif hava yerini negatif havaya bıraktı. Uzun süredir yoğun uğraşlar veren CD Projekt Red, YouTube‘da “strateji güncellemeleri” adında yeni bir video paylaştı. Bir nevi kendini aklamaya çalışan firmada kameralar karşısına bu seferde CEO Adam Kiciński geçti. Olası hedeflerden ve gelişmelerden bahsedilen bu videoda bazı önemli detaylar da ortaya çıktı.

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Özellikle açılan davalar ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle firmanın başı çok ağrıdı. Bu nedenle de firma daha şeffaf bir yönetim anlayışına geçti. Önümüzdeki dönemlerdeki planlarını CEO aracılığı ile açıklayan firma, Cyberpunk 2077 ile alakalı da bazı bilgileri hayranları ile paylaştı. Cyberpunk 2077 için yoğun çalışmaların sürdüğünü açıklayan CEO Adam Kiciński, oyun ile alakalı bazı konularda hala arayış içinde olduklarını belirtti. Bu konulardan en önemlisi de kuşkusuz çok oyunculu mod desteği. Hali hazırda oyun için çok oyunculu mod çıkaracaklarını açıklayan firma, görünüşe göre bu kararından vazgeçebilir. Cyberpunk 2077 için çok oyunculu mod konusunda yeniden görüşme kararı alan firma, bu desteği daha geniş çaplı bir şekilde oyunculara sunmayı hedefliyor.

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Cyberpunk evreninde geçen ayrı bir çok oyunculu mod destekli oyun çıkabilir!

Firma özellikle Cyberpunk 2077′de yaşanan problemlerin ardından, işini sağlama almak istiyor. Adam Kiciński yaptığı açıklama ile çok oyunculu mod desteğini ileride her oyunlarına eklemek istediklerini açıkladı. Genel perspektif olarak çıkarttıkları hikayeli oyunlar ile adlarından söz ettiren firma, bu konuda hayranların endişeye kapılmasına gerek olmadığını duyurdu. Her iki türlü de piyasanın gediklisi olmak isteyen CD Projekt Red, tam anlamıyla karar vermeden çok oyunculu mod desteğini Cyberpunk‘a getirmeyi düşünmüyor. GTA Online etkisi yapması beklenen modun gelmeme ihtimali tabi ki de oldukça sürpriz bir gelişme. Ancak firmanın Kasım 2020‘den beri yaşadıkları süreçler, bazı planların da aksamasına neden oldu.

Yeniden karar sürecinin sonucunda çıkacak karar ise merak konusu. Zira firmanın çok oyunculu mod desteğini komple iptal etmesi de masadaki seçenekler arasında. Ancak firmanın son hamlesinin ardından bu durumun oldukça düşük bir ihtimal olacağı tahmin ediliyor. Zira CD Projekt Red, çok oyunculu mod desteği için Kanadalı Digital Scapes ile resmi olarak anlaştı. Firmanın stüdyosu da CD Projekt Red Vancouver olarak değişti. Her ne kadar bu anlaşma çok oyunculu mod için yapılsa da, olayın içerisinde Cyberpunk 2077‘nin kesin olarak olup olmadığı bilinmiyor.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Genel yapı itibariyle sorunların devam ettiği yapım, hala sistem terleten yapısı ile oyuncuları karşılamakta. Optimizasyon sorunları devam eden oyun, bazı iyi ve güçlü sistemlerde bile sorunlu çalışmakta. Bununla birlikte oyunun konsol performansı da pek iç açıcı değil. Eski nesil konsollarda facia yaratan oyun iade süreçleri nedeniyle kötü bir üne sahip olmuştu. Patch 1.2 ile bunun önüne geçmek isteyen CD Projekt Red, rekor sayıda iyileştirme yaptı. Tam 484 adet düzenlemeye sahip güncelleme sayesinde oyuncular yavaş yavaş oyun ile alakalı olumlu düşünceler sarf etmeye başladı. 30 GB’lık güncellemenin ardından ileride yeni güncellemeler bizleri bekliyor olacak. Bakalım firma büyük heyecan yaratan oyununu düzelmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.

Minimum sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 veya üstü

Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 veya üstü RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon RX 470 veya üstü

Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon RX 470 veya üstü VRAM: 3 GB

3 GB Depolama alanı: 70 GB

Önerilen sistem gereksinimleri;