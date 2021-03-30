Haber
Huawei MatePad Pro 2, HarmonyOS işletim sistemiyle geliyor!
Huawei, önümüzdeki birkaç hafta içinde Kirin 9000 yonga setinden gücünü alacak olan Huawei MatePad Pro 2 adlı tabletini tanıtacak. Yakın tarihli bir rapora göre bu cihaz, yeni bir ağ sertifikası aldı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde tablet, Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre TENAA’dan da geçti. Önceki raporlar, Huawei’nin 27 Nisan’da büyük bir konferans düzenleyeceğini gösteriyordu. Ancak son haberlere göre bu konferansta P50 serisi tanıtılmayacağı için konferansın akıbeti henüz belli değil.
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Huawei MatePad Pro 2, hangi işletim sistemi ile gelecek?
Ortaya çıkan son raporlar, Huawei MatePad Pro 2’nin HarmonOS işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor. Bu cihaz, Huawei’nin HarmonyOS’u kullanan ilk tableti olacak. Tablet, aynı zamanda Huawei’nin amiral gemisi yonga seti olan Kirin 9000 ile birlikte gelecek. MatePad Pro 2‘nin 12.2 inç ve 12.6 inç olmak üzere iki farklı modeli mevcut. Cihazların arasında sadece boyut ve batarya farkının olması beklenmekte. Yayınlanan rapora dönecek olursak, paylaşılan listede cihazın desteklediği bağlantı özellikleri ve işletim sistemi mevcut.
Listeye göre cihaz;
- NR NSA/NR SA/TD-LTE/LTE, FDD/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM standartlarını
- Gelişmiş geniş bantlı 5G teknolojisini
- HarmonyOS işletim sistemini
- Gelişmiş ses işlevlerini
destekliyor. Bununla birlikte sertifika, yalnızca genel telekomünikasyon ağlarına erişimle ilgili standartları ve gereksinimleri kapsar. Son olarak bu rapordan çıkan en önemli sonuç, Huawei’nin artık HarmonyOS’a resmi olarak geçiş yapacak olması.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Serisi saniyeler içerisinde binlerce satıldı!
OnePlus 9 Serisi satışa sunulduktan saniyeler sonra binlerce satış yaptı. İşte OnePlus 9 modellerinin sadece 10 saniye içerisinde yaptığı satış değerleri.
OnePlus 9 Serisi Çin’de yaptığı satış sayısı ile dikkat çekti. OnePlus‘ın yeni gözdesi OnePlus 9 Serisi, Çin‘de satışa sunulduktan sonra sadece çevrimiçi platformda binlerce sattı. Saniyeler içerisinde yapılan bu satışlar, OnePlus‘ın başarısını da kanıtladı.
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Geçtiğimiz hafta tanıtılan OnePlus 9 Serisi özellikleri ile ön yargıları kırmıştı. Sadece fiyat konusunda beklentiyi tam karşılamayan OnePlus, bu halde bile Çin’de adından söz ettirdi. OnePlus, yeni amiral gemisi modelleri OnePlus 9 ve 9 Pro’yu satışa sunduktan saniyeler sonra binlerce adet satmayı başardı.
İlk olarak Çin’de satışa sunulan OnePlus 9 Serisi Çin’de tam 10 saniye içerisinde 300 milyon CNY (~45.637.000 dolar) değerinde satış yaptı. Farklı internet sitelerinde yapılan bu satışların toplamı 45,6 milyon dolar.
Birkaç gün önce OnePlus 9 Serisi‘nin satışlarının OnePlus 8’den %324 daha yüksek olduğunu açıklayan Pete Lau, sözlerini bu satış rakamları ile destekledi diyebiliriz. Peki OnePlus 9 Serisi’ni bu kadar cazip kılan detaylar neler. Gelin OnePlus 9 modellerinin özelliklerine göz atalım.
OnePlus 9 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!
Serinin güçlü modeli OnePlus 9 Pro gücünü 5G destekli Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi 8GB LPDDR5 RAM ile destekleyen cihaz, aynı zamanda 12GB Ram bellek seçeneği de sunuyor. Depolama tarafında UFS 3.1 ile gelen cihaz, 128GB ve 256GB gibi depolama seçeneklerine sahip.
OnePlus 9 Pro’nun ön tarafına baktığımızda bizleri 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde Fluid Display 2.0 karşılıyor. 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan bu LTPO panel, 1440×3216 piksel çözünürlük ve 1300 nit parlaklık sunuyor. Normal ekranlara göre %50’ye kadar daha fazla güç tasarrufu sağlayan bu ekran, 10 bit renk derinliğine ve ortam ışığı sensörlerine de sahip.
Yine ön kısmında 16MP’lik Sony IMX471‘i taşıyan OnePlus 9 Pro, arka kısmında ana kamera olarak 1,12 µm piksel ve 48MP çözünürlük sunan Sony IMX789’u kullanıyor. Ek olarak 50MP‘lik Sony IMX766 ultra geniş açılı sensöre sahip olan 9 Pro, 8MP telefoto sensöre ve 2MP monokrom sensöre de sahip. Bununla birlikte cihaz çift yerel ISO, HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) gibi birçok kamera teknolojisine sahip.
4500mAh‘lik bir batarya ile gelen OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Kendisini darbelere karşı Gorilla Glass ila koruyan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık(IP68) da sunuyor. OnePlus 9 Pro‘nun fiyatları ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9 Pro
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 970
|EUR 900
|INR 65,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 1,070
|EUR 1,000
|INR 70,000
OnePlus 9’un özellikleri ve fiyatı!
Serinin diğer modeli OnePlus 9, tıpkı 9 Pro’da olduğu gibi 5G destekli Snapdragon 888‘den gücünü alıyor. 8GB ve 12GB LPDDR5 Ram bellek seçeneği sunan cihaz UFS 3.1 depolama ile geliyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan cihaz ön tarafında 16MP’lik Sony logolu sensörü taşıyor.
Bu sensörü 6.5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı üzerinde konumlandıran cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlükte görüntüler sunuyor. HDR10 sertifikalı bu ekran 1100 nit parlaklık sunabiliyor.
Arka tarafında ana kamera olarak 48MP‘lik Sony IMX489‘u kullanan cihaz, 4K 120fps, 8K 30 fps, 12-bit RAW görüntüler sunabiliyor. Aynı zamanda bu kamera çift yerel ISO ve DOL-HDR teknolojisine de sahip. Ana kameranın hemen yanında 50MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyan cihaz, yine 2MP’lik monokrom sensöre sahip. Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da ortak olarak yer alıyor. OnePlus 9 modelinin fiyat listesi ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 730
|EUR 700
|INR 50,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 830
|EUR 800
|INR 55,000
OnePlus 9 Serisi fiyatları ile her ne kadar dikkat çekse de satışlarda başarıyı yakalamış gibi gözüküyor. Sizce OnePlus 9 modelleri bu başarısını ne kadar sürdürecek? Siz OnePlus 9 modellerinden birini satın almak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Xiaomi Elektrikli Otomobil Üretimine Başlayacağını Açıkladı!
Xiaomi resmi olarak elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptıklarını açıkladı. İşte Xiaomi’nin elektrikli otomobil sektöründeki amacı ve kararları.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne girdiğini resmi olarak açıkladı. Çinli firma uzun yıllardır teknoloji dünyasında yer alıyor. Birçok köklü markadan daha kısa sürede başarı yakalayan Xiaomi, şimdi otomobil sektöründe rol almayı planlıyor.
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Günümüzde önemli bir yer kazanan elektrikli otomobiller, gelecekte oldukça yaygın olacak. Birçok otomobil firması bu projelere başlamışken, teknoloji tabanlı Xiaomi de bu kervana katıldı. Üstelik Xiaomi önümüzdeki 10 yıllık sürece şu anda 1.5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Ek olarak Xiaomi yine 10 yıllık süreçte toplamda 10 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı.
Peki Xiaomi tam olarak ne yapacak?
Başta da söylediğimiz gibi Xiaomi resmi olarak elektrikli otomobil kervanına katıldığını açıkladı. Ancak ne yapacağı merak konusu oldu. Xiaomi bu kapsamda tamamen kendisine ait bir yan kuruluş kuracağını açıkladı. Bu yeni kuruluşta Xiaomi‘nin CEO‘su Lei Jun da görev alacak.
Xiaomi’nin çalışmalarının diğer firmalar gibi batarya, otomobil donanımları ve otonom sürüş teknolojisi yönünde olması bekleniliyor. Yani Xiaomi tam olarak kendine ait bir araç üretecek mi şimdilik bilinmiyor. Ancak elektrikli otomobil üretiminde ciddi rol oynayak gibi görünüyor.
Apple ve Huawei de elektrikli otomobil üretimine giriyor!
Tabiki Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne giren ilk teknoloji markası değil. Daha öncesinde Apple, Huawei, LG ve Samsung gibi firmaların isimlerini bu sektörle birlikte anmıştık. Hatırlarsanız kısa zaman önce Huawei’nin böyle bir projede yer aldığını paylaşmıştık. Apple’da Huawei gibi otonom sürüş teknolojisi, otomobil donanımları ve yazılım gibi konularda çalışmalar yapacaktı.
Samsung ve LG ise zaten bir süredir otomobiller için pil üretimi yapıyor. Ancak bu firmaların da tam olarak elektrikli otomobil üretimi yaptıklarını söyleyemeyiz. Tabiki önümüzdeki dönemlerde teknoloji firmalarının isimlerini otomobillerde göreceğiz. Belkide bindiğiniz bir elektrikli aracın ön ve arka görüş kameraları Xiaomi’ye ait olacak.
Bakalım Xiaomi diğer teknoloji firmalarından farklı olarak otomobil üretimi yapacak mı? Sizce gelecekte Xiaomi, Huawei gibi şirketler kendi otomobillerini üretecekler mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Oyun
Enlisted için planlanan açık beta tarihi belli oldu!
Enlisted oyunu için planlanan açık beta başlangıç tarihi belli oldu. 2. Dünya Savaşı temalı çok oyunculu oyun, önümüzdeki ay açık beta süreci ile oyuncuların karşısına çıkacak. Bununla birlikte devasa oyuncu kapasitesi ile piyasadaki önemli yapımlardan biri olmayı hedefleyen oyun yavaş yavaş kendini çıkışına hazırlıyor.
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Enlisted önümüzdeki ay açık beta sürecine başlıyor!
Çok oyunculu FPS oyunları oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle PUBG, Valorant ve Call of Duty: Warzone gibi oyunların başarısı birçok firmayı da harekete geçirdi. Hali hazırda rekabetin çok büyük boyutlara ulaştığı bu kategoriye yeni bir yarışmacı daha ekleniyor. Gaijin Entertainment tarafından yayınlanan Enlisted, yakında açık beta süreci ile oyuncuları bünyesine katacak. Kapalı beta sürecini tamamlayan oyun, 8 Nisan tarihinde açık betaya geçiyor. Oyun için geri sayıma geçen firma, bu sayede piyasadan önemli bir pay alma derdinde.
2. Dünya Savaşı temasının hakim olduğu oyunda, haritalar oldukça büyük. Savaş dönemindeki tarihi olayların da tecrübe edileceği oyunda, 100 kişilik çok oyunculu modlar bulunuyor. Bu bakımdan Battlefield 1 ve V‘teki havaya çok yakın olan Enlisted, öne çıkmak için elinden geleni yapacağa benziyor. Oyun içerisinde sadece piyade değil, tank operatörü ve savaş uçağı pilotu gibi rollere de bürünebilirsiniz. Ayrıca Gaijin Entertainment açık beta ile birlikte bazı konularda iyileştirilmelerin de olacağını duyurdu. Firma oyuncuların seviye atlarken daha kontrolü ellerine alabileceği düzeltmelerin açık beta ile yayınlanacağını aktardı. Bununla birlikte açık betaya katılan katılımcılar oyunun kapalı betasında yer alan bazı özelliklerden ve fırsatlardan yararlanamayacaklar.
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Enlisted açık betasında Founder’s Pack kaldırılıyor!
8 Nisan tarihinde kapalı beta sürecini resmi olarak tamamlayacak oyun açık beta sürecine girecek. Kapalı beta sürecinde yer alan Founder’s Pack, açık beta içerisinde yer almayacak. Oyuncuların performansına bağlı özel hediyelerin bulunduğu paket için geç kalmış olabilirsiniz. Ancak açık beta ile birlikte yeni fırsatların oyuncuları karşılama ihtimali de oldukça yüksek. Hali hazırda Founder’s Pack ile birlikte Amerikan, Sovyet ve Alman askerinden oluşan paketlere erişebilen oyuncular bu ekipmanlarını ve karakterlerini açık betada da kullanabilecek. Ancak bu pakete sahip olamayanlar ne yazık ki açık betada da bu imkandan yararlanamayacaklar.
2016 yılında duyuru yapılan oyun açık beta sürecine yeni haritalar ve ekipmanlar ile giriş yapacak. Kapalı beta sürecinde yer alan “Moskova Savaşı ve Normandiya Çıkarması” açık betada da yerini alacak. Bunlara ilave olarak ise, bazı yeni silah, tank ve uçaklar da oyuna dahil olacak. Silah kısmında M1918A2 makineli tüfek ve FG 42 II saldırı silahı oyuna eklenecek. Ayrıca tank olarak Panzer IV, uçak olarak da P-38J oyuna dahil oluyor. Ancak oyunun açık betası ile birlikte daha fazla yeni ekipmanın ve aracın da eklenme ihtimali yüksek. Bunların yanı sıra oyunda takımların daha özelleştirilebilir olacağı ortaya çıktı. Oyuncular kendi takımlarını kurarken daha küçük veya büyük ekipler ile oyuna dahil olabilecek.
Enlisted PC sistem gereksinimleri
Artık geri sayıma geçilen oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu. Bununla birlikte grafiksel anlamda rakiplerinden geride durmayan oyunun, sisteminizi yorma ihtimali oldukça yüksek. Nvidia Reflex teknolojisi ile daha iyi bir optimizasyon hedeflenirken, kuvvetli PC’ye sahip oyuncuların sıkıntı yaşamayacağı tahmin ediliyor. Zira oyun kapalı beta sürecinde dahi çok fazla optimizasyon sorunları ile gündeme gelmedi.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit
- İşlemci: Intel i3 veya daha iyisi
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: DirectX 11 veya daha üstünü destekleyen, Nvidia GeForce 660, AMD Radeon Series 78XX veya üstü
- Depolama alanı: 12 GB
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit
- İşlemci: Intel i5 veya daha iyisi
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: DirectX 11 veya daha üstünü destekleyen, Nvidia GeForce 1060, AMD Radeon Series RX460 veya üstü
- Depolama alanı: 12 GB
Enlisted oyununun açık betasına buradan kayıt olabilirsiniz. Ayrıca oyun açık beta sürecine Xbox Series X/S ve PlayStation 5 oyun konsollarında da girecek. Sonuç olarak Enlisted 2. Dünya Savaşı hayranlarının kaçırmaması gereken bir oyun.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Quincii, 4 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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