İspanyol otomotiv devi Cupra, elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Bu bağlamda birçok elektrikli otomobil üreten Cupra, Cupra Born VZ isimli elektrikli modelini tanıttı. Detaylar haberde.

Cupra Born VZ neler sunuyor?

Otomobil motor tarafında 240 kW gücünde bir motora sahip. Bu motor 545 Nm tork üretebiliyor. Otomobil 100 km/sa hıza 5.7 saniyede çıkabiliyor. Otomobilde limitör olmasından mütevellit maksimum 200 km/sa hıza çıkabiliyor.

Batarya tarafında ise Cupra Born VZ, 79 kWh büyüklüğünde bir pile sahip. Bu pil 170 kW DC şarj ile birlikte yüzden 10’dan yüzde 80 şarja 30 dakikada çıkabiliyor. Otomobil, WLTP verilerine göre 570 kilometreye kadar bir menzil de sunabiliyor.

Cupra Born VZ, 20 inç büyüklüğünde jantlarla geliyor. Fren sisteminde ise üç seviyeli geri kazanımlı rejeneratif frenleme bulunuyor. Cupra’nın resmi basın açıklamasına göre “üstün dinamik performans” sunmak için daha duyarlı direksiyon, “geliştirilmiş fren pedalı hissi” ve hatta “sağlam bir arka fren” otomobilde bulunacak.

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İç tarafta ise bizleri hayalet gösterge paneli ve 12.9 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Otomobil bu bilgi-eğlence sisteminde Android Auto ve Apple CarPlay’i destekliyor. Bu bilgi eğlence sistemine entegre Sennheiser bir ses sistemi de otomobille birlikte geliyor.