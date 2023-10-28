Cumhuriyet’imiz, 100. yılını kutlarken, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tarihi bir anma girişimi başlatıldı. Bu özel girişim kapsamında Cumhuriyetin 100. yılına özel hatıra parası basıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan paraların fotoğraflarının paylaşıldığı bu önemli anma girişimi, Türkiye’nin yakın tarihine bir saygı duruşu olarak kabul ediliyor.

Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Hatıra Parası Basıldı, Türkiye’nin Tarihi Anısına Bir Saygı Duruşu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına selam çakan bu hatıra paralar, 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren Darphane’nin resmi satış sitesi veya İstanbul/Beşiktaş’taki Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Her iki tarafı da özel detaylarla süslenen bu paralar, koleksiyonerler ve tarih meraklıları için büyük bir öneme sahip.

Ön yüzünde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bu yana görev yapmış 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri bulunan bu hatıra paralar, arka yüzünde “100” vurguları ve Atatürk işlemesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca paranın tasarımında Türkiye’nin farklı alanlarına ve tarihi olaylara vurgu yapılırken, önemli bilim insanlarının rölyefleri de yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da 100. yıl temalı 5 Türk Lirası madeni parasını da tanıttı. Bu madeni paranın iç tarafında “Türkiye Yüzyılı” logosu yer alıyor ve göz alıcı bir tasarıma sahip. Arka tarafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk figürü ile 100. yıl logosu bulunuyor. 1 defaya mahsus 100 milyon adet basılan bu paraların yarın tedavüle girmesi bekleniyor.

Darphane ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu özel anma girişimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine saygı göstermek ve 100. yıl kutlamalarına özel olarak tasarlanan hatıra parası aracılığıyla bu önemli dönemi anmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu özel paralar, Türkiye’nin tarihine ve Cumhuriyetin 100. yılına özel anlamlı bir hediye olacak gibi görünüyor.

29 Ekim’de Neyi Kutluyoruz?

29 Ekim 1923, Türkiye için dönüm noktası olan tarihi bir gün. Bu özel günde Türkiye’mizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiğini duyurdu. Bu ilan, Türk halkının egemenliğini ve bağımsızlığını kazandığı bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Cumhuriyet ilanı, Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan modern bir ulus devlet haline gelmesinin bir parçası. Atatürk ve silah arkadaşları, I. Dünya Savaşı sonrası çöküş halindeki Osmanlı İmparatorluğu’nu işgalci güçlere karşı savunarak, bağımsızlık mücadelesi verdi. Bu mücadele, 30 Ağustos 1922’de büyük bir zaferle sonuçlandı.

Cumhuriyet’in ilanı, sadece bir yönetim biçiminin değişmesi anlamına gelmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin toplumsal, kültürel ve ekonomik dönüşümünü de simgeliyor. Atatürk ve arkadaşları, yeni bir ulus devletin temellerini attıkar ve laiklik, eğitim, hukuk ve toplumsal reformlar gibi alanlarda önemli değişiklikler yaptılar.

29 Ekim, Türk halkı için bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi ideallerini yücelten bir bayram. Atatürk’ün liderliği ve vizyonu sayesinde Türkiye, tarihi bir dönüşüm yaşadı ve herkesin hayranlıkla baktığı modern bir ülke oldu. Bu nedenle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sadece bir tatil değil, aynı zamanda Türk ulusunun birlik, beraberlik ve bağımsızlık mücadelesini kutladığı bir gün.

Bu özel günde, Hardware Plus ailesi olarak Ata’mızı, saygı ve minnetle anıyoruz. O, Türkiye’nin modernleşmesi ve çağdaşlaşması için büyük bir özveriyle çalıştı, ülkenin dönüşümünü yönlendirdi ve Cumhuriyet’i ilan etti. 29 Ekim, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın ve Türkiye’nin ilerlemesini kutlamanın günü.

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