Geçtiğimiz gün, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a araçlarının teslim edildiği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Emine Erdoğan adına tescil edilen “34 EE 2071” plakalı Togg T10X’in plakasının daha önceden bir Opel Astra’ya ait olduğu anlaşıldı!

Kimlik Krizi Yaşayan Togg!

Gazeteci Murat Ağırel, Emine Erdoğan adına tescil edilen “34 EE 2071” plakalı aracın TRAMER kaydını sorguladı, gelen yanıtı yayınladı. Ağırel Twitter’dan konuyla ilgili “Cumhurbaşkanına teslim edilen araç hayırlı olsun. Fotoğrafta Plakası 34 EE 2071 gözüküyor. Plaka daha önce Opel Astra model bir araca aitmiş. Hasar sorgulama yapıldığında eski tarihli çok kazası çıkıyor. Herhalde araç kullanılamaz oldu plaka öyle el değiştirdi diye düşünüyorum.” ifadelerinin kullanarak bir paylaşım yaptı.

Yani geçtiğimiz gün Erdoğan ailesine teslim edilen Togg’un plakası, eskiden bir Opel Astra’ya aitmiş. Ağızları açık bırakan bu olay, kısa sürede ülke gündeminin ilk sıralarına otursa da, görünen o ki yapılan hata kısa sürede farkedilmiş ve araç Togg T10X olarak kaydedilmiş.

Geçtiğimiz gün Togg’un ürettiği ilk iki otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teslim edildi. Togg’un T10X modelinin üretilen ilk iki örneğinin teslimi için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teslim töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz.Bu projeye iftira derecesine varan ithamlarda bulunuldu. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç testinden tek seferde geçmiş bir otomobildir. Bu vesileyle tüm babayiğitleri ve projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Milletimizin göz bebeği olan Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg.” ifadelerini kullandı.

Bugün ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e bir Togg teslim edilmesi planlanıyor. Umarız bu seferki Togg’un plakası da başka bir araca ait çıkmaz.

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