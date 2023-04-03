Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Togg için artık sayılı zaman kaldı diyebiliriz. Bugün ise Togg’un ürettiği ilk iki otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teslim edildi. Togg’un T10X modelinin üretilen ilk iki örneğinin teslimi için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teslim töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz.Bu projeye iftira derecesine varan ithamlarda bulunuldu. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç testinden tek seferde geçmiş bir otomobildir. Bu vesileyle tüm babayiğitleri ve projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Milletimizin göz bebeği olan Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg.” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan sözlerine; “Devrim otomobilinden sonra bize de ‘Devrin Otomobili’ni üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye yollarında değil, dünya yollarında da Togg’umuzu izleyeceğiz. Süratse sürat, konforsa konfor. Ne ararsanız içerisinde var. Kırmızı bana ait değil Hanımefendi’ye ait. O seçti, plaka da onun. Aliyev’inkinin rengi Anadolu. Yarın teslim edilecek. Özbekistan’a da gidecek. Randevu alınıyor. Bizden torpil isteyenler var. Bizde torpil yok. Kamu bankaları teşvik açıklayabilir. Kamu bankalarının bu noktada kredi imkanları müsaittir. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak, otomobilde de bunu yapmak mümkündür.” diye devam etti. Anadolu Kırmızısı Togg T10X teslim edildi. Plakası ’34 EE 2071′ olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillendi.