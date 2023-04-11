Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacak.

Vergi muafiyeti nedir, ne anlama geliyor? Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti şartları nelerdir?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı. Seçim vaatleri arasında, yüksek öğrenimdeki öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanması yer aldı. Ayrıca, öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verileceği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz” dedi.

Bu vaat doğrultusunda, üniversitede okuyan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV olmadan cep telefonu ve bilgisayar alabilecekler. Vergi muafiyetinin oranı henüz açıklanmazken, verginin tamamen sıfırlanması durumunda telefonlarda yüzde 50’ye varan indirim olacağı belirtildi.

Millet İttifakı’nın da benzer bir vaatte bulunduğu biliniyor. Seçim sonrasında, öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz şekilde telefon ve bilgisayar alabilecekler. Bu vaat, öğrencilerin teknolojik donanımlarını artırarak, eğitim hayatlarını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.