Cuma Raporu
Cuma Raporu #77: Ankara’da olanlar, Honor 9X ve dahası
Cuma Raporu #77 videomuzda haftanın öne çıkan gelişmelerinin değerlendirdik.
Cuma Raporu #77 haberleri ve zaman çizelgesi
00:15 Kim Kullanmak İster duyurusu
03:14 Cuma indirimleri
05:55 Ankara’da neler oldu?
14:55 Xiaomi’nin 100W şarjı seneye geliyor
19:20 Honor 9X Türkiye lansmanı gerçekleştirildi
22:33 Huawei Freebuds 3 ve Watch GT2 satışta
26:50 Mate X ekran değişim fiyatı
27:55 Mi Band 3i satışta
29:22 İnsan gazının kokusunu değiştiren ilaç
Cuma Raporu
Cuma Raporu #76: Xiaomi Ankara, Instagram yenilikleri ve dahası
Cuma Raporu #76 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #76 haberleri zaman çizelgesi
Ankara’nın ilk Xiaomi Mi Store’u açılıyor
Instagram like’ları kaldırdı
Instagram, TikTok’a rakip oluyor!
Motorola Razr tanıtıldı
16 inç MacBook Pro tanıtıldı
House M.D. Türkiye’ye uyarlanıyor: Hekimoğlu!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #75: Mi Note 10, Microsoft deneyi ve dahası!
Cuma Raporu #75 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #75 haberleri zaman çizelgesi
00:50 Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı
05:04 Microsoft’un 4 gün çalışma deneyi
07:20 Baz istasyonları üzerine kapsamlı araştırma
10:53 Spotify zamlandı
14:13 Hepsiburada Apple’ın yetkili e-ticaret platformu oldu
16:41 Bazı Samsung TV’lerinden Netflix uygulaması kalkıyor
Cuma Raporu
Cuma Raporu #74: AirPods Pro, Mavic Mini ve dahası
Cuma Raporu #74 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #74 zaman çizelgesi
01:37 AirPods Pro
06:17 FCA ve PSA birleşti
10:55 DJI Mavic Mini
13:27 5 Kasım Xiaomi lansmanı, yeni ürünler
22:52 Yerli otomobil 2022’de geliyor!
30:44 Samsung’dan yeni katlanır telefon
35:10 Apple Card ile 24 ay taksitli iPhone satışı
42:05 Netflix’e yeni rakip: HBO Max