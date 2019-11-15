Cuma Raporu
Cuma Raporu #76: Xiaomi Ankara, Instagram yenilikleri ve dahası
Cuma Raporu #76 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Tüm Cuma Raporu bölümlerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Cuma Raporu #76 haberleri zaman çizelgesi
Ankara’nın ilk Xiaomi Mi Store’u açılıyor
Instagram like’ları kaldırdı
Instagram, TikTok’a rakip oluyor!
Motorola Razr tanıtıldı
16 inç MacBook Pro tanıtıldı
House M.D. Türkiye’ye uyarlanıyor: Hekimoğlu!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #75: Mi Note 10, Microsoft deneyi ve dahası!
Cuma Raporu #75 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #75 haberleri zaman çizelgesi
00:50 Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı
05:04 Microsoft’un 4 gün çalışma deneyi
07:20 Baz istasyonları üzerine kapsamlı araştırma
10:53 Spotify zamlandı
14:13 Hepsiburada Apple’ın yetkili e-ticaret platformu oldu
16:41 Bazı Samsung TV’lerinden Netflix uygulaması kalkıyor
Cuma Raporu
Cuma Raporu #74: AirPods Pro, Mavic Mini ve dahası
Cuma Raporu #74 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #74 zaman çizelgesi
01:37 AirPods Pro
06:17 FCA ve PSA birleşti
10:55 DJI Mavic Mini
13:27 5 Kasım Xiaomi lansmanı, yeni ürünler
22:52 Yerli otomobil 2022’de geliyor!
30:44 Samsung’dan yeni katlanır telefon
35:10 Apple Card ile 24 ay taksitli iPhone satışı
42:05 Netflix’e yeni rakip: HBO Max
Cuma Raporu
Cuma Raporu #73: Dijital Hizmet Vergisi, Mate Xs ve dahası
Cuma Raporu #73 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Dijital hizmet vergisi geliyor!
Cuma Raporu #73 zaman çizelgesi
00:48 Huawei Mate Xs geliyor
04:32 Huawei Android kullanmaya devam edecek
10:35 Dijital Hizmet Vergisi geldi
12:13 Meizu 16T
19:03 Yeni kimlikler ile alışveriş dönemi
22:10 Steam indirim tarihleri
24:10 Xiaomi’den 5G’li cihazlar geliyor
30:07 Büyük Veri ve Yapay Zeka Dairesi Başkanlığı
32:40 SpaceX’e Rakip geldi: i-Space
37:49 WhatsApp Türkiye’deki kullanıcı sayısı belli oldu