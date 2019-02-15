Cuma Raporu #37: ÖTV zammı, telefon ithalatı ve dahası

Cuma Raporu #37 videomuzda her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #37 haberleri

Cep telefonunda ÖTV zammı olabilir – TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni yasa tasarısında ÖTV’nin artma ihtimali bulunuyor.

Cep telefonu ithalatı %30 düştü – TUİK verilerine göre 2018 son 5 yılın en kötü ithalat verilerine sahip.

PUBG Lite 10 ülkeye daha açıldı – Oyun şu anda Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Bangladeş, Brunei, Kamboçya, Laos ve Myanmar için oynanabilir durumda.

Tetris efsanesine online battle royale modu – Nintendo Switch için çıkan Tetris 99’da Battle Royale modu bulunuyor

Huawei deneyim mağazasını iki günde 3000 kişi ziyaret etti – Yapılan açıklamaya göre şirket iki günde 1 milyon TL ciro yaptı.