Cuma Raporu #34: ‘Deliksiz’ telefon, Honor 10 Lite ve dahası

Cuma Raporu #34 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #34 haberleri
Xiaomi Mix Flex videoda göründü – Şirketin katlanabilir telefonu ile ilgili ilk video yayınlandı.
DxOmark ön kameraları test ediyor! – Bugüne kadar arka kamera değerlendirmesi yapan kuruluş, artık ön kameraları da değerlendirecek.
Honor 10 Lite Türkiye’ye geliyor – Damla çentikli telefon Şubat ayı içerisinde ülkemizde satışa çıkacak.
Google’a Fransa’dan 50 Milyon Euro ceza! – Fransa‘nın veri koruma düzenleyicisi CNIL, GDPR yükümlülüklerine uymadığı için Google‘a ceza kesti.
Meizu’dan hiçbir girişi bulunmayan telefon – Meizu Zero modelinde ne SIM kart, ne güç girişi ne de kulaklık girişi bulunmuyor.
Spotify sanatçı engelleme özelliğini getirecek! – Bu özellik sayesinde çalma listelerinde sevmediğiniz sanatçıları görmeyeceksiniz.
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