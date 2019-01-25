Cuma Raporu #34: ‘Deliksiz’ telefon, Honor 10 Lite ve dahası

Cuma Raporu #34: ‘Deliksiz’ telefon, Honor 10 Lite ve dahası

25 Ocak, 2019 Cuma Raporu, VİDEO 0 yorumlar

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Cuma Raporu #34 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #34 haberleri

Xiaomi Mix Flex videoda göründü – Şirketin katlanabilir telefonu ile ilgili ilk video yayınlandı.

DxOmark ön kameraları test ediyor! – Bugüne kadar arka kamera değerlendirmesi yapan kuruluş, artık ön kameraları da değerlendirecek.

Honor 10 Lite Türkiye’ye geliyor – Damla çentikli telefon Şubat ayı içerisinde ülkemizde satışa çıkacak.

Google’a Fransa’dan 50 Milyon Euro ceza! – Fransa‘nın veri koruma düzenleyicisi CNIL, GDPR yükümlülüklerine uymadığı için Google‘a ceza kesti.

Meizu’dan hiçbir girişi bulunmayan telefon – Meizu Zero modelinde ne SIM kart, ne güç girişi ne de kulaklık girişi bulunmuyor.

Spotify sanatçı engelleme özelliğini getirecek! – Bu özellik sayesinde çalma listelerinde sevmediğiniz sanatçıları görmeyeceksiniz.

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