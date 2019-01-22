Spotify sanatçı engelleme özelliğini getirecek!

Spotify bazı şarkıcıları uygulama içindeki her bölümden engellememize izin verecek. Şirket, bu özelliği ilk olarak iOS cihazlarda test etmeye başladı.

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Spotify bu özelliği neden sundu?

Spotify‘ın ”bu sanatçıyı çalma” ismini verdiği bu özellik sayesinde kullanıcılar bazı şarkıcıları engelleyerek; çalma listelerinde, kütüphanede, uygulamanın oluşturduğu listelerde ve radyolarda bu sanatçının şarkıları asla çalınmayacak. Bu uygulama şarkı özelinde değil sadece sanatçı özelinde çalışacak. Şirket, 2017′den beri bu özellik üzerinde çalışıyordu ama aksaklıklar nedeniyle kullanıcılara sunmamıştı.

Bu özelliğin sunulmasına neden olan şarkıcı ise R. Kelly oldu. Geçen yıl, şirketin de destek verdiği Surviving R. isimli belgeselde şarkıcı R. Kelly‘nin 25 yıldır çeşitli kadınlara sözlü ve cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine R. Kelly‘nin şarkıları bütün listelerden çıkarılmıştı ama yine de aratılırsa dinlenebiliyordu. Gelen tepkiler bunun yetersiz olduğu ve topluma olumsuz örnek olan diğer şarkıcıların da yasaklanması yönündeydi. Bu tepkiler karşısında başı ağrıyan Spotify, herkesin istediği şarkıcıları engelleyebileceği bir çözüm bulmuş gibi gözüküyor.