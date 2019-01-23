Meizu’dan hiçbir girişi bulunmayan telefon: Meizu Zero

Meizu bugün yaptığı lansmanda oldukça dikkat çekici bir telefonunu tanıttı. Meizu Zero adı verilen telefonda hiçbir giriş bulunmuyor.

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Meizu Zero suya karşı daha dayanıklı

Kablosuz şarj ile gelen Meizu Zero üzerinde hiçbir delik belik bulunmuyor. Şarj girişi, kulaklık girişi ve hatta sim girişi bile bulunmuyor. Şarj işi kutudan çıkan kablosuz şarj aleti ile yapılırken, SIM ise eSIM üzerinden gerçekleştiriliyor. Ses açma/kapatma ve güç tuşları ise cihazın yan tarafına konumlandırılmış durumda. Bu tuşların basınç odaklı tuşlar olduğunu söyleyelim.

Üzerinde hiçbir delik bulunmayan Meizu Zero yeni nesil teknolojileri üzerinde barındırıyor. Dışarıdan hiçbir entegre soket olmadan çalışabilen telefon, suya ve toza karşı oldukça dayanıklı. Meizu Zero’nun deliksiz yapısı sayesinde diğer cihazlardan bu konuda biraz önde gibi görünüyor. Bu konuda IP68 sertifikasına sahip cihaz oldukça iddialı görünüyor.

Meizu Zero’nun özelliklerine geçecek olursak, 5.99 inç AMOLED bir ekrana sahip telefon, ekrandan parmak izi okuma teknolojisini kullanıyor. Gücünü Snapdragon 845’ten alırken, 12 MP Sony IMX380 ve 20 MP IMX350 kamera sensörlerini kullanıyor. RAM ve depolama konusunda henüz bir bilgi paylaşılmamışken, renk seçenekleri olarak Siyah ve Beyaz sunulduğunu söyleyelim.